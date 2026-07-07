Así es como robaron escultura de Leonora Carrington en iglesia de San Cosme, el Padre de Jesús Aguilar pide no comprarla a ladrones

Reportaron la tarde de este martes 7 de julio el robo de 3 piezas del parque del Templo de los Santos Cosme y Damián, San Cosme, en la CDMX.
De acuerdo con la información del padre José de Jesús Aguilar, entre las piezas robadas está el de una escultura realizada por Leonora Carrington, otra inspirada por el trabajo de Remedios Varo, dos ángeles y las placas de las obras.
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