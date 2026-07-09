¿Están en contra de la candidatura de Andrea Chávez? El Verde también condiciona alianza con Morena en Chihuahua rumbo al 2027

El Verde amaga a Morena para que Cruz Pérez Cuéllar, sea quien contienda por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

Luego de que el pasado 27 de junio, el partido de Morena concluyera el registro para coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 estados, ahora, el coordinador político nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, dio a conocer que también pondrá condiciones al partido oficialista en Chihuahua, decisión que dejaría fuera de la contienda a la senadora con licencia Andrea Chávez.

El Verde no quiere que Andrea Chávez sea la candidata en 2027

Cuestionado sobre los avances de la alianza y si el Verde tiene algún aspirante favorito para la contienda que se avecina, el dirigente se adelantó y ya destapó a quién su partido busca imponer para la viabilidad de la alianza:

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“En nuestro caso queremos ser muy claros: queremos construir una coalición con Morena en Chihuahua, pero para nosotros es una condición que la coordinación estatal caiga en la, en la persona de Cruz Pérez Cuellar”.

La decisión de apoyar al presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, no está a discusión interna del partido aliado, ya que para el líder del Verde, la posición mostrada es “política”.

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Durante el breve encuentro con medios de comunicación, aseguró que para la contienda que iniciará el próximo año “tienes que mandar a tu mejor hombre”, dejando ver que no apoyarán la candidatura de Andrea Chávez, quien tras su salida del Senado de la República fue apoyada por sus compañeros de bancada para contender en el proceso interno.

Cruz Pérez Cuéllar deja la presidencia municipal de Cd. Juárez para competir de manera interna en Morena para la candidatura al gobierno de Chihuahua. (Foto: redes sociales)

¿Polémicas podrían pesar sobre la aspirante a la gubernatura?

El posicionamiento del Partido Verde llega en medio de señalamientos en contra de altos perfiles de Morena, desde vínculos con el narcotráfico hasta corrupción. Hace unos meses, el senador Adán Augusto López Hernández aseguró que impulsaría las aspiraciones de su compañera de bancada, sin embargo, el comentario no fue del agrado de algunos políticos al interior de la coalición.

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Cabe recordar que, previo al inicio del proceso interno de Morena, la senadora con licencia se vio envuelta en distintas polémicas donde la acusaban de actos anticipados de campaña. Además, la han señalado por presunto nepotismo y por mostrar lujos que no coinciden con el principio de “austeridad” del partido donde milita.

Mientras tanto, el partido oficialista estableció que los aspirantes no pueden hablar mal ni en deterioro de la imagen de sus contrincantes, sin embargo, en el caso de Chihuahua, el partido Verde es quien ya ha establecido a quién apoyará y que podría haber una ruptura de no llegar a acuerdos.

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¿Qué sigue en el proceso interno?

Tras el cierre del registro para las y los aspirantes, el próximo 3 de agosto se llevará a cabo la selección de coordinaciones distritales federales; posteriormente, el 21 de septiembre comenzará el proceso para las coordinaciones municipales y el 8 de noviembre será el cierre de los cargos locales.

El uso de encuestas será el método con el que Morena definirá a quien les representará en el 2027, sin embargo, habrá parámetros como la buena reputación y no tener antecedentes ante las autoridades para ser elegible en la contienda interna.

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La encuesta de aceptación ciudadana será el último filtro y valorará: honestidad, cercanía, conocimiento del territorio y trabajo de base. De tal forma que, la persona aspirante con mejor puntuación será designada como coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación y, desde ahí, avanza hacia la candidatura formal.