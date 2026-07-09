Pati Chapoy es señalada tras decir que dueños de perrhijos necesitan ir al psiquiatra

Pedrito Sola pidió perdón en Ventaneando por sus dichos sobre mascotas, pero los internautas también exigen una disculpa de Pati Chapoy, quien se rio y aplaudió sus comentarios. (Captura de pantalla Ventaneando YouTube)

Pedrito Sola se disculpó públicamente en Ventaneando tras los comentarios de odio que hizo el lunes sobre llevar perros a restaurantes y centros comerciales, palabras que desataron una ola de críticas en redes sociales y exigencias de despido contra el conductor.

La polémica arrancó cuando Sola afirmó en el programa que no tolera ver mascotas en espacios públicos: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cgnd* en el restaurante. Oigan ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo ante las risas y aplausos de la conductora Pati Chapoy.

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Chapoy aplaudió ante los dichos y solo Mónica Castañeda puso freno

Mientras Sola escalaba el tono, Chapoy reforzó su postura con un “Tiene razón, tiene razón”. El conductor fue más lejos y señaló: “O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”. Chapoy respondió: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”.

La única voz que intentó detener los comentarios fue la de la conductora Mónica Castañeda, quien advirtió: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

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Los comentarios del conductor de Ventaneando sobre envenenar mascotas y dispararle a sus dueños generaron una oleada de críticas en redes sociales; Chapoy, quien aplaudió los dichos, no ofreció disculpa alguna. (@esterilizados2)

Las declaraciones circularon rápidamente en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas exigieron el despido de Sola y señalaron a Chapoy por haber aplaudido y validado los comentarios sin cuestionarlos, lo que para muchos la convirtió en corresponsable de fomentar el mensaje.

Salinas Pliego calificó de “lamentables” los dichos de del conductor

La polémica escaló hasta los directivos de TV Azteca. Ante la presión de internautas y organizaciones animalistas que exigían un pronunciamiento sobre el futuro del conductor, Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, respondió el 8 de julio a través de X tras la pregunta directa de una usuaria: “Sus dichos fueron lamentables”.

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La frase fue vista por cientos de miles de personas y generó reacciones divididas: algunos celebraron el señalamiento del empresario, mientras otros exigieron acciones más concretas, como una sanción formal o un curso de sensibilización para Sola. Colectivos como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo arremetieron contra las cuentas oficiales de TV Azteca y Grupo Salinas con mensajes como “la crueldad animal no es un chiste ni se debe normalizar”. Salinas Pliego no adelantó si habrá medidas internas ni respondió a las exigencias de despido.

Pedrito Sola ofreció disculpas en vivo

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

Dos días después, el miércoles 8 de julio, Pedro Sola leyó un texto en el programa donde reconoció su error. “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares y decirles a todos que siento mucho lo que dije, soy incapaz de matar una mosca, dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este y en este programa que tengo 30 años aquí sentado”, declaró.

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El conductor también apeló a su edad como factor: “Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota; lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”. Añadió: “Les ruego a todos ustedes disculpen y les aseguro que mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”.

Pati Chapoy, por su parte, no ofreció una disculpa directa. La conductora declaró: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar. Pero entiendo”.

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Las palabras de Chapoy no satisficieron a los internautas, quienes insistieron en que su reacción inicial —aplaudir y reírse— amerita una disculpa propia, no solo el respaldo a la de su compañero.

Internautas exigen disculpa de Pati Chapoy por avalar comentarios de Pedrito Sola contra mascotas y sus dueños. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

Así reaccionaron los internautas al comentario de Pati Chapoy

“¿Y Pati para cuando? Ella aplaudió y festejó cada comentario"

“Pero bien que se reía”

“Nada que ver el comentario último de Chapoy”

“También Pati que se disculpe por qué le aplaudió a Pedro”

“¿Y la disculpa de Chapoy?”

“¿Y las carcajadas de ella? Su risa era de aprobación”

“Ella también lo celebró”