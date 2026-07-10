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Gobierno de Sheinbaum ha recuperado más de 3 mil bienes culturales de México en cuatro países: estas son las piezas repatriadas

El INAH informó que las más de 3 mil piezas estaban en posesión de Estados Unidos, España, Italia y Canadá

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Gobierno de Sheinbaum ha repatriado más de 3 mil piezas arqueológicas. | Presidencia
Gobierno de Sheinbaum ha repatriado más de 3 mil piezas arqueológicas. | Presidencia

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha recuperado más de 3 mil bienes culturales de México desde el 2024, entre estas piezas históricas y arqueológicas que estaban en museos de cuatro países, principalmente Estados Unidos.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisó que hasta el momento, el actual gobierno ha recuperado en total 3 mil 716 piezas.

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Detalló que de este total, 3 mil 369 piezas estaban en Estados Unidos, 174 en Italia, 133 en Canadá y siete más en España.

Esta cifra es mayor a la que se registró en el sexenio del exmandatario priista, Enrique Peña Nieto, durante el cual se repatriaron 351 piezas arqueológicas históricas.

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