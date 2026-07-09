Ana Serradilla rompe el silencio tras perder la posibilidad de ser madre: “Me duele mucho”

Ana Serradilla (Foto: Instagram@la_serradilla)

La actriz, Ana Serradilla confesó que tuvo que someterse a una cirugía debido a un padecimiento crónico que complico su salud, mencionando que tuvo que ser intervenida de forma urgente.

La protagonista de “La viuda Negra” tenía un tumor, por lo que perdió el útero y con ello la posibilidad de embarazarse y ser mamá.

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¿Cuál fue la cirugía a la que se sometió?

Serradilla compartió que la cirugía se llevó a cabo hace más de cuatro meses y se baso en la extracción de su útero y un tumor en el colon.

La actriz, de 47 años de edad, perdió toda posibilidad de poder ser madre, un sueño que si bien tenía, no se arrepiente de nada ya que la entrega a su vida profesional es lo más importante para ella.

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“Me quitaron el útero y un tumor en el colon, a consecuencia de la endometriosis y ya con la despedida de mi útero, me despedí a ser mamá”, mencionó Ana Serradilla.

Ana Serradilla descarto recurrir al método del vientre subrogado para poder ser madre, incluso descarto la opción de la adopción a pesar de que varias personas se lo recomendaron.

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La actriz siguió reconociendo que debido a la gran prioridad que le dio a su carrera artística el tiempo causo estragos en su cuerpo.

En 2014, la mexicana Ana Serradilla actuó como la famosa narcotraficante en "La viuda negra". (Créditos: RTI Producciones)

Serradilla se mostro feliz y agradecida por tener dos hijastros, mencionando que ella como madrastra es muy “barco”.

Además mencionó que no tiene ningún problema con la madre de sus hijastros, señalando que solo puede darle las gracias.

Destacó que tiene una vida muy bella con sus hijastros y su esposo por lo que no se arrepiente por no poder ser madre, ya que tiene una familia que ama.

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“Me duele no ser mamá, pero no es algo de lo que me arrepienta, creo que estoy muy agradecida con la vida que tengo”, comentó la actriz.

Además mencionó. que a pesar de todo, tiene un trabajo que ama y se encuentra satisfecha como para quejarse por lo que no tiene.

Una decisión ya tomada

Serradilla recalco que la decisión de no ser madre ya la había tomado desde el año 2020, año en la que contrajo matrimonio con Raúl Martínez Ostros, padre de sus hijastros.

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Desde el inicio de su carrera en 1997, Serradilla admite que siempre le ha dado más prioridad a su vida profesional, que si bien, el ser madre le entusiasmaba, no tuvo mucho problema en dejar la idea de lado.

Serradilla siempre se ha destacado por su versatilidad y profesionalidad durante sus proyectos en la televisión, cine y teatro.

Su participación en la serie “La Viuda Negra” la colocó como una de las actrices más cotizadas en el mundo del entretenimiento.

La actriz mexicana interpretó a Griselda Blanco en una novela - crédito Televisa

Entregada a su trabajo

A lo largo de su vida, Ana Serradilla ha sido reconocida por su entrega al trabajo, pero también por la honestidad con la que afronta los retos personales y profesionales.

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Considera que hoy prioriza su bienestar y sus relaciones personales, manteniendo un equilibrio que antes no tenía. Su historia es un ejemplo de resiliencia y adaptación ante las adversidades recientes.

Ana Serradilla presenta “El método Grönholm”, una obra que explora los límites a los que una persona puede llegar para conseguir un objetivo profesional. (Captura de pantalla: Instagram/la_serradilla)

Actualmente se encuentra ofreciendo presentaciones para la obra “El método Grönholm”, donde comparte escenario con Erick Elías, Alex de la Madrid y Daniel Haddad.

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La obra de teatro estará disponible a partir del 11 de julio y hasta el 30 de agosto de 2026 en el Teatro Xola Julio Prieto en Ciudad de México.

La puesta en escena explora los límites a los que una persona puede llegar para conseguir un objetivo profesional, tema con el que Serradilla se identifica tras reflexionar sobre los sacrificios personales que ha hecho por su carrera.

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