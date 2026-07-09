Senadores panistas advierten incremento de tensión entre México y EEUU por caso “Mayo” Zambada

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Senadores panistas como Enrique Vargas han expresado su preocupación por la tensión que existe entre México y Estados Unidos tras la cuestionada detención del líder narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García.

Este miércoles, Vargas del Villar consideró que el caso de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa puede derivar en un conflicto diplomático entre ambas naciones conforme avancen los procesos judiciales en la Unión Americana.

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Por lo anterior, recomendó al gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, fortalecer la cooperación y la comunicación con las autoridades estadounidenses para contar con información precisa y sostener una coordinación permanente en materia de seguridad.

Vargas recomienda reforzar canales de comunicación con EEUU

Quien también se desempeñó como alcalde de Huixquilucan, Estado de México, afirmó que si las autoridades mexicanas no cuentan con la información correcta sobre el caso, deben reforzar los canales de comunicación con la administración del republicano Donald Trump para conocer con mayor claridad lo ocurrido antes, durante y después de la detención del capo.

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Asimismo, consideró que la coordinación es vital entre ambos países, sobre todo, en investigaciones de alto impacto.

Enrique Vargas Reforma Electoral Plan B Ayuntamientos (especial)

Destaca Iniciativa Mérida y caso “Kiki” Camarena

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, Enrique Vargas destacó que la relación bilateral en materia de seguridad ha tenido momentos destacados antes de la detención de “El Mayo”, como la Iniciativa Mérida.

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También recordó lo ocurrido entre México y Estados Unidos tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, pues –pese a su magnitud– ese caso no rompió la comunicación entre las autoridades de ambas naciones.

Tras Mundial, tensión entre México y EEUU puede escalar

El senador señaló que las fotografías difundidas sobre el caso y el avión en el que llegó Ismael Zambada a Estados Unidos son archivos públicos que exhiben cómo ocurrieron los hechos.

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Recordó que dicha aeronave ya fue donada y reiteró que, desde su punto de vista, existió una intervención de agencias estadounidenses en este caso.

“Será necesario esperar el desarrollo de los procesos en los tribunales estadounidenses y las declaraciones que se emitan durante las próximas semanas”, detalló el senador panista.

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Además, consideró que después del Mundial el tema podría volverse más delicado debido al avance de las investigaciones.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan para un selfi durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C. (EEUU), el 5 de diciembre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo

No descarta que exhiban a políticos morenistas

Enrique Vargas no descartó que en las próximas audiencias puedan darse a conocer nombres de personas vinculadas con Morena, situación que, dijo, “tendría repercusiones políticas y complicaría aún más la relación entre México y Estados Unidos”.

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Insistió en que el gobierno mexicano debe fortalecer los canales de comunicación con Estados Unidos para evitar confusiones que afecten la relación bilateral, pues las resoluciones judiciales y la información que surja en torno al caso de “El Mayo” marcara el rumbo de la relación entre ambos países.

Dictan sentencia Ismael Zambada después de final del Mundial

La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada se dicta el 20 de julio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, según el texto difundido sobre su proceso.

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El documento indica que el cofundador del Cártel de Sinaloa se declara culpable y acepta enfrentar una condena que “muy probablemente” será de cadena perpetua; el juez Brian M. Cogan define la pena.

Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la etapa final del caso, la defensa ya presenta escritos para pedir que Zambada sea enviado a un centro penitenciario con atención médica especializada por su edad y problemas de salud, de acuerdo con el mismo texto.

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Mientras la 4T apela a la “soberanía”, los senadores panistas advierten un incremento de la tensión entre México y Estados Unidos por el caso contra Ismael “El Mayo” Zambada.