El hábito de higiene que la mayoría hace mal y que afecta el sistema inmune

Lo que parece una rutina saludable podría estar afectando la defensa natural del cuerpo, advierten instituciones de salud pública en informes recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito extendido de la ducha diaria con agua caliente y jabones agresivos, tan presente en las sociedades modernas, es puesto en cuestión por la evidencia científica reciente.

Instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierten sobre el riesgo que representa la sobrelimpieza para el equilibrio del microbioma y la fortaleza inmunológica humana.

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El impacto real de la sobrelimpieza en la inmunidad

El documento “The human microbiome: Science, medicine, and society” del NIH señala que la piel funciona como un ecosistema complejo donde habitan millones de microorganismos beneficiosos.

Este microbioma cutáneo constituye la primera barrera defensiva frente a patógenos y entrena al sistema inmune para reaccionar correctamente ante amenazas.

La mayoría de la población, influida por normas sociales y la industria del cuidado personal, se baña diariamente con agua caliente y utiliza jabones detergentes y esponjas abrasivas.

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Según el mismo documento del NIH, esta rutina elimina la capa lipídica natural de la piel y destruye comunidades microbianas protectoras.

Entre las consecuencias directas de la sobrelimpieza, el NIH documenta una barrera cutánea debilitada, aumento de la sequedad, microfisuras por donde pueden ingresar alérgenos y bacterias, y una mayor frecuencia de afecciones inflamatorias como eccema y dermatitis.

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La OMS, a través de su informe “Water, sanitation and hygiene (WASH)”, sostiene que la destrucción del equilibrio microbiológico favorece el incremento de enfermedades alérgicas, autoinmunes e inflamatorias, fenómeno más visible en sociedades urbanizadas.

Entre las consecuencias directas de la sobrelimpieza, el NIH documenta una barrera cutánea debilitada, aumento de la sequedad, microfisuras por donde pueden ingresar alérgenos y bacterias, y una mayor frecuencia de afecciones inflamatorias como eccema y dermatitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la ducha diaria puede dañar más de lo que protege?

El hábito de bañarse todos los días responde más a convenciones culturales que a una necesidad médica.

El NIH explica que la piel sana produce aceites y secreciones que nutren el microbioma y mantienen la hidratación natural.

Cuando estas capas protectoras se eliminan constantemente, la piel se vuelve vulnerable y pierde capacidad defensiva.

El sistema inmunológico, según el NIH, requiere exposición moderada y regular a microorganismos ambientales para desarrollar tolerancia.

La sobrelimpieza priva al organismo de estos estímulos y favorece el desarrollo de alergias y trastornos autoinmunes, especialmente en niños y adultos mayores.

La FDA, en su documento “Antibacterial Soap? You Can Skip It—Use Plain Soap and Water”, advierte que el uso diario de jabones antibacterianos no solo es innecesario, sino que elimina microorganismos benéficos y puede afectar la función inmunológica de la piel.

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Recomendaciones institucionales para una higiene saludable

Las instituciones consultadas coinciden en que, para la población sana, lo recomendable es limitar el baño a dos o tres veces por semana, usar agua tibia y evitar jabones en todo el cuerpo.

Se aconseja aplicar limpiadores solo en zonas de mayor sudoración, como axilas, ingles y pies.

La OMS, en “Water, sanitation and hygiene (WASH)”, insiste en la importancia de la higiene dirigida: lavarse las manos en momentos clave y practicar una limpieza selectiva tras actividades de riesgo basta para prevenir infecciones graves sin perjudicar la inmunidad.

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El NIH recomienda complementar el baño con un secado suave y la aplicación de cremas hidratantes sin perfume, para ayudar a restaurar la barrera lipídica y favorecer la recuperación del ecosistema microbiano.

Recomendaciones de higiene diaria para cuidar la piel y proteger el microbioma, incluyendo el uso de agua tibia y jabones suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paradoja de la limpieza y la salud pública

No se trata de abandonar el saneamiento, sino de distinguir entre limpieza estética y prácticas de higiene fundamentadas en la prevención de infecciones.

La OMS y la FDA, mediante sus documentos “Water, sanitation and hygiene (WASH)” y “Antibacterial Soap? You Can Skip It—Use Plain Soap and Water”, advierten que el exceso de baño representa una disrupción biológica con consecuencias duraderas.

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Detrás de este hábito existe una industria global que promueve la esterilización diaria del cuerpo sin considerar el impacto negativo sobre el microbioma y la inmunidad.

Reducir la frecuencia del baño, emplear productos suaves y adoptar hábitos de higiene dirigidos son medidas respaldadas por la evidencia científica y las autoridades sanitarias.

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El NIH destaca que proteger el microbioma constituye una estrategia relevante para fortalecer la salud inmunológica frente a los desafíos actuales.

Las recomendaciones pueden variar según clima, condiciones de salud, edad o actividad física. Ante dudas personales sobre higiene o salud, se debe consultar a un médico.

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