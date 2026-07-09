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Estos son los tres principales líderes del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”, según EEUU

La Guía Internacional sobre Terrorismo trazó por primera vez la cadena de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación sin su fundador histórico al frente

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El 03, El Chorro y El Sapo son señalador por EEUU como los tres líderes claves del cártel jalisciense luego de los recientes golpes. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
El 03, El Chorro y El Sapo son señalador por EEUU como los tres líderes claves del cártel jalisciense luego de los recientes golpes. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC) actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificó a tres figuras al frente de la organización tras el abatimiento de su fundador, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y la posterior captura de Audias Flores, alias “El Jardinero”

De los tres cabecillas señalados, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″, es reconocido como el nuevo líder del cártel jalisciense. Actualmente enfrenta una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

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Los otros dos integrantes de la cúpula son Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, identificado como teniente mayor y yerno de “El Mencho”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, también teniente mayor y jefe de la célula Comando 90.

La guía describe al CJNG como uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, con entre 15 mil y 20 mil miembros activos y presencia en al menos cinco continentes. El NCTC es la principal organización del gobierno estadounidense para analizar e integrar información relativa al terrorismo internacional. Publica la Guía Internacional sobre Terrorismo, una herramienta de referencia dirigida a personal policial, de inteligencia, militar y de seguridad.

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Por ley, su misión se concentra en amenazas que emanan del exterior, por lo que excluye a grupos terroristas de origen doméstico.

El 03 asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro

Según los datos presentes en la guía, Juan Carlos Valencia González tomó el mando del CJNG después de la muerte de “El Mencho”, quien era su padrastro. El presunto heredero criminal nació en septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.

Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos Foto: Justice EEUU
Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos Foto: Justice EEUU

Es hijo de Rosalinda González Valencia y sobrino de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, y de José González Valencia, exlíderes de la organización criminal Los Cuinis. Ambos están presos en cárceles de EEUU.

Es descrito como líder de una estructura jerárquica en la que líderes regionales gestionaban las operaciones diarias bajo sus órdenes. El reporte también afirma que el CJNG opera con un modelo de franquicia con cárteles locales para expandirse fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

También se le conoce con los apodos de “El 03″, “Pelón”, “El R-3″, “El JP” y “El Tricky Tres”.

Mensajes presuntamente enviados por el 03. Crédito: Redes Sociales
Mensajes presuntamente enviados por el 03. Crédito: Redes Sociales

En junio de este año fueron reveladas imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno día del padre. Al sitio llegaron arreglos presuntamente enviados y firmados por “El 03″

“El Chorro” está relacionado con una hija de “El Mencho” y señalado como operador Colima

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, figuró en la guía antiterrorismo como teniente mayor del CJNG. Está vinculado a Jessica Johanna Oseguera González, alias “La Negra”, hija de “El Mencho”, lo que lo situaba en el primer círculo de mando de la organización.

El Chorro- CJNG-20 de junio
A la izquierda la hija de "El Mencho" y a la derecha "El Chorro". (X @DEAHQ, YouTube 163)

Un reporte de la Embajada de Estados Unidos en México, publicado el 6 de octubre de 2021, lo identificó como el superior directo de cuatro miembros del cártel que operaban en el Puerto de Manzanillo. La OFAC lo había designado desde el 27 de octubre de 2016 y lo sancionó nuevamente en junio de 2025.

El Sapo ordenó ejecuciones en Jalisco

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, fue identificado como teniente mayor del CJNG y jefe de la célula Comando 90. Según reportes previos de este medio, coordinó campamentos de entrenamiento y ordenó ejecuciones y secuestros en Jalisco, entre ellos los del Rancho Izaguirre, donde en marzo de 2025 activistas hallaron indicios de cientos de reclutas del cártel.

Gonzalo Mendoza Gaytan, alias "El Sapo". (Foto: Archivo)
Gonzalo Mendoza Gaytan, alias "El Sapo". (Foto: Archivo)

El reporte de la Embajada de Estados Unidos antes mencionado lo identificó como jefe de plaza en Puerto Vallarta, designado por la OFAC desde el 17 de mayo de 2019, y lo vinculó con El Doble R y El Plumas en operaciones de violencia selectiva.

Autoridades estadounidenses lo señalaron también como uno de los principales responsables de la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno en 2023.

La muerte de “El Mencho” y la captura de “El Jardinero” modificaron la estructura del cártel

El abatimiento de Oseguera Cervantes en febrero de 2026 y la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, el 27 de abril de 2026 en Nayarit, dejaron vacantes dos de los mandos más altos del CJNG.

Montaje fotográfico de dos hombres, uno con ojos censurados, junto al logo de la DEA y un cartel de recompensa de 5 millones de dólares parcialmente visible
Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit. (Jesús Avilés)

Audias había sido considerado uno de los posibles sucesores de "El Mencho" con operaciones en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Su captura fue ejecutada por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina y anunciada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La guía antiterrorista de Estados Unidos no incluyó a otros presuntos operadores del cártel que el gobierno de Argentina sí inscribió en marzo de 2026 en su registro de personas vinculadas al terrorismo.

Entre ellos figuran Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R", señalado como líder del Grupo Élite en Guadalajara, Michoacán y Zacatecas; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “El Plumas”, buscado por la DEA y con cargos en Estados Unidos por conspiración para distribuir metanfetamina y cocaína; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, originario de Colombia e identificado como enlace del CJNG con grupos criminales sudamericanos.

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