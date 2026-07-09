El famoso maquillista Alfonso Waithsman revela por qué no volvería a trabajar con Cecilia Suárez

Alfonso Waithsman rompe profesionalmente con Cecilia Suárez. (Captura YouTube: La Más Draga)

Las recientes declaraciones de Alfonso Waithsman han impactado el ambiente del espectáculo mexicano.

El maquillista, conocido como “el maquillista de las estrellas”, tomó una decisión firme respecto a Cecilia Suárez, figura destacada de la televisión.

Su postura se fundamenta en la experiencia vivida al coincidir con la actriz durante una jornada de trabajo.

Hasta el momento, Suárez no se ha pronunciado sobre el tema ni ha respondido públicamente a los señalamientos.

Waithsman, con una trayectoria consolidada en la industria, relató que su determinación de no volver a colaborar con la actriz no se originó por un conflicto directo entre ambos.

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Explicó que la actitud de Suárez hacia un integrante de su equipo fue el motivo definitivo para romper cualquier vínculo profesional en adelante.

El motivo detrás de la ruptura profesional entre Alfonso Waithsman y Cecilia Suárez

En una entrevista reciente, el maquillista sostuvo que la situación que vivió con Cecilia Suárez fue una de las más amargas en su carrera, al grado de incluirla entre las figuras con las que decidió no volver a trabajar.

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En su testimonio, Waithsman narró que, aunque la actriz no dirigió palabras ofensivas hacia él, sí notó una actitud despectiva hacia el peinador.

“Esta actriz que te diré no fue grosera conmigo, pero sí con el peinador. Yo decidí ya no más trabajar con ella, había trabajado anteriormente con ella, pero luego de verla como era de grosera. También es una actriz que ni le gusta maquillarse, se queja de todo. Ella es Cecilia Suárez”, confesó.

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Su experiencia con la protagonista de “La Casa de las Flores” le bastó para establecer un límite claro y decidir no volver a trabajar con ella.

En una entrevista reciente, el maquillista sostuvo que la situación que vivió con Cecilia Suárez fue una de las más amargas en su carrera. EFE/Iván Villanueva

El caso de Laura Bozzo

Durante la misma entrevista, Waithsman recordó un episodio distinto con la presentadora Laura Bozzo.

Relató que en una sesión de fotos la conductora peruana mostró una actitud complicada con el equipo.

“Tuvimos una sesión de fotografías y fue muy grosera con todo el mundo. Tal vez llegó cansada o de malas”, contó el maquillista.

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En este caso, a diferencia de lo ocurrido con Suárez, la situación se resolvió gracias a una conversación posterior.

“Después lo hablamos, nos reconciliamos Laura y yo, pero han sido dos momentos importantes”, concluyó.

Quién es Alfonso Waithsman en el mundo profesional

Originario de Guadalajara, Jalisco, Alfonso Waithsman se ha consolidado como uno de los referentes del maquillaje profesional en México.

Su interés por el mundo del maquillaje surgió desde la juventud, cuando comenzó a trabajar en una estética local y, con el tiempo, decidió perfeccionar su técnica.

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Para fortalecer su formación, Waithsman se trasladó a Barcelona, donde cursó una especialidad en maquillaje para cine, fotografía, televisión y teatro.

Esta etapa fue clave para abrirle paso en las producciones más importantes de México, incluyendo su ingreso a la planta de Televisa.

A lo largo de su carrera, Waithsman ha trabajado con figuras como Thalía, Alejandra Guzmán, Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha y hasta Paris Hilton.

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La trayectoria del maquillista no solo se cimienta en la televisión, sino también en plataformas digitales: actualmente, comparte consejos y tutoriales sobre maquillaje en un canal de YouTube y mantiene una sección especial en el programa “Hoy”.

El prestigio de Waithsman lo llevó a participar en la edición ‘Sólo las más’ de “La Más Draga”, el popular reality show de drag queens, donde su experiencia y visión han sumado al espectáculo.

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A lo largo de su carrera, Waithsman ha trabajado con figuras como Thalía, Alejandra Guzmán, Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha y hasta Paris Hilton. (Instagram)

La reacción de Suárez y la postura del maquillista

Hasta el momento, Cecilia Suárez no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alfonso Waithsman.

El maquillista, por su parte, sostiene su versión de los hechos y afirma que no volverá a colaborar con la actriz.