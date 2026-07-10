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40 años después: España busca revancha ante Bélgica por la eliminación en México 86

La Roja buscará dejar atrás una de sus eliminaciones más recordadas y avanzar a las semifinales del Mundial 2026

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Cuatro futbolistas en césped, dos con camiseta roja y dos con camiseta blanca. Un balón blanco. Gradas con público al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 volverá a reunir a España y Bélgica en una fase decisiva de la Copa del Mundo. Este viernes 10 de julio, ambas selecciones se enfrentarán en los cuartos de final en el Estadio Los Ángeles, en un duelo que revive uno de los episodios más recordados entre ambos países: la eliminación de La Roja en México 1986.

Cuarenta años después, españoles y belgas volverán a verse las caras en una ronda eliminatoria, con el objetivo de avanzar a las semifinales y escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que tiene un importante antecedente mundialista.

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México 1986, el antecedente que marcó esta rivalidad

Pintura de un campo de fútbol con dos jugadores. Uno viste camiseta roja y shorts azules. El otro viste camiseta azul y guantes, junto a un balón.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 22 de junio de 1986, España y Bélgica disputaron los cuartos de final del Mundial en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

En aquel encuentro, Jan Ceulemans adelantó a los belgas al minuto 35, mientras que Juan Señor empató el marcador al 85′ para enviar el partido al alargue. Tras mantenerse el empate durante la prórroga, el pase se definió desde el punto penal.

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Bélgica se impuso 5-4 en la tanda de penaltis, luego de que el guardameta Jean-Marie Pfaff detuviera el disparo de Eloy Olaya, eliminando al conjunto dirigido por Miguel Muñoz.

España domina el historial reciente ante Bélgica

Dos futbolistas en primer plano en un estadio lleno; uno con camiseta blanca y el número 19, otro con camiseta azul y rosa y el número 9. Carteles de FIFA World Cup 2026 y Los Ángeles
(Instagram / @sefutbol, @belgianreddevils)

Desde aquella derrota en territorio mexicano, España no ha vuelto a perder frente a Bélgica. La selección española acumula ocho partidos sin derrota ante los Diablos Rojos, incluyendo cinco victorias consecutivas en los enfrentamientos más recientes.

En el historial general, ambos equipos se han enfrentado 23 ocasiones, con 12 triunfos para España, seis victorias de Bélgica y cinco empates.

En Copas del Mundo, el balance permanece equilibrado. Bélgica ganó el histórico duelo de México 1986, mientras que España se impuso 2-1 en la fase de grupos de Italia 1990.

Ahora, el escenario será Los Ángeles, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre las cuatro mejores del Mundial 2026. Para España representa la oportunidad de dejar atrás un recuerdo que marcó a toda una generación, mientras que Bélgica intentará repetir la hazaña conseguida hace cuatro décadas.

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