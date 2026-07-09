México

Receta de tacos de guisado: cómo preparar un clásico mexicano lleno de sabor en casa

Una opción versátil para cualquier comida que reúne distintas preparaciones en tortillas calientes y permite disfrutar una experiencia tradicional con ingredientes sencillos

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Mesa de madera con varios tazones de guisados, cebolla picada, limones, cilantro, chiles, un molcajete con salsa verde y una canasta de tortillas de maíz.
Los tacos de guisado forman parte de la gastronomía mexicana por su variedad de sabores y su adaptación al desayuno, la comida o la cena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de guisado ocupan un lugar especial dentro de la gastronomía mexicana gracias a su variedad de sabores y a la facilidad con la que pueden adaptarse a diferentes ocasiones. Su esencia radica en servir distintos guisos sobre tortillas de maíz recién calentadas, creando una combinación práctica que puede disfrutarse en el desayuno, la comida o la cena.

Una de las principales características de este platillo es la diversidad de opciones que ofrece. Cada guisado aporta una personalidad distinta, por lo que es común encontrar mesas con varias alternativas para que cada persona elija la que más le guste. Esa flexibilidad ha contribuido a mantener vigente esta preparación en hogares, fondas y reuniones familiares.

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Además de su sabor, los tacos de guisado destacan porque permiten aprovechar ingredientes de uso cotidiano. Con una buena organización es posible preparar varias porciones y compartirlas con familiares o amigos, convirtiendo cualquier comida en un momento especial alrededor de la mesa.

La variedad de rellenos convierte esta preparación en una opción para todos los gustos

Un taco de guisado, tortillas, cilantro, cebolla picada, limones, salsa en molcajete, chiles jalapeños y chile naranja sobre una mesa de madera.
La esencia de los tacos de guisado consiste en servir distintos guisos sobre tortillas de maíz recién calentadas para armar una combinación práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de los tacos de guisado es que cada tortilla puede ofrecer una experiencia diferente. Desde preparaciones con carne hasta opciones con verduras, existe una amplia gama de posibilidades que permite satisfacer distintos gustos sin perder la esencia del platillo.

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El equilibrio entre un guisado bien preparado y una tortilla caliente hace que cada bocado resulte agradable. A ello pueden sumarse complementos como salsa, cebolla, cilantro o limón, ingredientes que aportan frescura y realzan el sabor sin modificar la base de la receta.

Gracias a esa versatilidad, esta preparación continúa siendo una de las favoritas para compartir en reuniones familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar una comida casera con un toque tradicional.

Ingredientes y preparación para hacer tacos de guisado

Cuencos con guisados, tortillas, cebolla picada, cilantro, rábanos, limas, salsa picante, cebolla y receta sobre una mesa de madera.
La diversidad de opciones en los tacos de guisado permite que cada persona elija su relleno favorito en hogares, fondas y reuniones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar esta receta utiliza los siguientes ingredientes:

Ingredientes

  • 500 gramos del guisado de tu preferencia.
  • 12 tortillas de maíz.
  • 1 cebolla picada.
  • Cilantro fresco picado al gusto.
  • Salsa al gusto.
  • Limones partidos.
  • Aceite, si es necesario para calentar el guisado.

Preparación

  • Calienta el guisado elegido hasta que esté bien caliente.
  • En otro comal o sartén, calienta las tortillas de maíz hasta que estén suaves.
  • Coloca una porción del guisado sobre cada tortilla.
  • Agrega cebolla y cilantro al gusto.
  • Acompaña con salsa y unas gotas de limón si lo deseas.
  • Sirve inmediatamente para disfrutar los tacos calientes.

Esta preparación puede servirse directamente al centro de la mesa para que cada persona arme sus tacos de acuerdo con sus preferencias, agregando los complementos que más le gusten.

Una receta que reúne tradición, practicidad y sabor en cada comida

Dos tacos de tortilla de maíz con guisado de carne y patatas, cebolla picada, cilantro, tabla de madera, tazón de salsa verde, media lima y dos libros.
La preparación de tacos de guisado indica calentar el guiso y las tortillas, colocar una porción en cada tortilla, añadir cebolla y cilantro, y servir de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de guisado representan una forma sencilla de disfrutar distintos sabores en un mismo platillo. La posibilidad de combinar varios rellenos permite crear una comida variada sin necesidad de elaborar una receta diferente para cada comensal, lo que facilita su preparación cuando se cocina para varias personas.

Otra de sus ventajas es que pueden adaptarse fácilmente a los ingredientes disponibles en casa. Basta con tener un guisado listo y tortillas calientes para ofrecer una comida completa que conserva el carácter de una de las preparaciones más tradicionales de la cocina mexicana.

Su sencillez, la variedad de opciones para servirlos y la facilidad con la que pueden personalizarse hacen que los tacos de guisado sigan siendo una alternativa vigente para cualquier ocasión. Son una muestra de cómo ingredientes cotidianos pueden convertirse en un platillo lleno de sabor que continúa formando parte de la identidad culinaria de México.

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