Identifican a francotirador de Atlixcáyotl en Puebla: dejó una niña con fractura de mandíbula y 11 vehículos con disparos

PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla identificó a un hombre como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl y entregó a la FGE los resultados de su investigación para que solicitara la orden de aprehensión, en un caso que acumuló agresiones contra automovilistas desde inicios de 2026 y que mantenía vigilancia permanente en una de las avenidas más transitadas del estado.

Hasta el 21 de junio, la fiscal de Puebla Idamis Pastor Betancourt contabilizó 10 casos ligados al presunto agresor y siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones. Sin embargo el 26 de junio se llevó a cabo otra agresión similar de disparos a un auto blanco a la altura de Plaza Solesta y el CIS de Angelópolis, por lo que en la actualización del expediente, la Fiscalía investigó 11 hechos sustentados con denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad Pública del estado Francisco Sánchez González informó este miércoles 8 de julio de 2026 que las labores de inteligencia ya habían concluido. Explicó que la dependencia estatal agotó esa etapa y que a partir de ese momento correspondía al Ministerio Público integrar la carpeta y judicializar el caso.

“Toda la labor de investigación e inteligencia que hicimos la aportamos a la Fiscalía Metropolitana. Ellos están cerrando la investigación para generar lo que sigue, que es la orden de aprehensión”, dijo el funcionario tras una comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla.

PUBLICIDAD

Peritos han investigado y reconstruido los hechos de disparos para determinar trayectoriay ubicación desde dónde se realizaron los disparos Foto: Facebook

La investigación apuntó a un solo atacante

Sánchez González sostuvo que, con base en los datos reunidos por la SSP, todos los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl habrían sido cometidos por una sola persona. Añadió que la corporación tenía identificado a un masculino y que ese presunto responsable habría actuado sin cómplices.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, creemos que es una persona. Nosotros tenemos identificado a un masculino. Es lo que les puedo decir ahorita”, afirmó. El secretario evitó revelar la identidad del sospechoso para no afectar la indagatoria.

PUBLICIDAD

Sobre el paradero del presunto agresor, el funcionario señaló que todavía no existía certeza. También indicó que, si ya no se encontrara en territorio poblano cuando se emitiera la orden de captura, las autoridades tendrían que buscarlo donde estuviera.

“No lo sabemos. Habrá que hacer el procedimiento por parte de la Fiscalía y dar a conocer quién es el presunto responsable. Si ya no estuviera en el estado, habrá que buscarlo donde esté”, declaró.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran el lateral de un vehículo de color azul oscuro con el cristal de una ventanilla fragmentado y un orificio de bala. El impacto en el vidrio es visible y presenta un patrón radial de fractura. Este video documenta el daño causado a un automóvil tras el ataque atribuido al tirador de la Vía Atlixcayotl, ocurrido a la altura de la Torre JV en Puebla, donde una mujer fue víctima. El contenido corresponde a una cobertura de evento noticioso.

El caso volvió a tomar fuerza tras una agresión ocurrida la madrugada del 17 de junio. Desde entonces, las autoridades mantuvieron abiertas distintas líneas para establecer trayectorias, distancias, tiempos y posibles puntos de disparo.

El niño de 8 años cuya bala se alojó en el hueso de su mandíbula

El niñ{om de ocho años que fue baleado en enero fue identificado como Jesús Elías, su madre junto a sus dos hijos cuando alían de la escuela pasaron por en el Periférico Ecológico de Puebla cuando fueron atacados.

PUBLICIDAD

Su madre al ver la sangre en su boda se dirigió al hospital donde le dijeron que era mejor dejarle la bala en su mandícula ya que se había insertado en el hueso, dijo la mamá en una entrevista con el podcast Historias de la vida real.

Hubo reconstrucciones de hechos y un operativo con más de 70 elementos

Foto: Redes sociales

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron dos reconstrucciones de hechos sobre la Vía Atlixcáyotl. Una se llevó a cabo a la altura del Hospital para el Niño Poblano y otra frente al centro comercial Solesta.

PUBLICIDAD

Esas acciones buscaron analizar trayectorias balísticas, ángulos de disparo, distancias y tiempos. La SSP también participó en esos trabajos y después entregó la información reunida a la fiscalía para fortalecer el expediente.

En paralelo, se mantuvo un operativo permanente de vigilancia con más de 70 elementos de distintas corporaciones. El despliegue incluyó patrullas, motocicletas, una torre móvil de videovigilancia conectada al C5, sobrevuelos y binoculares para revisar edificios y puntos elevados.

PUBLICIDAD

La información disponible sobre el arma usada por el atacante apuntó a un calibre nueve milímetros. En una etapa previa de la investigación, el delito que seguía la fiscalía era daño en propiedad ajena, no homicidio en grado de tentativa.

Foto: Redes sociales

Ese criterio se sostuvo porque, durante varios de los ataques documentados, los impactos de bala se concentraron en automóviles. En ese momento, autoridades ministeriales señalaron que no se había confirmado un saldo fatal asociado al caso.

PUBLICIDAD

Uno de los episodios más graves dejó herido a un menor

Aunque en un tramo de la investigación se habló de daños a vehículos como constante, uno de los casos más graves ocurrió el 12 de enero. Ese día, un menor de edad resultó herido por un disparo mientras viajaba con su madre sobre Camino Real a Cholula y Periférico Ecológico.

De acuerdo con los datos oficiales, el proyectil impactó la mandíbula del menor. Los hechos vinculados al presunto tirador ocurrieron entre 2025 y 2026 en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Sánchez González compareció ante legisladores como parte de su obligación legal de acudir una vez al año al Congreso del estado. En esa reunión respondió preguntas sobre los resultados en seguridad y sobre las repercusiones del caso dentro de la estrategia estatal.

Durante esa misma comparecencia, el secretario expuso cifras generales de la administración. Señaló que en los primeros 18 meses del gobierno estatal habían detenido a más de 6,243 probables responsables de delitos, capturado 141 objetivos prioritarios y sumado 720 nuevos policías, además de registrar una tendencia a la baja en 12 delitos de alto impacto.

PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO

El funcionario confió en que la FGE emitiera un pronunciamiento en los días siguientes sobre el avance del proceso y sobre si los elementos reunidos bastaban para solicitar la orden de aprehensión contra el presunto agresor.

La SSP identificó a un hombre como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl y entregó el caso a la FGE para solicitar su captura.

La investigación acumuló 11 casos hasta el 21 de junio, siete carpetas abiertas y después 11 hechos bajo análisis ministerial.

Las autoridades realizaron dos reconstrucciones de hechos y mantuvieron un operativo con más de 70 elementos para ubicar al atacante.

Acusan a estudiante de prestigiosa universidad de ser el atacante

Habitantes de Geo Villas Santa Clara aseguraron haber identificado al presunto tirador de la Atlixcáyotl después de 11 ataques contra automovilistas y motociclistas, un caso que ya escaló a la primera denuncia formal por daños y que mantuvo el temor entre familias de la zona durante meses.

PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO

El ataque más reciente ocurrió durante una madrugada, alrededor de las 4:00, cuando un automovilista circulaba con dirección a Atlixco sobre el bulevar del Niño Poblano. En el trayecto escuchó un impacto en su vehículo, no detuvo la marcha hasta llegar a un lugar seguro y después confirmó los daños en la unidad.

Ese afectado acudió a presentar su denuncia por los daños. Con ello, el caso se convirtió en la primera denuncia formal relacionada con estos hechos, porque los reportes anteriores solo se habían difundido en redes sociales.

Vecinos ubicaron el origen de los disparos en un departamento de la Torre Nducha

Los vecinos señalaron, a partir de videos difundidos en redes, que un joven fue captado mientras hacía presuntas detonaciones desde un departamento ubicado en la Torre Nducha. También sostuvieron que se trataba del mismo hombre al que atribuyeron los disparos registrados en la zona de la Vía Atlixcáyotl.

Según los testimonios de residentes, en las imágenes se observó al ocupante del inmueble manipulando lo que aparentemente sería un arma y apuntando hacia viviendas cercanas. Los habitantes afirmaron que varios disparos impactaron en ventanas, tinacos y vehículos, con saldo de daños materiales, informó el medio local Diario Cambio.

Otro inluencer fue señalado

Un video nocturno documenta a un motociclista en movimiento, filmado desde una perspectiva en primera persona. Durante el recorrido, se registra la proyección de un haz de luz láser de color verde en el entorno urbano. La grabación es una edición casera realizada en un dispositivo móvil. Este fenómeno ha sido reportado por conductores en la Avenida Atlixcáyotl y se ha asociado con una serie de 11 ataques previos a vehículos en dicha zona. Este material es parte de una publicación de red social.

Erik Núñez, un influencer poblano, afirmó a través de un video en sus redes sociales, no ser el “Tirador de la Atlixcáyotl” tras señalamientos por usar públicamente en sus redes sociales un láser hacia vehículos desde su ventana sobre esta avenida principal.

Justificó su actitud refirieron que usa el dispositivo para señalar a ladrones de autopartes en la zona.