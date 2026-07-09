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Abogado de exdirector de Pemex denuncia “linchamiento mediático” antes de audiencia: “Que respeten la vida privada”

El abogado del exfuncionario dice que su representado está dispuesto a enfrentar el proceso y rechaza que exista riesgo de fuga

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La defensa del exdirector general de Pemex pide que se acaten las determinaciones del juez y se respete la vida privada, al denunciar sobreexposición del caso en medios electrónicos y plataformas digitales
La defensa del exdirector general de Pemex pide que se acaten las determinaciones del juez y se respete la vida privada, al denunciar sobreexposición del caso en medios electrónicos y plataformas digitales

El abogado defensor de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, se pronunció ante medios de comunicación previo a la audiencia inicial programada por el caso de presunta violencia familiar y vicaria que enfrenta su cliente. El litigante, cuyo nombre no fue revelado durante el encuentro con la prensa, calificó la cobertura mediática del caso como un “linchamiento mediático” y pidió que se respeten las decisiones judiciales.

“Que respeten la vida privada”, pide la defensa

Cuestionado sobre el estado anímico de su representado, el abogado respondió que se encuentra “bien, muy bien”. Añadió que esperan que se respete la vida privada de Rodríguez Padilla y que las decisiones judiciales sean acatadas por la opinión pública, al considerar que existe una sobreexposición del caso en medios electrónicos y digitales.

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Ante el señalamiento de que fue la propia esposa de su cliente, María Felicia Jiménez Lavié, quien difundió los videos que originaron el caso, el abogado respondió con evasivas y solicitó que se entienda “el contexto” del asunto, sin abundar en detalles.

Un abogado, representante de un exfuncionario, ofrece declaraciones a la prensa en un espacio interior. El hombre está rodeado por varios micrófonos y teléfonos móviles que graban. En sus declaraciones, el abogado niega el riesgo de fuga de su representado y afirma que este está dispuesto a enfrentar el proceso legal. El video es una cobertura de evento mediático relacionado con un caso legal.

Sin acceso al expediente, según la defensa

El litigante afirmó que hasta el momento no han tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que desconocen si la Fiscalía de Morelos —que según reportes previos buscaría imputar a Rodríguez Padilla por violencia familiar y vicaria— solicitará formalmente prisión preventiva durante la audiencia.

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Consultado sobre por qué, a su juicio, el delito no ameritaría dicha medida cautelar, el abogado señaló que no se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa. Aseguró además que su cliente está dispuesto a enfrentar el proceso judicial y que no existe motivo para pensar que pudiera evadir la justicia, en contraste con declaraciones previas del fiscal de Morelos, quien había señalado ese riesgo como argumento para solicitar la medida.

El hijo del exdirector de Pemex presenciaba la violencia ejercida en contra de su madre.
El hijo del exdirector de Pemex presenciaba la violencia ejercida en contra de su madre.

¿La comparación con Lionel Messi?

Durante la conferencia, el abogado utilizó una analogía con el futbolista Lionel Messi y la selección argentina para ilustrar lo que consideró un ejemplo de especulación mediática, al señalar que también se ha cuestionado públicamente la legitimidad del título mundial de Argentina por presuntos vínculos con árbitros y la FIFA.

Preguntas sin responder

El abogado se negó a proporcionar su nombre y el de su cliente durante el encuentro, así como a detallar si la salud de Rodríguez Padilla podría ser argumento para solicitar que permanezca en libertad. Indicó que esas respuestas se darán “en su oportunidad”, antes de dar por terminada la entrevista.

Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente cuál será la postura final de la defensa en la audiencia, ni si el juez de control resolverá a favor de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de Morelos.

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