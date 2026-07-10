México

Defensa de Caro Quintero rechaza jurado anónimo en Estados Unidos: advierte que lo hará parecer culpable

La defensa del fundador del Cártel de Guadalajara aseguró que la medida solicitada por la Fiscalía estadounidense generaría una percepción anticipada de culpabilidad y afectaría el derecho a un juicio justo

Guardar
Google icon
Rafael Caro Quintero, portada
La defensa de Rafael Caro Quintero busca impedir que su juicio en Estados Unidos se realice con un jurado anónimo. (Foto: Archivo DEF)

La defensa de Rafael Caro Quintero manifestó su rechazo a la petición del Gobierno de Estados Unidos para que el juicio en contra del fundador del Cártel de Guadalajara se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, al considerar que esa medida vulnera el principio de presunción de inocencia y podría predisponer a los integrantes del jurado en contra del acusado.

De acuerdo con reportes periodísticos, los abogados del narcotraficante mexicano enviaron una carta al tribunal en la que sostienen que la solicitud presentada por los fiscales únicamente “enrarecerá” el proceso judicial y generará una percepción anticipada de culpabilidad sobre su cliente.

PUBLICIDAD

El equipo legal, encabezado por el abogado Mark de Marco, argumentó que recurrir a un jurado anónimo transmitiría la idea de que Caro Quintero representa un peligro extraordinario para quienes participen en el juicio, lo que, a su juicio, comprometería el derecho del acusado a recibir un proceso imparcial.

Actualmente, el juicio contra el narcotraficante mexicano está programado para comenzar en marzo de 2027, mientras continúan las audiencias y las negociaciones previas entre ambas partes.

PUBLICIDAD

Fiscalía busca proteger al jurado

La petición de la Fiscalía estadounidense surgió tras la tercera audiencia celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde los fiscales solicitaron que la identidad de los integrantes del jurado permanezca reservada y que éstos reciban medidas especiales de protección.

El proceso contra el fundador del Cártel de Guadalajara está previsto para iniciar en marzo de 2027./ (Policías de Costa Rica 2.0)
El proceso contra el fundador del Cártel de Guadalajara está previsto para iniciar en marzo de 2027./ (Policías de Costa Rica 2.0)

La propuesta contempla que los nombres y datos personales de los jurados únicamente sean conocidos por las autoridades judiciales. Además, plantea que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sea el encargado de trasladarlos diariamente entre sus domicilios y el tribunal, así como mantenerlos separados del público durante el desarrollo de las audiencias.

De acuerdo con los fiscales, estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso judicial y evitar cualquier tipo de intimidación, presión o acoso contra los ciudadanos que participen como jurados, debido a que se trata de un caso relacionado con delitos considerados de “gravedad excepcional”.

Continúan las negociaciones con la Fiscalía

Mientras el tribunal analiza la petición sobre el jurado, la defensa y los fiscales estadounidenses mantienen conversaciones iniciadas a mediados de junio para definir el rumbo del caso.

Entre las alternativas que siguen sobre la mesa se encuentra la posibilidad de que Rafael Caro Quintero alcance un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. De concretarse, el exlíder criminal podría evitar un juicio prolongado por los delitos que le atribuyen.

El capo mexicano enfrenta acusaciones por presuntamente dirigir una empresa criminal dedicada al narcotráfico, además de cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas para facilitar esas actividades ilícitas.

Estados Unidos acusa a Caro Quintero de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena. /(Policías de Costa Rica 2.0)
Estados Unidos acusa a Caro Quintero de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena. /(Policías de Costa Rica 2.0)

Sin embargo, uno de los procesos más relevantes para el Gobierno de Estados Unidos es el relacionado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El caso Camarena marcó un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y convirtió a Caro Quintero en uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses durante décadas.

Tras ser detenido nuevamente en México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Caro Quintero enfrenta uno de los juicios más importantes y mediáticos vinculados con el narcotráfico. Ahora, el tribunal deberá resolver si acepta la petición de la Fiscalía para proteger la identidad del jurado o si da la razón a la defensa, que insiste en que esa medida pondría en riesgo el derecho de su cliente a un juicio justo e imparcial.

Temas Relacionados

Rafael Caro QuinteroEstados UnidosDEAKiki CamarenaCártel de GuadalajaranarcotráficojuicioBrooklynFiscalía de EUjurado anónimonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

Tim Merlier ganó la etapa 7 al imponerse en el sprint final, mientras Del Toro sigue como el mejor latinoamericano del Tour

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

Elementos federales lo pusieron bajo custodia en la zona hotelera de Quintana Roo y su caso quedó en manos de un tribunal capitalino

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

El ejercicio que favorece la salud del corazón y la circulación sin necesidad de gimnasio

Puede contribuir a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular cuando se practica de forma regular

El ejercicio que favorece la salud del corazón y la circulación sin necesidad de gimnasio

Rommel Pacheco anuncia reunión con atletas de taekwondo ante crisis en la Federación

Rommel Pacheco reiteró que el diálogo y el bienestar de los deportistas serán prioridad durante su gestión al frente de la CONADE

Rommel Pacheco anuncia reunión con atletas de taekwondo ante crisis en la Federación

Calderón permitió que agencias de EEUU operen en México, acusa Sheinbaum tras presunta relación del FBI con detención de ‘El Mayo’

“Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia de planeación y de ejecución en nuestro país... con García Luna”, reveló la mandataria

Calderón permitió que agencias de EEUU operen en México, acusa Sheinbaum tras presunta relación del FBI con detención de ‘El Mayo’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Calderón permitió que agencias de EEUU operen en México, acusa Sheinbaum tras presunta relación del FBI con detención de ‘El Mayo’

Calderón permitió que agencias de EEUU operen en México, acusa Sheinbaum tras presunta relación del FBI con detención de ‘El Mayo’

Acuerdo entre EEUU y Los Chapitos genera traición interna en Cártel de Sinaloa y provoca violencia en el estado, asegura Sheinbaum

Procesan a conductor por transportar 31 mil 500 litros de hidrocarburo sin acreditar en Tamaulipas

Policía fallece tras disparo accidental de compañero durante patrullaje en Venustiano Carranza: autoridades investigan caso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio

ENTRETENIMIENTO

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

¿Qué sanciones podría tener Pedro Sola tras comentarios de violencia contra perritos?

PAOT CDMX condena comentarios de Pedro Sola y advierte sobre repercusiones legales por incitar al maltrato animal

Reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía cortar cuerdas vocales a perros

Qué dijo Pedro Sola sobre los perros que lo puso en la mira de autoridades de CDMX

DEPORTES

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

Jugador formado en Chivas se va del club rumbo al Apertura 2026 tras perder su lugar con Gabriel Milito: “Fue mi casa durante 13 años”

Rommel Pacheco anuncia reunión con atletas de taekwondo ante crisis en la Federación

40 años después: España busca revancha ante Bélgica por la eliminación en México 86

¿Andrés Guardado auxiliar de Rafa Márquez en la Selección Mexicana? El ‘Principito’ aclaró los rumores sobre el Tricolor