¿Qué pasó con el caso de Octavio Ocaña, el actor de Vecinos? Su hermana da detalles de la batalla legal

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La batalla legal que sostiene la familia de Octavio Ocaña, actor recordado por su papel de Benito en la serie de comedia Vecinos, sigue sin tener resolución a casi 5 años del fallecimiento del actor, y su hermana Bertha Ocaña sigue pidiendo justicia con la condena para los policías implicados.

Bertha se apareció ante los medios de comunicación con seis meses de embarazo asegurando que sigue involucrada en el proceso legal del caso de su hermano: “No me pienso bajar del barco en ningún momento… lo más importante es la justicia de mi hermano”.

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Mientras que Javier Hernández, abogado que lleva el caso, detalló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México fijó una reparación integral del daño de menos de cincuenta mil pesos para la familia, pese a que existió una resolución previa, vía fiscalía, que hablaba de más de diecinueve millones de pesos.

La reparación del daño: del cálculo de millones a una cifra menor a 50 mil

El actor fue pieza clave para el éxito de Vecinos. (Televisa Networks)

Hernández sostuvo que, en la resolución previa tramitada por medio de la fiscalía, el monto de reparación del daño se ubicó en una cifra superior a los 19 millones de pesos, pero la autoridad de atención a víctimas determinó una cantidad muy inferior.

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“Lo único que estamos esperando es que el Estado de México realmente haga su trabajo y libere ya por fin el tema de la reparación integral del daño a la que tiene derecho la familia Pérez Ocaña”, dijo el abogado.

El abogado agregó que, tras un análisis de la Comisión, la reparación quedó en una cantidad que describió como “literal centavos”, y luego precisó que el monto final fue menor a 50 mil pesos.

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El estado del caso contra los policías y la audiencia mencionada para agosto

Bertha Ocaña, hermana mayor de Octavio Ocaña, aseguró que un documental sobre la muerte del actor está en camino (Créditos: Instagram/Octavio Ocaña)

En la conversación se señaló que “del otro policía” ya existió una “sentencia firme”, de acuerdo con Hernández, y que el pendiente se concentró en la reparación del daño.

En el mismo espacio se habló del policía Gerardo N., a quien identificaron como parte de la discusión por abuso de autoridad. Se afirmó que un juez determinó que “no hay suficientes pruebas” y decidió no vincularlo a proceso por ese presunto delito.

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Sobre los tiempos, se mencionó una “nueva audiencia en agosto”, en medio de la discusión sobre el estatus legal del policía y sobre si existía o no manera de citarlo si no estaba vinculado a proceso.

Embarazo, familia y la decisión de no soltar el caso

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, tuvo que ser la responsable de reconocer el cuerpo del actor Crédito: YT/Sin Verguenza

Bertha dijo que su embarazo la hizo pensar en la ausencia de su hermano y en cómo contará su historia a su hijo. “Me hubiera encantado que él lo conociera… algún día mi hijo podrá conocer la historia de mi hermano”, dijo.

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También habló de la relación familiar y de mantener la puerta abierta para que su hijo conviva con su abuelo: “Las puertas de mi vida y de mi casa todavía van a estar abiertas para él… jamás voy a alejar a mi hijo de él”, dijo Bertha.

El distanciamiento de Bertha Ocaña con su padre

Después del caso de Octavio, la familia ha sufrido de una separación debido a varios temas, como el divorcio de los padres, la nueva relación del papá con alguien más joven y la polémica por el dinero del actor, el cual Berta y su madre aseguran que se perdió en manos de Octavio Pérez, el padre.

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(IG: @berthaocaa)

La acusación se centró en la administración de los recursos que, afirmaron, manejó su padre. El señalamiento apuntó a que ese control habría provocado que el dinero ya no estuviera disponible.

Las familiares también colocaron el foco en el manejo interno del entorno inmediato del actor. Plantearon que la pérdida del dinero ocurrió cuando el papá tuvo a su cargo esos recursos desde que era pequeño.

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