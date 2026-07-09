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Oficial: Chivas presenta su uniforme para el Apertura 2026

Chivas mostró su nuevo uniforme marcando el regreso de Nike como su patrocinador tras una década con Puma

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El equipo más popular de México festeja un año más de vida.
El rebaños sagrado realizó un evento donde confirmó la indumentaria a vestir para el AP26. (TW Chivas)

La espera terminó para la afición rojiblanca. En un evento organizado por Nike en Guadalajara, Chivas presentó oficialmente el uniforme que utilizará durante el torneo Apertura 2026, marcando el inicio de una nueva etapa junto a la firma estadounidense después de poner fin a su relación de una década con Puma.

Aunque el club intentó mantener el diseño bajo reserva durante la presentación, las primeras imágenes del jersey comenzaron a circular y confirmaron lo que durante semanas había sido objeto de filtraciones y especulación entre los aficionados.

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Así es la nueva playera de Chivas para el Apertura 2026

El nuevo uniforme mantiene la esencia histórica del Guadalajara, con las tradicionales franjas verticales en rojo y blanco como elemento principal.

Sin embargo, Nike apostó por un diseño con detalles más limpios y modernos, reduciendo la cantidad de elementos gráficos para darle mayor protagonismo a los colores del club.

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Uno de los cambios más notorios se encuentra en el cuello, que incorpora un tono azul marino, mismo color que aparece en los puños de las mangas.

El tradicional "swoosh" de Nike aparece en el pecho derecho, mientras que el escudo de Chivas conserva su ubicación habitual al lado izquierdo. El uniforme también mantiene la presencia del patrocinador principal al frente de la camiseta, aunque con una distribución más discreta respecto a modelos anteriores.

Los rojiblancos hicieron oficial el regreso de Nike con Chivas. (redes sociales)
Los rojiblancos hicieron oficial el regreso de Nike con Chivas. (redes sociales)

En términos generales, la nueva indumentaria busca combinar la identidad clásica del Rebaño con la línea de diseño que Nike ha utilizado recientemente en varios de sus clubes alrededor del mundo.

Para muchos aficionados, además, representa el regreso de una marca que vistió al Guadalajara a finales de la década de los noventa y cuyo retorno había sido solicitado durante varios años.

La colección oficial también incluirá prendas de entrenamiento, ropa de concentración y otras versiones que llegarán paulatinamente a las tiendas oficiales.

Vistazo desde una tienda Nike en Estados Unidos, según redes. (redes sociales)
Vistazo desde una tienda Nike en Estados Unidos, según redes. (redes sociales)

Toluca también estrenó uniforme para el Apertura 2026

Chivas no ha sido el único equipo que aprovechó la cercanía del inicio del Apertura 2026 para presentar su nueva indumentaria. Toluca, también reveló recientemente el uniforme que utilizará durante la nueva campaña.

Los Diablos Rojos conservaron el característico color escarlata que ha distinguido al club durante décadas, aunque incorporaron detalles retro en el diseño elaborados por New Balance.

La nueva camiseta mantiene una imagen sobria y elegante, con modificaciones en las texturas, el cuello y los acabados, apostando por una evolución que evoca a la época dónde jugaba su máximo anotador José Cardozo.

@TolucaFC

Al igual que ocurrió con Chivas, la presentación del uniforme escarlata generó una importante respuesta entre los aficionados en redes sociales, quienes comenzaron a comparar ambos diseños a pocos días del arranque del campeonato.

De hecho, el debut oficial del nuevo jersey rojiblanco se dará precisamente frente a Toluca, lo que convertiría ese encuentro en el primer duelo entre dos clubes que estrenarán imagen para la temporada 2026-27.

Con las presentaciones oficiales ya realizadas, los clubes de la Liga MX comienzan a completar los últimos detalles rumbo al Apertura 2026.

Para Chivas, el regreso de Nike representa uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años y busca convertirse en el inicio de una nueva etapa tanto dentro como fuera de la cancha.

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