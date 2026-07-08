¿Cuál es el valor de Gilberto Mora después del Mundial 2026?

Gilberto Mora tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y es seguido por varios equipos de Europa (REUTERS)

El desempeño de Gilberto Mora con la Selección de México en el Mundial 2026 atrajo la atención de varios clubes internacionales. Aunque no fue titular en todos los partidos, sus intervenciones dejaron una imagen positiva, especialmente por su manejo de balón y su capacidad para asociarse en el mediocampo.

A pesar del crecimiento en notoriedad que experimentó tras la Copa del Mundo, el valor de mercado del mediocampista de Xolos no experimentó cambios recientes. Según el portal especializado Transfermarkt, el precio de Gilberto Mora se mantiene en 10 millones de euros, una cifra que no ha variado desde diciembre del año anterior. Este dato muestra que, aunque su rendimiento ha sido destacado, el mercado aún no refleja un nuevo salto en su cotización.

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El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La última actualización al alza en el valor del jugador se produjo en septiembre de 2025, cuando pasó de 4,5 millones de euros a la suma actual. Desde entonces, el seguimiento de equipos interesados no ha generado un ajuste adicional en la estimación del portal especializado.

El futuro de Mora sigue siendo objeto de especulación. Su juventud y talento natural lo convierten en una de las promesas mexicanas más seguidas por clubes de distintas ligas, lo que podría traducirse en una nueva revisión de su valor si se concreta un traspaso o si mantiene el nivel mostrado con la selección.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with England's Nico O'Reilly REUTERS/Henry Romero

Gilberto Mora en el Mundial 2026

El paso de "Morita” por el Mundial 2026 dejó varias marcas históricas para el fútbol mexicano. El mediocampista de Xolos alcanzó la titularidad en la fase final del torneo, convirtiéndose en el futbolista mexicano más joven en ser titular en una Copa del Mundo. Esta aparición no solo estableció un récord nacional, sino que lo posicionó como el segundo jugador más joven en disputar un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales, solo superado por Pelé.

Mexico's midfielder #19 Gilberto Mora reacts during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Durante la fase de grupos, Gil se consolidó como una pieza clave en el mediocampo de la Selección Mexicana. Su actuación ante Ecuador fue especialmente valorada y mereció elogios de la propia FIFA, que resaltó su talento y madurez a pesar de su corta edad.

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En los octavos de final, México enfrentó a Inglaterra y Gilberto Mora volvió a ser titular. Disputó 60 minutos antes de ser reemplazado por Santiago Giménez. Tras la eliminación, el futbolista protagonizó una escena emotiva al intercambiar su camiseta número 19 con Jude Bellingham, gesto que captó la atención de la prensa internacional.

El nuevo contrato de Gil Mora con Xolos

Por otra parte, hace algunas semanas Tijuana firmó la renovación de Gilberto Mora por tres temporadas más, en lo que la directiva describe como el acuerdo más relevante en la historia de los Xolos. Gil , quien porta ahora el dorsal diez, continuará con el equipo hasta 2027 y será parte de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, donde es registrado como el jugador más joven del torneo. El contrato incluye mecanismos que facilitarán su salida a una liga europea cuando surja una oferta adecuada.

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El jugador de 17 años continuará su formación en nuestro país. (TW Xolos)

La negociación involucró a la directiva, representantes y familia del jugador, buscando asegurar su desarrollo profesional y certidumbre en su proyección internacional. El club destaca el talento y la madurez de Mora, así como su valor como referente juvenil tanto en Tijuana como en el fútbol mexicano.