El árbitro mexicano César Ramos, en la lista para dirigir la final de la Copa del Mundo 2026

César Arturo Ramos aún podría dirigir la final (REUTERS/Hannah Mckay)

La presencia mexicana en la Copa del Mundo de 2026 podría extenderse hasta el último día del torneo, incluso después de la eliminación de la Selección Mexicana. Mientras los cuartos de final comienzan a definir a los aspirantes al título, la FIFA también avanza en la selección de los árbitros que estarán a cargo de los encuentros decisivos.

En ese proceso, el mexicano César Ramos continúa entre los candidatos con posibilidades de recibir la designación más importante: dirigir la final del Mundial.

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César Ramos continúa entre los candidatos para arbitrar la final del Mundial

La Comisión de Árbitros de la FIFA sigue evaluando el desempeño de los silbantes que participan en la Copa del Mundo.

Después de cada jornada de eliminación directa, el organismo realiza nuevos cortes tomando en cuenta aspectos como el rendimiento técnico, el control disciplinario, la condición física y la toma de decisiones en los partidos más exigentes.

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De acuerdo con información difundida en los últimos días, César Ramos logró superar un nuevo filtro y permanece dentro del reducido grupo de árbitros que mantienen opciones de ser designados para la gran final del próximo 19 de julio.

Aunque la decisión definitiva todavía no ha sido tomada, el mexicano continúa siendo considerado por la FIFA gracias al nivel mostrado durante el torneo.

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En esta Copa del Mundo, Ramos ya fue designado para varios encuentros, incluido el duelo entre Escocia y Brasil en la fase de grupos, una muestra de la confianza que el organismo rector del fútbol mantiene en el árbitro sinaloense.

Su experiencia también pesa a su favor. Norteamérica 2026 representa su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo, después de haber estado presente en Rusia 2018 y Catar 2022.

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En este último torneo alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera al ser elegido para dirigir la semifinal entre Francia y Marruecos, uno de los compromisos de mayor relevancia de aquella edición.

Sería una designación histórica para el arbitraje mexicano

Ser elegido para dirigir la final de una Copa del Mundo representa el máximo reconocimiento para cualquier árbitro. En caso de recibir el nombramiento, César Ramos se convertiría en uno de los representantes más destacados del arbitraje mexicano en la historia de los Mundiales.

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A lo largo de su trayectoria internacional ha participado en competiciones como la Copa América, la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, eliminatorias mundialistas y distintos torneos organizados por la FIFA, acumulando experiencia en partidos de alta presión y consolidándose como uno de los jueces más respetados del continente.

REUTERS/Paul Childs

Su desempeño en el Mundial de 2026 también confirma la confianza que la FIFA ha depositado en él durante los últimos años.

Permanecer entre los candidatos para la final significa que sus evaluaciones han sido positivas y que continúa cumpliendo con los estándares exigidos para los encuentros de mayor trascendencia.

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No obstante, la decisión final dependerá también de los equipos que logren avanzar al partido por el campeonato.

La FIFA suele evitar designar árbitros cuya confederación tenga representación en la final cuando existen alternativas, por lo que la elección estará condicionada por los resultados de las semifinales.

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Por ahora, César Ramos sigue en la carrera por una de las designaciones más prestigiosas del fútbol mundial.

Si mantiene la confianza de la Comisión de Árbitros de la FIFA durante las últimas etapas del torneo, el mexicano podría cerrar su participación en la Copa del Mundo de 2026 impartiendo justicia en el partido más importante del certamen y consolidando una trayectoria que lo ha colocado entre la élite del arbitraje internacional.

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