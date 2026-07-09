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Julieta Venegas se deslinda de “La Niña Futbolista” y versiones de recibir 14 MDP del gobierno

La cantautora rompió el silencio sobre la controversia en torno a la canción en entrevista con el podcaster Javier Paniagua

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Primer plano de una mujer con cabello oscuro recogido, blusa blanca y labial rojo. Su mano derecha está en la sien
Julieta Venegas se pronuncia sobre la polémica de su canción 'La niña futbolista'. (Facebook: Julieta Venegas)

Julieta Venegas habló por primera vez sobre la controversia que generó la canción “La Niña Futbolista”, un cover presentado previo al inicio del Mundial 2026 que derivó en una campaña de odio en su contra y acusaciones de recibir 14 millones de pesos del gobierno federal para promover una agenda feminista.

La tijuanense, quien actualmente promociona el álbum Norteña, uno de los más íntimos de su carrera, abordó la polémica durante una charla con el productor y músico Javier Panigua.

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La cantante Julieta Venegas interpreta la canción 'La niña futbolista' en un estudio. Un coro de mujeres con camisetas moradas y pantalones azules la acompaña. Se observan varios micrófonos en el set con iluminación ambiental. La producción incluye a Estudios Churubusco, 22 veintidós, el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres, como parte de una iniciativa cultural vinculada al Mundial 2026.

Julieta Venegas: “Nadie nos imaginábamos lo que podía pasar”

Entre todas las voces que han resonado en plataformas digitales, Venegas indicó que la suya es la única que guardó silencio en medio del encono. En junio, como parte de la presentación del sencillo y video oficial en Palacio Nacional, la cantante externó a través de un comunicado de prensa que aceptó participar en la iniciativa de la Secretaría de Cultura para “inspirar a niñas”.

A la distancia, Julieta Venegas dijo sentirse en la necesidad de aclarar que no cobró al gobierno federal por reversionar el tema, como diversos portales informativos aseguraron esta semana.

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“Yo no cobré nada por esa canción. A mí me invitaron a hacer una canción infantil de un grupo que se llama Patita de Perro, para presentarla el Día del Niño. Y me pareció superbonito”.

Respecto a la recepción negativa que tuvo la canción, admitió que fue inesperada: “Yo creo que nadie nos imaginábamos todo lo que podía pasar y lo que podía cruzarse y a dónde se llevó la conversación, que ya no tiene nada que ver con la canción”.

Venegas sostuvo que las críticas que ha recibido no le afectan, no así los señalamientos infundados de haber recibido 14 millones de pesos por grabar “La Niña Futbolista”.

“Si a alguien no le gusta o estéticamente le parece horrible o no sé qué, digo: ‘Bueno, pues no sé, es el gusto de cada quien’. Es como algo que no se puede controlar. Pero de todo lo que se pudo decir o no decir, a mí sí me duele que piensen que yo cobré un dineral, además un dineral absurdo”.
Captura de pantalla de YouTube con Julieta Venegas en un videoclip y la sección de comentarios abierta, mostrando críticas de usuarios
Usuarios migraron las críticas contra Julieta Venegas a todos sus videoclips en YouTube. (YouTube: Julieta Venegas)

Polémica reafirmó su visión sobre las redes sociales

El rechazo que generó la canción no se detuvo en conversación digital y memes; el odio escaló y obligó a Venegas a desactivar los comentarios en el video oficial y, posteriormente, en el resto de audiovisuales en su canal de YouTube.

Su experiencia con el fenómeno de la cancelación digital reforzó una visión pesimista sobre las plataformas digitales.

“A mí se me hace como que también algo de las redes sociales, como que tienes que salirte de la lógica de las redes sociales, salirte de ver un titular y con tu sentido común pensar”.
Julieta Venegas con expresión seria, en un collage con memes que la satirizan: uno en una cama de billetes, otro con Hades y el último en cama diciendo 'No debí'
La cantante Julieta Venegas es el foco de un collage de memes virales en redes sociales, que satirizan su participación en recientes temas musicales. (Facebook: Julieta Venegas / Captura de pantalla)

Sin profundizar en los motivos por los que una canción ideada para presentarse el Día de las Infancias terminó en un intento de tema no oficial del Mundial 2026, Julieta Venegas señaló que los grandes presupuestos no deben destinarse a artistas consagrados, sino a apoyar a la cultura.

“Ojalá que ese dinero se invirtiera en un año en cultura. No sé cuánto invierten en cultura en este país, pero sería increíble que se invirtiera en música, en hacer un montón de conciertos, todo lo que se podría hacer con una cantidad de dinero así, ¿no?“.

Venegas lamentó que a estas alturas de su carrera, un proyecto pensado en inspirar a niñas pusiera en tela de juicio su integridad artística. “Digo: ‘Güey, usen el sentido común. O sea, ¿a quién le van a dar esa cantidad de dinero? Y además, nunca la aceptaría. Yo lo hice en buena onda. Lo hice realmente de corazón".

Actualmente, el video oficial de “La Niña Futbolista” registra 6,1 millones de visualizaciones y los comentarios fueron reactivados.

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