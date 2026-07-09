México

Golpe al huachicol: hombre recibe 8 años de cárcel por transportar más de 12 mil litros de combustible ilegal en Coahuila

La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito vinculado con hidrocarburos, subrayando la afectación que estos ilícitos provocan al patrimonio energético nacional

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La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito vinculado con hidrocarburos, subrayando la afectación que estos ilícitos provocan al patrimonio energético nacional. Crédito: Especial
La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito vinculado con hidrocarburos, subrayando la afectación que estos ilícitos provocan al patrimonio energético nacional. Crédito: Especial

Un juez federal condenó a Rafael “N” a ocho años de prisión por transportar 12 mil 92 litros de gasolina sin acreditar su procedencia legal en el ejido San Antonio de Gurza, dentro del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. La sentencia incluyó además una multa de 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El fallo lo obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un procedimiento abreviado, en el que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Coahuila reunió los datos de prueba que acreditaron la participación del imputado en el delito federal.

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Cómo ocurrió la detención

Elementos de la Policía Civil del estado interceptaron al acusado en el ejido San Antonio de Gurza y le aseguraron un tractocamión con semirremolque acoplado. El vehículo contenía en su interior los más de 12 mil litros de gasolina cuya procedencia legal no pudo acreditarse.

Tras la detención, las autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público Federal tanto al imputado como el combustible y la unidad de transporte. La FECOR en Coahuila integró de inmediato la carpeta de investigación con los elementos necesarios para sostener la acusación ante un juez federal.

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Una persona de piel morena vista de espalda con esposas de metal plateado en las muñecas, las manos unidas detrás de la espalda, viste camisa gris y pantalones oscuros.
Una persona tiene las manos esposadas y unidas detrás de su espalda, vestida con una camisa y pantalones oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento abreviado permitió que el juez federal emitiera la resolución con mayor rapidez, al contar el Ministerio Público con pruebas suficientes. La pena de ocho años de prisión y la multa de 8 mil UMA quedaron firmes como resultado de ese proceso.

El delito por el que se condenó a Rafael “N” está previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Esa norma sanciona el transporte de combustible sin documentación que acredite su origen legítimo.

El impacto del huachicol en México

El robo, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos —conocido popularmente como huachicol— afecta el patrimonio energético del país y genera pérdidas millonarias al Estado mexicano. La FGR ha intensificado sus operaciones en esta materia durante 2026, con sentencias y detenciones en varios estados.

Solo en los primeros días de julio, la institución reportó acciones similares en Jalisco, Ciudad de México y Tlaxcala. El combate al huachicol se mantiene como una prioridad federal dentro de la estrategia de seguridad energética.

Primer plano de las manos esposadas de una persona de piel latina vistiendo un uniforme naranja. Las muñecas están unidas por grilletes metálicos.
Las manos esposadas de una persona de piel latina con un uniforme naranja representan un arresto o detención legal, destacando el sistema de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de esta problemática, la FGR reiteró su compromiso con la persecución de estos delitos y exhortó a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el manejo, transporte o venta ilícita de combustible. La institución habilitó líneas telefónicas disponibles las 24 horas, los 365 días del año, en distintas ciudades de Coahuila:

  1. Torreón: 871 749 0534
  2. Saltillo: 844 416 2063
  3. Monclova: 866 639 0241
  4. Piedras Negras: 878 724 4343
  5. Ciudad Acuña: 877 772 3745

Los ciudadanos también tienen a su disposición el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx para enviar reportes de manera confidencial. La FGR garantiza el anonimato de quienes aporten información sobre estos ilícitos.

Recomendaciones de la FGR a la ciudadanía

La institución emitió las siguientes recomendaciones para contribuir al combate del tráfico ilegal de hidrocarburos:

Así se encontraban los contenedores frac tank en el predio. Crédito: Especial
Así se encontraban los contenedores frac tank en el predio. Crédito: Especial
  1. Reportar de inmediato cualquier vehículo de carga que transporte combustible en circunstancias sospechosas.
  2. No adquirir gasolina ni diésel de vendedores informales o sin establecimiento oficial.
  3. Utilizar los números de denuncia anónima disponibles en cada ciudad de Coahuila.
  4. Enviar información por correo electrónico a vua.coahuila@fgr.org.mx si se prefiere la vía escrita.
  5. Abstenerse de participar, facilitar o encubrir el almacenamiento o traslado de combustible de origen desconocido, ya que la ley sanciona también a los cómplices con hasta tres cuartas partes de la pena del delito principal.

La FGR subrayó que continuará con las investigaciones y el ejercicio de la acción penal contra quienes incurran en conductas relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

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