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Pilotos mexicanos en Fórmula 1: del legado de los Hermanos Rodríguez al auge de Checo Pérez

A lo largo de historia del deporte motor, seis corredores mexicanos han puesto en alto en nombre de México en la F1

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El piloto mexicano ganó con Racing Point para permanecer en la F1.. EFE/Bryn Lennon POOL/Archivo
El piloto mexicano ganó con Racing Point para permanecer en la F1.. EFE/Bryn Lennon POOL/Archivo

Desde 1961, un total de seis pilotos mexicanos han llevado la bandera mexicana a la Fórmula 1: Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Esteban Gutiérrez y Sergio Checo Pérez son parte de la historia del automovilismo mexicano al competir contra los mejores del mundo.

Pedro Rodríguez (1940-1971)

Pedro Rodríguez es considerado uno de los pilotos mexicanos más exitosos de la historia. Compitió en la Fórmula 1 entre 1963 y 1971. Ganó dos Grandes Premios: Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970. Falleció a los 31 años en un accidente en Alemania en el año 1971 y es recordado por su talento en condiciones de lluvia.

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Ricardo Rodríguez (1942-1962)

Ricardo Rodríguez, hermano menor de Pedro, debutó en la Fórmula 1 en 1961 con Ferrari. Fue el piloto más joven en debutar para la escudería italiana en ese momento. Falleció trágicamente en un accidente durante el Gran Premio de México de 1962. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue renombrado en honor a Pedro y Ricardo en 1973.

Moisés Solana (1935-1969)

Participó en ocho Grandes Premios entre 1963 y 1968. Aunque no sumó puntos, es recordado por su persistencia y por ser parte de la generación de los Hermanos Rodríguez. Además, la chicana que comprende las curvas 1 y 3 del Autódromo llevan su nombre: Ese Moisés Solana.

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Héctor Rebaque

Compitió entre 1977 y 1981. Debutó en el Gran Premio de Bélgica al correr para Hesketh, convirtiéndose en el primer mexicano en durar más de seis años en la Fórmula 1. También fundó su propio equipo: Rebaque. Llegó a sumar puntos y después de su paso por el Gran Circo siguió su carrera en la IndyCar. Actualmente, Héctor Rebaque cumple 70 años de edad.

Esteban Gutiérrez

Debutó en 2013 con Sauber y luego fue piloto de la escudería Haas. Gutiérrez participó en 59 Grandes Premios entre 2013 y 2016. Posteriormente, fue piloto de pruebas para Ferrari y Mercedes. Fuera de la F1 también compitió las 24 horas de Le Mans, IndyCar y Fórmula E.

Sergio Checo Pérez

Sergio "Checo" Pérez sonriente, ondeando la mano y sosteniendo un trofeo, con confeti cayendo. De fondo, el puerto de Mónaco, yates y edificios.
Sergio 'Checo' Pérez celebra su triunfo en el Gran Premio de Mónaco 2022, levantando el trofeo y saludando a la multitud en el icónico podio con la marina y la ciudad de Mónaco de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, Checo debutó en 2011 y sigue activo tras aceptar el proyecto del equipo Cadillac. Ha corrido para Sauber, McLaren, Force India (ahora Aston Martin) y Red Bull Racing, con quien logró el bicampeonato en 2023. Es el piloto mexicano con más podios y victorias en la historia de la máxima categoría.

¿Qué otros pilotos podrían llegar a la Fórmula 1?

Detrás de ellos vienen otros corredores que aspiran a conseguir un asiento en alguno de los once equipos que conforman la parrilla actual de la Fórmula 1, entre los principales están Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull Racing.

Los pilotos mexicanos: Noel León, Rafael Villalobos, Ernesto Rivera, José Garfias y Ricardo Escotto están en la lista de los futuros competidores que podrían dar el salto a la Fórmula 1; Patricio O’Ward renunció al sueño de participar en el Gran Circo tras ser reserva de McLaren.

El regiomontano reveló en una entrevista que la posibilidad de llegar a la Fórmula 1 se había terminado para él, ya que prefiere seguir su carrera en la IndyCar Series, donde hoy compite con el equipo Arrow McLaren.

“No siento ningún deseo real, nada dentro de mí que anhele seguir como piloto reserva en la Fórmula 1, porque estoy en una situación estupenda en la IndyCar. Me encanta esa categoría, ahí es donde quiero estar“. confirmó Pato O’Ward.

El piloto mexicano consiguió su primera victoria del 2026 en IndyCar.
El piloto mexicano consiguió su primera victoria del 2026 en IndyCar. (X / Arrow McLaren IndyCar Team)

“Al ver cómo son los coches de carreras actuales, la verdad es que no me entusiasma pilotar uno; así que he pedido amablemente que prescindan de mis servicios en la Fórmula 1“, añadió el piloto nacional de IndyCar.

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