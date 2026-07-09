Partidos del Mundial 2026, hoy 9 de julio: fixture y horarios completos de los cuartos de final ( Reuters/James Lang)

La Copa Mundial 2026 está llegando a las instancias finales, con los cuartos de final definidos, los favoritos se perfilan a seguir en la pelea por el trofeo y aumenta la expectativa sobre quién se coronará campeón de esta edición que albergó tres sedes en Canadá, México y Estados Unidos.

Francia, Noruega, Marruecos, Inglaterra, España, Suiza, Bélgica y Argentina ya están entre las mejores ocho selecciones que se perfilan a candidatas de la Copa Mundial. Con los equipos clasificados, ya se dieron a conocer los cruces y las fechas para los partidos de eliminatoria directa, en cuestión de horas se conocerá al primer clasificado a la instancia de semifinales.

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La siguiente ronda quedó de la siguiente manera Francia ante Marruecos el jueves 9 de julio; España contra Bélgica el viernes 10; el Inglaterra frente a Noruega, y Argentina contra Suiza se realizará el sábado 11. El torneo entra en su último tramo después de arrancar con 48 selecciones y con la final programada para el próximo 19 de julio en New Jersey.

Francia recibirá a Marruecos en el Estadio Boston, Foxborough ( REUTERS/Hannah Mckay)

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 9 de julio

Para este jueves 9 de julio solo se disputará un partido de cuartos de final. Francia recibirá a Marruecos en el Estadio Boston, Foxborough. De este cruce se definirá el primer equipo que accederá a la semifinal del Mundial 2026.

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Francia vs Marruecos

Francia llega tras superar 1-0 a Paraguay en octavos de final, con Kylian Mbappé como figura al anotar el gol del pase. Por su parte, Marruecos viene de golear 3-0 al anfitrión Canadá y tiene a Achraf Hakimi como uno de sus referentes defensivos para buscar el pase a semifinales,

Fecha: jueves 9 de julio

Sede: Estadio Boston, Foxborough, EEUU

Horario México, Costa Rica, El Salvador y Honduras (14:00 hrs centro), Estados Unidos (ET 16:00 hrs), Colombia (15:00 horas), Argentina, Uruguay, Paraguay (17:00 horas), España (20:00 horas), Bolivia, Chile, Venezuela (16:00 hrs)

(Ilustración: Jesús Aviles)

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Para esta Copa Mundial, los aficionados ha encontrado algunas dificultades para seguir los juegos, ya que la gran mayoría se transmiten por cadenas de paga o con restricciones de cobertura. Estas son algunas de las cadenas oficiales:

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DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX, TV Azteca (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras). Estas son las televisoras oficiales que estarán transmitiendo los cuartos de final.

Todos los resultados de las eliminatorias del Mundial 2026 hasta ahora

Argentina remontó ante Egipto, ganó 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio en Kansas City, por su parte los europeos alargaron la eliminatoria ante Colombia en ronda de penales, fueron los últimos invitados a la ronda de cuartos de final.

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Ese pase terminó con una espera de 72 años para Suiza, que no alcanzaba esta instancia desde 1954. Se trata de la cuarta vez en su historia que el seleccionado helvético se mete entre los ocho mejores de una Copa del Mundo.

Francia avanzó con la mínima de un gol ante un Paraguay que le complicó el duelo a la selección de Kylian Mbappé. Marruecos también avanzó al golear 0 - 3 a Canadá y dejar al primer anfitrión fuera de la competencia. Noruega avanzó luego de dejar en el camino a Brasil con un 2 - 1 y anotaciones de Erling Haaland al ’79 y ’90. Inglaterra se impuso en el Estadio Azteca ante México, en un partido de gran exigencia para ambas, los Leones sacaron la victoria 2 - 3 con un jugador menos en la cancha, las anotaciones de Jude Bellingham y Harry Kane.

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España eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo con un agónico gol en tiempo de compensación, Mikel Merino firmó el pase de los españoles a la siguiente ronda en un juego que parecía irse al alargue de los tiempos extra. Bélgica goleó a Estados Unidos en un partido llena de polémica por la revocación de la tarjeta roja a Folarin Balogun.