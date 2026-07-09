México

Christian Nodal, José Madero y Juanes los conciertos que amenizarán la Feria de Huamantla 2026

La Feria de Huamantla 2026 ya tiene cartelera y los boletos van desde $200 hasta $3,000 pesos Doce artistas confirmados, géneros para todos los gustos y una tradición de más de 150 años respaldan la edición que promete llenar Tlaxcala durante todo agosto

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Hombre con sombrero vaquero; texto "FORO HUAMANTLA" y logo de Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia; fondo con dalias.
La Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla es una de las celebraciones más representativas de México. Se realiza en honor a la Virgen de la Caridad y reúne expresiones religiosas, culturales y artísticas que atraen cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros. (Redes Sociales/Composición fotográfica)

Christian Nodal, Juanes y Ricardo Montaner se suman a la cartelera de la Feria de Huamantla 2026, el evento cultural más esperado de Tlaxcala, que se celebrará del 31 de julio al 31 de agosto con conciertos, tradiciones centenarias y arte efímero.

La Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla es una de las celebraciones más representativas de México. Se realiza en honor a la Virgen de la Caridad y reúne expresiones religiosas, culturales y artísticas que atraen cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

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Su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron el culto mariano y las ferias religiosas con influencia medieval. Aunque obtuvo autorización oficial en 1876, conserva tradiciones que combinan fe, historia, gastronomía y música.

Nodal, Montaner y Juanes: los grandes nombres de agosto

Cartel verde de la Feria Huamantla y Foro Latido. Muestra catorce fotos de cantantes con sus nombres y fechas de presentación para agosto
Un cartel anuncia la programación musical del Foro Latido de la Feria de Huamantla, México, durante el mes de agosto, detallando los artistas y sus fechas de presentación. (Feria De Huamantla 2026)

Los conciertos se realizarán en el Foro Latido Huamantla a lo largo de todo el mes de agosto. Ricardo Montaner abrirá la temporada el 1 de agosto, seguido de Christian Nodal el día 2.

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El colombiano Juanes cerrará el ciclo de figuras internacionales el 15 de agosto, fecha en la que también se presentará Tren a Marte. Su show tendrá lugar en el marco del Festival de Paellas, con una dinámica y precios distintos al resto de la cartelera.

Cartelera completa de la Feria de Huamantla 2026

Un cartel anuncia un concierto de Juanes el 15 de agosto, con su retrato central, flores, el logo de Feria Huamantla y patrocinadores
El cartel promocional del Foro Latido Huamantla anuncia la presentación de Juanes el 15 de agosto en la Feria Internacional del Arte de Huamantla, Tlaxcala. (Feria De Huamantla 2026)

Estos son todos los artistas confirmados por fecha:

  • 1 de agosto: Ricardo Montaner
  • 2 de agosto: Christian Nodal
  • 7 de agosto: Grupo Liberación
  • 8 de agosto: Gabito Ballesteros
  • 15 de agosto: Juanes y Tren a Marte
  • 16 de agosto: Duelo
  • 21 de agosto: Luis Ángel “El Flaco”
  • 22 de agosto: El Mimoso
  • 23 de agosto: Artista sorpresa
  • 28 de agosto: José Madero
  • 29 de agosto: Los Ángeles Azules
  • 30 de agosto: Festival de la Niñez

Precios de boletos: desde $200 hasta $3,000 pesos

Las entradas ya están disponibles en la página oficial de la Feria de Huamantla. Para la mayoría de los conciertos en el Foro Latido Huamantla, los precios son:

  • Gradas I y D: $200 a $250 pesos
  • General: $250 pesos
  • VIP: $800 pesos
  • Platinum: $1,000 a $1,200 pesos

El show de Juanes en el Festival de Paellas maneja una distribución diferente, con boletos que van de $2,000 a $3,000 pesos.

Nodal llega a Huamantla tras una temporada de gran actividad

El cantante sonorense Christian Nodal llega a Huamantla con el impulso de una temporada intensa. El 28 de junio se presentó ante más de 35 mil personas en Puebla, como parte del cierre de una feria patronal.

Días antes, el 29 y 30 de mayo, ofreció dos fechas en la Plaza de Toros México, donde compartió escenario con su esposa Ángela Aguilar. En esas noches rindió tributo a José Alfredo Jiménez, Hombres G y Selena Quintanilla.

Su presentación en Huamantla el 2 de agosto es la próxima fecha confirmada en su agenda pública.

Una feria de 152 ediciones con actividades más allá de los conciertos

La edición 2026 de la Feria de Huamantla es la número 152 de su historia. El programa oficial fue presentado el 3 de julio por el presidente municipal Salvador Santos Cedillo en la Plaza de Toros “La Taurina”, ante la ciudadanía huamantleca.

Además de los conciertos, la feria incluye actividades artísticas, culturales, deportivas, gastronómicas y taurinas. El municipio, reconocido como Pueblo Mágico, busca consolidar esta edición como una de las más relevantes en la historia del evento, según informó el portal Gente Tlaxcala.

La programación está diseñada para familias locales y visitantes nacionales e internacionales que eligen Huamantla como destino turístico durante agosto.

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