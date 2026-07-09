Las señales que suelen pasar desapercibidas en niños con Altas Capacidades: cómo saber si tu hijo es “superdotado”

Tres niños de diversas etnias se concentran en actividades de aprendizaje con libros y un modelo del sistema solar en el suelo de un aula luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El termino Altas Capacidades es relativamente nuevo en la ciencia del neurodesarrollo, pero son cada vez más los padres que logran identificar este rasgo en sus hijos.

Sin embargo, aún existen muchos otros que pasan desapercibidos y no son diagnosticados, lo que pueden tener diverso efectos negativos en el desarrollo de los menores, desde perdida de capacidades hasta bulling escolar.

PUBLICIDAD

Y es que las Altas Capacidades en los niños se refieren a un desarrollo intelectual, creativo o de talento significativamente superior al promedio de su grupo de edad.

Este término abarca varias manifestaciones, no solo el clásico “coeficiente intelectual alto” o superdotación. Incluye también talento específico en áreas como matemáticas, música, arte, deportes o habilidades sociales.

PUBLICIDAD

Un niño con Altas Capacidades suele mostrar:

Facilidad para aprender conceptos complejos y rapidez para adquirir nuevos conocimientos.

Pensamiento creativo, originalidad para resolver problemas y curiosidad constante.

Gran memoria, atención sostenida e intereses intensos y profundos en ciertos temas.

Capacidad de razonamiento lógico y abstracción por encima de lo habitual para su edad.

Sensibilidad emocional, empatía y sentido de la justicia muy marcado.

No todos los niños con Altas Capacidades sobresalen en todas las áreas. Algunos pueden tener un perfil intelectual completo (superdotación global), mientras que otros destacan solo en áreas específicas (talento simple o talento complejo).

PUBLICIDAD

La detección oportuna y el acompañamiento adecuado permiten que estos niños desarrollen todo su potencial, evitando problemas de adaptación escolar, aburrimiento, baja autoestima o aislamiento social.

Varias manos infantiles de distintas pieles trabajan juntas en actividades de construcción, escritura, pintura y ajedrez sobre una mesa blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales que pueden indicar Altas Capacidades en los niños

Las señales que suelen pasar desapercibidas en niños con Altas Capacidades o “superdotados” no siempre corresponden a los estereotipos más conocidos, como hablar antes de tiempo o resolver problemas matemáticos complejos desde pequeños.

PUBLICIDAD

Hay otros indicadores menos evidentes, relacionados tanto con habilidades cognitivas como emocionales.

Algunas señales tempranas incluyen:

Capacidad avanzada para identificar, nombrar y expresar emociones propias y ajenas , como decir (o mostrar con gestos) “está bien sentirse triste”, buscar consuelo o preguntar si alguien está bien. Un niño que se autorregula emocionalmente o que muestra empatía puede estar desarrollando una inteligencia emocional alta.

Necesidad de momentos de soledad o de bajar la intensidad de estímulos, lo que puede interpretarse como una búsqueda de autorregulación y equilibrio emocional.

Expresar claramente lo que le gusta y lo que no , sin necesidad de rabietas, y la capacidad de decir “no me gusta esto” de manera asertiva.

Curiosidad constante , facilidad para aprender conceptos complejos a edades tempranas, interés por temas variados y resolución rápida de problemas.

Habilidad para reconocer errores propios (“me equivoqué”) y proponer soluciones (“tengo una idea”), incluso en actividades lúdicas o cotidianas.

Facilidad para aprender varios idiomas, disfrutar de la lectura avanzada para su edad, y una memoria poco común.

Interés por actividades intelectuales y creativas, pero también deseo de mantener juegos y actividades propias de su edad.

Expertos y familias coinciden en que el desarrollo de Altas Capacidades no solo implica habilidades académicas, sino un equilibrio entre lo intelectual y lo emocional.

PUBLICIDAD

Un entorno que valide sus emociones, fomente la curiosidad y permita la expresión libre es clave para su desarrollo integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los efectos que puede tener en los niños con Altas Capacidades no ser diagnosticados

Cuando un niño con Altas Capacidades no es diagnosticado, pueden presentarse varios efectos negativos en su desarrollo personal, emocional y académico. Entre los principales riesgos destacan:

Desmotivación y bajo rendimiento escolar: Si el niño no recibe retos acordes a sus capacidades, puede aburrirse y perder interés en el aprendizaje. Esto puede llevar a bajo rendimiento, pese a su potencial.

Problemas de conducta: La frustración ante la falta de estímulo o reconocimiento puede manifestarse como rebeldía, apatía, distracción o incluso aislamiento en el aula.

Baja autoestima y sentimiento de incomprensión: Al no entender por qué se sienten diferentes, algunos niños pueden desarrollar inseguridad, ansiedad o creer que hay algo malo en ellos.

Dificultades en las relaciones sociales: La falta de identificación puede generar problemas para integrarse con sus pares, lo que lleva a soledad o rechazo.

Desaprovechamiento de talento: Sin detección y acompañamiento, el potencial intelectual, creativo o artístico del niño puede quedar sin desarrollar, afectando también su bienestar emocional y su futuro académico o profesional.

El diagnóstico temprano, junto con el acompañamiento familiar y educativo, ayuda a prevenir estos efectos y a que los niños con Altas Capacidades puedan desarrollar todo su potencial en un entorno positivo y comprensivo.

PUBLICIDAD