México

El famoso maquillista Alfonso Waithsman revela por qué no volvería a trabajar con Cecilia Suárez

Tras una experiencia amarga, Alfonso Waithsman establece un límite profesional y excluye a Cecilia Suárez de cualquier futura colaboración

Guardar
Google icon
(Captura YouTube: La Más Draga)
Alfonso Waithsman rompe profesionalmente con Cecilia Suárez. (Captura YouTube: La Más Draga)

Las recientes declaraciones de Alfonso Waithsman han impactado el ambiente del espectáculo mexicano.

El maquillista, conocido como “el maquillista de las estrellas”, tomó una decisión firme respecto a Cecilia Suárez, figura destacada de la televisión.

Su postura se fundamenta en la experiencia vivida al coincidir con la actriz durante una jornada de trabajo.

Hasta el momento, Suárez no se ha pronunciado sobre el tema ni ha respondido públicamente a los señalamientos.

Waithsman, con una trayectoria consolidada en la industria, relató que su determinación de no volver a colaborar con la actriz no se originó por un conflicto directo entre ambos.

PUBLICIDAD

Explicó que la actitud de Suárez hacia un integrante de su equipo fue el motivo definitivo para romper cualquier vínculo profesional en adelante.

El motivo detrás de la ruptura profesional entre Alfonso Waithsman y Cecilia Suárez

En una entrevista reciente, el maquillista sostuvo que la situación que vivió con Cecilia Suárez fue una de las más amargas en su carrera, al grado de incluirla entre las figuras con las que decidió no volver a trabajar.

PUBLICIDAD

En su testimonio, Waithsman narró que, aunque la actriz no dirigió palabras ofensivas hacia él, sí notó una actitud despectiva hacia el peinador.

Esta actriz que te diré no fue grosera conmigo, pero sí con el peinador. Yo decidí ya no más trabajar con ella, había trabajado anteriormente con ella, pero luego de verla como era de grosera. También es una actriz que ni le gusta maquillarse, se queja de todo. Ella es Cecilia Suárez”, confesó.

Su experiencia con la protagonista de “La Casa de las Flores” le bastó para establecer un límite claro y decidir no volver a trabajar con ella.

En una entrevista reciente, el maquillista sostuvo que la situación que vivió con Cecilia Suárez fue una de las más amargas en su carrera. EFE/Iván Villanueva
En una entrevista reciente, el maquillista sostuvo que la situación que vivió con Cecilia Suárez fue una de las más amargas en su carrera. EFE/Iván Villanueva

El caso de Laura Bozzo

Durante la misma entrevista, Waithsman recordó un episodio distinto con la presentadora Laura Bozzo.

Relató que en una sesión de fotos la conductora peruana mostró una actitud complicada con el equipo.

Tuvimos una sesión de fotografías y fue muy grosera con todo el mundo. Tal vez llegó cansada o de malas”, contó el maquillista.

En este caso, a diferencia de lo ocurrido con Suárez, la situación se resolvió gracias a una conversación posterior.

Después lo hablamos, nos reconciliamos Laura y yo, pero han sido dos momentos importantes”, concluyó.

Quién es Alfonso Waithsman en el mundo profesional

Originario de Guadalajara, Jalisco, Alfonso Waithsman se ha consolidado como uno de los referentes del maquillaje profesional en México.

Su interés por el mundo del maquillaje surgió desde la juventud, cuando comenzó a trabajar en una estética local y, con el tiempo, decidió perfeccionar su técnica.

Para fortalecer su formación, Waithsman se trasladó a Barcelona, donde cursó una especialidad en maquillaje para cine, fotografía, televisión y teatro.

Esta etapa fue clave para abrirle paso en las producciones más importantes de México, incluyendo su ingreso a la planta de Televisa.

A lo largo de su carrera, Waithsman ha trabajado con figuras como Thalía, Alejandra Guzmán, Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha y hasta Paris Hilton.

La trayectoria del maquillista no solo se cimienta en la televisión, sino también en plataformas digitales: actualmente, comparte consejos y tutoriales sobre maquillaje en un canal de YouTube y mantiene una sección especial en el programa “Hoy”.

El prestigio de Waithsman lo llevó a participar en la edición ‘Sólo las más’ de “La Más Draga”, el popular reality show de drag queens, donde su experiencia y visión han sumado al espectáculo.

Alfonso Waithsman
A lo largo de su carrera, Waithsman ha trabajado con figuras como Thalía, Alejandra Guzmán, Belinda, Galilea Montijo, Adela Micha y hasta Paris Hilton. (Instagram)

La reacción de Suárez y la postura del maquillista

Hasta el momento, Cecilia Suárez no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alfonso Waithsman.

El maquillista, por su parte, sostiene su versión de los hechos y afirma que no volverá a colaborar con la actriz.

Temas Relacionados

Alfonso WaithsmanCecilia Suarezmexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Musical de Frida Kahlo tendrá película luego de su paso por el Fan Fest del Zócalo: cuándo y dónde ver

La película del musical, escrita por Gerardo Quiroz Acosta y Samantha Salgado, basada en la vida de la pintora mexicana, fue lanzada para el público internacional en la plataforma digital el mismo día de la presentación en el Zócalo

Musical de Frida Kahlo tendrá película luego de su paso por el Fan Fest del Zócalo: cuándo y dónde ver

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: intensas lluvias provocaron inundación en el Metro CDMX

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: intensas lluvias provocaron inundación en el Metro CDMX

Trata de personas en Atlacomulco: detienen a mujer que habría forzado a un niño a trabajar de noche

La indagatoria señala que una menor víctima salía por las noches a vender objetos y debía volver con efectivo; si no lo conseguía, recibía agresiones físicas y verbales, según la fiscalía mexiquense

Trata de personas en Atlacomulco: detienen a mujer que habría forzado a un niño a trabajar de noche

Por qué la FGR relaciona a Ovidio “El Ratón” Guzmán con el secuestro de El Mayo Zambada

El cambio de estatus legal del hijo de El Chapo y la recepción de 17 de sus familiares en EEUU estarían vinculados con la operación

Por qué la FGR relaciona a Ovidio “El Ratón” Guzmán con el secuestro de El Mayo Zambada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Por qué la FGR relaciona a Ovidio “El Ratón” Guzmán con el secuestro de El Mayo Zambada

Ejército y Policía Estatal despliegan operativo en la sierra de Chilpancingo tras reportes de disparos

Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4: “Sin máscaras”

Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4: “Sin máscaras”

Musical de Frida Kahlo tendrá película luego de su paso por el Fan Fest del Zócalo: cuándo y dónde ver

Feria del Dulce Cristalizado 2026: con actividades para toda la familia, Xochimilco se llenará de sabor y tradición

Maryfer Centeno arremete en contra de Pedro Sola tras “macabras” declaraciones contra las mascotas

Maribel Guardia acusa a Imelda Tuñón de demandar a su propio hijo por la herencia

DEPORTES

Cruz Azul espera ofertas por Erik Lira: Huiqui respalda su compromiso con el club

Cruz Azul espera ofertas por Erik Lira: Huiqui respalda su compromiso con el club

¿No va a Europa? uno de los cuatro grandes de México presiona por Erik Lira

Operativos de seguridad en la CDMX seguirán activos por el Mundial 2026: ¿Cuándo terminarán?

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Pumas mantiene en secreto sus dos próximos fichajes: ¿Quiénes podrían ser?