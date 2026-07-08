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Es oficial, Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario: ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

La fecha elegida para el relanzamiento en salas mexicanas podría coincidir con el cumpleaños del director, mientras la venta anticipada de entradas arrancaría un mes antes en línea y taquillas

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Guillermo del Toro y la proeza para filmar ‘El laberinto del fauno’: “Fue la segunda peor experiencia de mi vida”
La distribución estará a cargo de Cineverse y Fathom Entertainment. Las salas proyectarán la versión en 2D HDR y, en recintos seleccionados, el formato HDR de Barco y la conversión estereoscópica a 3D desarrollada por SDFX Studios —antes conocida como Stereo D (REUTERS/Warner Bros.)

El laberinto del fauno regresa a los cines el 9 de octubre de 2026, dos décadas después de su estreno, con una edición restaurada en 4K, formatos 3D y HDR, y la voz del propio Guillermo del Toro en el tráiler del relanzamiento.

La distribución estará a cargo de Cineverse y Fathom Entertainment. Las salas proyectarán la versión en 2D HDR y, en recintos seleccionados, el formato HDR de Barco y la conversión estereoscópica a 3D desarrollada por SDFX Studios —antes conocida como Stereo D—, que trabajó directamente con el cineasta tapatío para adaptar el título.

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Del Toro confirmó a través de su cuenta de X que el reestreno llegará a toda la república mexicana en formato 3D. “Se estrenará en toda la república — en 3D — pronto noticias”, escribió el cineasta, sin precisar entonces las cadenas participantes.

Qué cambia en esta versión

El laberinto del fauno
La combinación de restauración de imagen, ampliación de rango dinámico y conversión tridimensional constituye la propuesta central de un relanzamiento que, a diferencia de otros reestrenos de aniversario, incorpora formatos que no existían en la exhibición original de 2006. (Archivo/ Warner Bros)

La restauración en 4K se realizó bajo la supervisión directa de Del Toro, quien además grabó una nueva narración para el avance: “Dicen que hace mucho tiempo, en un reino subterráneo, donde no existen las mentiras ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo humano”, las primeras líneas del guion.

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La combinación de restauración de imagen, ampliación de rango dinámico y conversión tridimensional constituye la propuesta central de un relanzamiento que, a diferencia de otros reestrenos de aniversario, incorpora formatos que no existían en la exhibición original de 2006.

Del Toro también difundió un nuevo póster oficial creado por el ilustrador James Jean e impulsó entre sus seguidores el uso del hashtag #PansLegacy para compartir recuerdos, obras artísticas y proyectos vinculados al filme.

Por qué Del Toro decidió volver a las salas

El director explicó el sentido del regreso en una declaración difundida con motivo del aniversario: “El laberinto del fauno cumple 20 años, y en Cineverse hemos encontrado al socio perfecto para hacerlo vivir de nuevo en la gran pantalla”. Añadió que el objetivo es “reconectar a las generaciones que han compartido la película a lo largo de los años y desean experimentarla de nuevo en cines”.

La película también regresó al Festival de Cannes 2026 con una proyección especial en versión restaurada en 4K, exactamente 20 años después de su debut en ese mismo certamen.

Cuándo y dónde verla en México

El laberinto del fauno
El interés en el país se había anticipado desde meses antes. En abril, funciones especiales con entrada gratuita se realizaron en la Casa del Lago UNAM, en la Ciudad de México —dentro de la programación del festival Cácaro—, y en la Cineteca Ciudad Juárez, en el Centro Cultural Paso del Norte, en el marco del Paso Film Festival. (Warner Bros)

La fecha para México no ha sido confirmada, aunque se estima que podría ser es el mismo 9 de octubre, que coincide con el cumpleaños del director. La preventa de boletos posiblemente abriría el 9 de septiembre en línea y en taquillas de los cines participantes.

El interés en el país se había anticipado desde meses antes. En abril, funciones especiales con entrada gratuita se realizaron en la Casa del Lago UNAM, en la Ciudad de México —dentro de la programación del festival Cácaro—, y en la Cineteca Ciudad Juárez, en el Centro Cultural Paso del Norte, en el marco del Paso Film Festival.

La historia que vuelve a las pantallas

La película sigue a Ofelia, una niña de 11 años interpretada por Ivana Baquero, que en la España de 1944, tras la Guerra Civil, descubre un laberinto oculto en el bosque. Allí un fauno le revela que es princesa de un reino encantado, mientras en el mundo real enfrenta la violencia de su padrastro, el capitán Vidal, a cargo de Sergi López. Maribel Verdú completa el reparto principal como Mercedes.

Doug Jones dio vida tanto al fauno como al Hombre Pálido, las dos figuras que sostienen la ambigüedad central del relato: si Ofelia descubrió de verdad un reino mágico o lo construyó como refugio ante el horror.

Escrita y dirigida por Del Toro, la película recibió seis nominaciones al Óscar y ganó tres: mejor fotografía para Guillermo Navarro, mejor dirección artística para Eugenio Caballero y mejor maquillaje para David Martí y Montse Ribé (Esquire)
Escrita y dirigida por Del Toro, la película recibió seis nominaciones al Óscar y ganó tres: mejor fotografía para Guillermo Navarro, mejor dirección artística para Eugenio Caballero y mejor maquillaje para David Martí y Montse Ribé (Esquire)

Tres Óscar y un récord en Cannes que nadie ha roto

Escrita y dirigida por Del Toro, la película recibió seis nominaciones al Óscar y ganó tres: mejor fotografía para Guillermo Navarro, mejor dirección artística para Eugenio Caballero y mejor maquillaje para David Martí y Montse Ribé.

En el Festival de Cannes de 2006, la proyección concluyó con una ovación de 22 minutos, un récord que no ha sido superado en la historia del certamen.

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