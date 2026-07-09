Galilea Montijo enfrenta críticas por los procedimientos en su rostro: “Soy una persona muy coqueta”

Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

Galilea Montijo salió al paso de los comentarios sobre su rostro. La conductora habló ante medios durante la promoción de La Casa de los Famosos México 2026, días después de que su apariencia generara polémica. Los videos de las presentaciones de Ernesto Laguardia y Karina Torres circularon en redes con comentarios que apuntaban a cambios en sus ojos y boca.

Qué dijo Montijo sobre su imagen actual

La presentadora de Hoy fue directa desde el inicio: se levanta cada mañana, se mira al espejo y se quiere “muchísimo”. Describió su relación con el cuidado personal como algo inherente a su carácter, y lo extendió también a su rol profesional.

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“El público se merece que siempre le des una buena imagen, de eso vivimos”, sostuvo ante los medios.

Desde esa posición, respondió a quienes la cuestionan por su aspecto con una frase que cerró el debate en sus propios términos: “El día que alguien me pague la cirugía y no le guste cómo quedó, tiene el derecho de reclamar. Pero yo me siento bien, estoy tranquila”.

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Por qué su cara luce diferente, según ella misma

La presentadora y actriz de Televisa, en una reciente emisión matutina, admitió haberse realizado un procedimiento estético en sus cejas, generando conversación. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

Montijo ofreció dos razones puntuales para explicar su apariencia en este momento. La primera es de salud: está agripada desde el día del partido de la Selección Mexicana, cuando se mojó bajo la lluvia, y suma además los nervios del arranque de un nuevo proyecto.

La segunda razón remite a un episodio concreto de semanas atrás, cuando una de sus cejas concentró los comentarios. Ahí fue autocrítica: “Aquella vez sí quedé hinchada, debí haberme esperado una semana más”, reconoció.

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A eso agregó que en internet existen páginas donde incluso ella misma aparece “distorsionada”, lo que a su juicio explica que muchas críticas no correspondan a su imagen real.

El señalamiento que hizo a otras mujeres

(Galilea Montijo/Instagram)

La parte más incisiva de sus declaraciones no apuntó a los medios ni a los usuarios en general. Montijo dirigió su cuestionamiento a las mujeres que encabezan esos comentarios.

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Lo planteó con una contradicción que, según ella, resulta llamativa: “Me da mucha risa, curiosidad que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto, que no se hablen de los cuerpos, de mujeres contra mujeres, que la sororidad… y las primeras que son súper duras son las mujeres”.

La conductora amplió esa idea hacia las redes sociales en general, donde describió una lógica de posturas cambiantes que calificó como de doble moral. Como contrapunto, puso el ejemplo del futbol: la forma en que la gente logra unirse alrededor de un partido como modelo de cohesión que, a su modo de ver, no se replica en otros ámbitos.

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El lugar que ocupa su cuerpo en su vida cotidiana

Más allá de la polémica, Montijo habló del cuidado personal como una práctica sostenida en el tiempo a través del ejercicio y la alimentación sana.

Le pidió a Dios, dijo, fuerza para mantenerse activa el mayor tiempo posible. La razón que mencionó no fue estética sino familiar: quiere durar “lo más que pueda” para sus hijos.

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Con esa declaración, la conductora desplazó el eje del debate, de los comentarios sobre su rostro hacia una motivación personal que, en su relato, antecede y supera cualquier crítica externa.