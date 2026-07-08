Cómo hacer cubos de hielo de arroz para reducir los poros de la piel, combatir el acné y reducir las manchas

Una mujer realiza un masaje en su rostro con un cubo de hielo de agua de arroz para aprovechar sus propiedades rejuvenecedoras y beneficiosas para la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de hielos de arroz en rutinas de cuidado facial gana popularidad entre quienes buscan alternativas caseras para mejorar la apariencia de la piel.

Esta técnica, conocida como hieloterapia, consiste en aplicar cubos de hielo elaborados con agua de arroz sobre el rostro para aprovechar tanto el efecto del frío como los nutrientes presentes en el arroz.

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Quienes la practican aseguran que ayuda a reducir la inflamación, minimizar poros abiertos y controlar brotes de acné, además de aportar suavidad y luminosidad al cutis. Aunque los resultados pueden variar, cada vez más personas integran estos remedios caseros a su rutina diaria en busca de una piel más sana.

Una bandeja de madera contiene hielos de arroz para hieloterapia, un rodillo de jade, una toalla y un recipiente con líquido para el cuidado facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los beneficios de usar hielos de arroz para la piel

Los beneficios atribuidos a la hieloterapia con hielos de arroz para la piel, especialmente en rutinas caseras, se relacionan tanto con el frío como con los nutrientes presentes en el agua de arroz y entre los principales beneficios reportados se encuentran los siguientes:

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Reducción temporal de poros: El frío ayuda a contraer los vasos sanguíneos, lo que puede dar la apariencia de poros más cerrados y piel más lisa.

Disminución de inflamación y enrojecimiento: Las bajas temperaturas pueden ayudar a reducir la hinchazón y el enrojecimiento, útil en pieles con acné activo o sensibilidad.

Control de grasa y brillo: La aplicación de hielo puede disminuir la producción temporal de sebo, dando un aspecto más mate a la piel.

Efecto calmante: El frío proporciona alivio inmediato en casos de irritación o picazón.

Aporte de nutrientes del agua de arroz: El agua de arroz contiene antioxidantes, vitaminas (como la B y E) y minerales que, al contacto con la piel, pueden contribuir a suavizarla y mejorar su textura.

Mejora en la apariencia de acné y manchas: El agua de arroz es popular en la cosmética asiática por su supuesto efecto aclarador y su ayuda para atenuar manchas y marcas de acné.

Tono más uniforme: El uso regular puede dar una apariencia más pareja y luminosa a la piel.

Persona aplicando hielo en el rostro y otra sumergiendo el rostro en agua con hielo, técnicas caseras para refrescar y revitalizar la piel – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para hacer hielos con arroz ideales para hieloterapia

receta sencilla para preparar hielos de arroz para hieloterapia en la piel, que se usa de forma casera para intentar reducir acné y la apariencia de poros abiertos:

Ingredientes

1 taza de arroz blanco (puede ser de cualquier tipo)

2 tazas de agua purificada

Instrucciones

Lava el arroz: Enjuaga el arroz bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayuda a quitar el exceso de almidón. Remoja el arroz: Coloca el arroz lavado en un recipiente y agrega las 2 tazas de agua purificada. Deja reposar 30-40 minutos. Revuelve y cuela: Después del remojo, revuelve el arroz con las manos para liberar los nutrientes en el agua. Luego, cuela el arroz y reserva solo el agua. Llena las cubiteras: Vierte el agua de arroz en una bandeja para hielos o moldes de silicón. Congela: Lleva la bandeja al congelador al menos 2-4 horas, hasta que los cubos estén completamente sólidos.

¿Cómo usar los hielos de arroz?

Lava bien tu rostro.

Envuelve un cubo de hielo de arroz en una gasa o pañuelo limpio (para evitar el contacto directo y posibles quemaduras por frío).

Pasa el hielo suavemente sobre la piel del rostro, en movimientos circulares, durante 1-2 minutos.

Seca la piel con una toalla limpia y continúa con tu rutina de cuidado facial.

Recomendaciones

No apliques el hielo directamente sobre la piel por mucho tiempo, ya que puede causar irritación o quemaduras por frío.

Úsalo 2-3 veces por semana, según la tolerancia de tu piel.

Si notas irritación, suspende el uso.

Este método es popular en rutinas de belleza casera, pero los resultados pueden variar según el tipo de piel. Si tienes acné severo o piel muy sensible, consulta a un dermatólogo antes de probar remedios caseros.

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Una infografía detalla la rutina facial con hielos de arroz, que combate el acné y minimiza los poros, con un tiempo máximo de aplicación de dos minutos por sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar hielos de arroz para hacer hieloterapia en la piel y obtener sus beneficios

Aquí tienes una guía paso a paso para usar hielos de arroz en la piel dentro de una rutina casera de hieloterapia, enfocada en reducir acné y minimizar la apariencia de poros abiertos:

Limpia tu rostro Lava tu cara con un jabón suave y seca con una toalla limpia. Prepara el hielo de arroz Saca un cubo de hielo de arroz del congelador. Puedes envolverlo en una gasa, pañuelo delgado o servilleta limpia para evitar el contacto directo del hielo con la piel y prevenir quemaduras por frío. Aplica el hielo en el rostro Pasa el hielo suavemente sobre tu piel, haciendo movimientos circulares. Concéntrate en las zonas con acné, poros abiertos o enrojecimiento. No presiones demasiado. Tiempo de aplicación No excedas 2 minutos en total por sesión. Haz pausas si sientes demasiado frío o molestia. Seca tu piel Deja que tu piel se seque al aire o usa una toalla limpia dando pequeños toques. Continúa con tu rutina Aplica tu suero, crema o hidratante habitual después de la hieloterapia.

Un tutorial documenta la preparación y aplicación de hielo de arroz para uso facial. Se observa el proceso que incluye verter arroz, lavarlo, licuarlo hasta obtener una mezcla y congelarlo en moldes con forma de corazón. Una persona aplica uno de estos cubos sobre su rostro limpio. El video detalla cada paso de la elaboración del producto.

Consejos de seguridad y frecuencia

No uses hielo directamente sobre la piel durante mucho tiempo para evitar quemaduras por frío.

Haz una prueba en una pequeña zona antes de aplicarlo en todo el rostro.

Puedes usar los hielos de arroz 2 o 3 veces por semana, según tu tolerancia.

Suspende el uso si notas irritación o enrojecimiento persistente.

El uso de hielos de arroz es un remedio casero y sus efectos pueden variar. Ante dudas o condiciones severas de acné, consulta a un dermatólogo.

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