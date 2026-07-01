Chivas cambia de piel: esta será la marca ropa deportiva que lo vestirá desde 2026

(X / Chivas)

Chivas anunció este 1 de julio el inicio de una alianza multianual con Nike, que a partir de ahora se convertirá en el patrocinador deportivo y proveedor exclusivo del club.

El acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para la institución tapatía, luego de que concluyera su vínculo comercial con la marca PUMA. Como parte de esta alianza, “El Rebaño” estrenará su nueva indumentaria al inicio de la próxima temporada de la Liga MX.

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A través de un comunicado, el Club Deportivo Guadalajara informó que la marca estadounidense vestirá a todas sus categorías, tanto en la rama varonil como femenil, además de las fuerzas básicas, Chivas Esports y el cuerpo técnico.

¿Qué incluye la alianza entre Chivas y Nike?

(Club Deportivo Guadalajara)

Como parte del acuerdo, Nike suministrará los uniformes de competencia, ropa de entrenamiento y prendas de viaje para los equipos del club. La nueva etapa comenzará el 18 de julio, fecha en la que Chivas utilizará por primera vez un uniforme diseñado por la marca durante el primer partido del equipo varonil en la nueva temporada de la Liga MX.

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En el comunicado, el presidente y propietario del club, Amaury Vergara, señaló que la alianza representa un paso importante para la institución.

“Esta alianza representa un paso importante en la evolución de nuestro club. Nike aporta una visión global sustentada en la innovación y el servicio al atleta, y juntos compartimos una visión de futuro sin perder de vista la identidad que nos define como institución. Estamos enfocados en fortalecer ese vínculo con nuestros millones de aficionados y seguir inspirando a nuevas generaciones que se ven reflejadas en Chivas de Guadalajara y en su legado”, afirmó.

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El Guadalajara destacó que la colaboración busca fortalecer la identidad del club y construir lo que denomina como su “Futuro Sagrado”, manteniendo la tradición que ha caracterizado a la institución a lo largo de sus 120 años de historia y su política de competir exclusivamente con futbolistas mexicanos.

Por su parte, Camilo Andrade, vicepresidente y gerente general de Nike Football, aseguró que el acuerdo forma parte del compromiso de la empresa con el crecimiento del futbol en la región.

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“Chivas ocupa un lugar único en la cultura del futbol, definido por su rica historia, su identidad y el vínculo que ha construido con generaciones de aficionados. Esta alianza representa el compromiso a largo plazo de Nike con el futbol en América Latina y una visión compartida para construir sobre ese legado mientras damos forma a lo que viene”, señaló.

Asimismo, Nike indicó que la alianza también contempla impulsar el desarrollo del futbol femenil, fomentar la innovación y fortalecer la conexión entre el club y sus aficionados mediante una inversión de largo plazo en el futbol de Latinoamérica.

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