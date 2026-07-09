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Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 8 de julio

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

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La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Melate ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por la Lotería Nacional. ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este miércoles 8 de julio!

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se difunden los resultados del sorteo de Melate.

Resultados del Mealte, Revancha y Revanchita

Melate.

Combinación ganadora: 22 34 38 43 44 45. Número adicional: 5 6.

Melate Revancha.

Jugada ganadora: 03 15 25 49 51 56

Melate Revanchita.

Combinación ganadora: 04 08 10 22 27 42

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos del Melate (Cuartoscuro)

Con tan solo 15 pesos puedes adquirir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate cuenta con cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Selecciona seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números al azar.

La urna escogerá seis esferas también de forma aleatoria con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada de números.

Solo tienes que llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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