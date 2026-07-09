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Por qué la FGR relaciona a Ovidio “El Ratón” Guzmán con el secuestro de El Mayo Zambada

El cambio de estatus legal del hijo de El Chapo y la recepción de 17 de sus familiares en EEUU estarían vinculados con la operación

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Tras la conferencia de este 8 de julio se destapó el presunto vínculo por las fechas en que ocurrió en secuestro de El Mayo. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
Tras la conferencia de este 8 de julio se destapó el presunto vínculo por las fechas en que ocurrió en secuestro de El Mayo. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló este 8 de julio que el acuerdo de Ovidio “El Ratón” Guzmán con las autoridades de Estados Unidos presuntamente habría sido el detonante de la operación que derivó en el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio de 2024.

La inferencia, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy en conferencia de prensa, se sustentó en la proximidad de fechas entre el cambio de estatus legal de Ovidio y la extracción de “El Mayo” desde Sinaloa hasta Nuevo México, entre otros hechos.

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Según los datos compartidos por las autoridades, la FGR abrió 7 carpetas de investigación desde que ocurrió la captura de “El Mayo” y Joaquín “el Güero” Guzmán, y realizó más de mil 288 diligencias periciales.

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

En ese marco, la institución confirmó que ya solicitó formalmente la extradición de Zambada, petición que el Departamento de Justicia de aquel país notificó que no podía atender, argumentando que ya está siendo procesado ante una corte de distrito estadounidense.

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Ovidio desapareció del registro federal de prisiones días antes del secuestro

En la conferencia de la FGR se reveló que el Gobierno de México supo sobre el cambio de estatus de Ovidio Guzmán por reportes periodísticos del 23 de julio de 2024, cuando se presumió que El Ratón —extraditado por México el 15 de septiembre de 2023— había dejado de aparecer en los registros del Buró Federal de Prisiones.

La FGR detalló que hasta dos días después de los reportes, el 25 de julio, la Embajada de Estados Unidos confirmó formalmente el cambio de medida cautelar, aunque sin consultar al Gobierno de México ni brindar detalles al respecto.

La entonces secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez aclaró el 26 de julio de 2024 en la conferencia matutina de Palacio Nacional que Ovidio no había sido liberado: “Definitivamente no fue liberado, hay un cambio de medida cautelar”.

El 25 de julio EEUU notificó a México del caso Ovidio

El día que las autoridades confirmaron el cambio en la medida de Ovidio, se ejecutó la operación que derivó en el secuestro y entrega de El Mayo Zambada.

La FGR agregó que, como parte del contexto del acuerdo de los Guzmán López con las autoridades estadounidenses, se recibió a 17 familiares de El Ratón, sin precisar la fecha del traslado. Reportes previos de este medio señalan que entre los familiares que ingresaron a territorio estadounidense se encontraba Griselda López Pérez, madre de Ovidio.

Ninguno era buscado en México ni estaba bajo investigación de las autoridades mexicanas, según confirmó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en mayo de 2025.

Griselda Guadalupe López Pérez, segunda Esposa de 'El Chapo'
Griselda Guadalupe López Pérez, segunda Esposa de 'El Chapo' (Infobae)

Harfuch agregó que a los familiares “ya los estaban esperando en Estados Unidos”, lo que sustentó la versión de que su traslado fue parte de las negociaciones con el Departamento de Justicia.

Ovidio y Joaquín “El Güero” Guzmán López —quien entregó a El Mayo a las autoridades estadounidenses— son hijos de El Chapo y de su segunda esposa, Griselda López Pérez.

Los Chapitos vs La Mayiza
Los cuatro Chapitos, dos detenidos y dos más libres. (Jovani Pérez | Infobae México)

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, en cambio, son hijos de Alejandrina María Salazar Hernández, primera esposa de El Chapo, por lo que son medios hermanos de Ovidio y Joaquín. Los cuatro conformaron el núcleo de liderazgo de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa que heredaron de su padre tras su extradición a Estados Unidos en 2017.

La FGR infirió que la proximidad de fechas no fue una coincidencia

Godoy Ramos precisó que la inferencia de la FGR se sustentó en tres elementos:

  • La proximidad en el tiempo entre el cambio de estatus de Ovidio y el operativo
  • Los vínculos entre los círculos familiares involucrados
  • Las relaciones entre las organizaciones delictivas

La institución no presentó pruebas directas que acreditaran la participación de Ovidio en la planeación del secuestro.

Según los reportes, Ovidio Guzmán continúa detenido en Estados Unidos, donde en julio de 2025 firmó el acuerdo con el Departamento de Justicia tras declararse culpable de cuatro cargos de narcotráfico internacional.

El secuestro de El Mayo detonó la guerra más violenta en la historia del Cártel de Sinaloa

La entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses a manos de Joaquín Guzmán López provocó una ruptura entre las dos facciones principales conformaban el Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos.

El 9 de septiembre de 2024 comenzó una guerra interna que, según periodistas sinaloenses y defensores de derechos humanos consultados por Infobae México, es la más prolongada y sanguinaria desde la fundación de la organización en los años noventa.

Culiacán Violencia Cártel de Sinaloa
Camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres. REUTERS/Jesús Bustamante

Las cifras documentadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa registran 3 mil 889 personas desaparecidas con carpetas de investigación desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026, aunque el colectivo Sabuesos Guerreras estima entre 5 mil 900 y 6 mil personas no localizadas.

En el mismo periodo se registraron 2 mil 951 homicidios dolosos según la Fiscalía estatal; el periodista sinaloense Marcos Vizcarra contabilizó más de 3 mil 489 en registros periodísticos. A diferencia de conflictos anteriores, la violencia alcanzó a civiles sin vínculos con ninguna de las facciones, incluidas mujeres y niños.

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