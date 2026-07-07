La Fiscalía de Jalisco captura a un acusado 15 años después

Un hombre con las manos esposadas es custodiado por dos policías penitenciarios mientras ingresa a una celda de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre señalado por la muerte de su exmujer en San Pedro Tlaquepaque en 2011 fue capturado en Tijuana, Baja California, más de 15 años después de los hechos, gracias a un operativo coordinado entre las fiscalías de Jalisco y de Baja California.

La detención de Jorge Luis “N” se concretó a través de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGBC). Una vez aprehendido, fue trasladado a Jalisco para quedar a disposición del juzgado que lo requería, donde su situación legal debía definirse en las horas siguientes.

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El mandato que respaldó la captura fue emitido por el Juzgado Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial, por el delito de parricidio. La orden había permanecido vigente desde que el Ministerio Público concluyó sus investigaciones iniciales y solicitó la aprehensión del señalado, quien en ese lapso se mantuvo en el estado de Baja California.

Los hechos del 27 de febrero de 2011

Los eventos que motivaron la investigación ocurrieron en la colonia Buenos Aires, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Según el expediente, esa tarde Jorge Luis “N” llegó al lugar donde la víctima convivía con un grupo de amigas.

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Jorge Luis “N” llegó al lugar donde la víctima convivía con un grupo de amigas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco después de su llegada se desató una discusión entre el ahora detenido y la mujer. Las amigas de ella intentaron evitar una confrontación mayor, por lo que la retiraron del sitio y la llevaron a un domicilio cercano. La maniobra no fue suficiente.

De acuerdo con el expediente, Jorge Luis “N” y una acompañante siguieron a la víctima hasta ese domicilio. Ahí, según la investigación, la acompañante del detenido lo incitó a atacarla. El señalado presuntamente golpeó a la mujer y la hirió con una navaja. Las lesiones que le provocó derivaron en su muerte mientras recibía atención médica.

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La investigación que llevó a la captura

Tras tomar conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes. Las investigaciones permitieron identificar a Jorge Luis “N” como el presunto responsable de la agresión.

Con los elementos reunidos, la representación social solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ante el Juzgado Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial. El mandamiento quedó pendiente de cumplimentar durante años, hasta que las autoridades localizaron al señalado en Tijuana.

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Con los elementos reunidos, la representación social solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ante el Juzgado Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura se materializó mediante la articulación entre dos fiscalías estatales: la de Jalisco, que mantenía activa la orden, y la de Baja California, cuyos agentes participaron en el operativo en territorio bajacaliforniano. El trabajo coordinado entre ambas instituciones fue determinante para concretar la detención sin que el caso cayera en el olvido pese al tiempo transcurrido.

Más de 15 años de una orden vigente

Entre la fecha del ataque en febrero de 2011 y la detención en julio de 2026 transcurrieron más de 15 años. Durante ese periodo, la orden de aprehensión se mantuvo activa dentro del sistema judicial de Jalisco.

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Este tipo de casos pone de manifiesto los alcances y los límites de los mecanismos de persecución penal cuando un señalado se desplaza a otra entidad federativa. La colaboración interinstitucional entre fiscalías de distintos estados resulta indispensable para ejecutar mandamientos judiciales fuera de la jurisdicción de origen.

La postura de la Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco sostuvo que realizará las investigaciones necesarias para capturar a quienes cuenten con órdenes de aprehensión por distintos delitos, “sin importar la temporalidad”. La institución señaló que esta determinación permite procurar la justicia y evitar la impunidad.

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Una vez en Jalisco, Jorge Luis “N” quedó a disposición del juzgado requirente para que se definiera su situación jurídica en las horas posteriores a su traslado.