Isaac del Toro finaliza en noveno lugar dentro de la Etapa 3 del Tour de Francia

El ciclista mexicano sigue haciendo historia y se asecha las posiciones de podio en la clasificación general. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Después de lograr una victoria histórica este sábado en la segunda etapa del Tour de Francia, Isaac del Toro concluyó la tercera etapa en la novena posición, a solo cuatro segundos del Tadej Pogacar, quien se enfundó el maillot amarillo.

Con este resultado, el ciclista mexicano continúa mostrando solidez en la competencia y se mantiene cerca de los punteros en la clasificación general, donde ahora se ubica en la cuarta posición cerca de las posiciones de podio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Isaac del Toro se mantiene como líder de la clasificación juvenil, encabezando las posiciones por 3″ respecto a Juan Ayuso y 24″ sobre Paul Seixas.

Desarrollo de la competencia

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La jornada, disputada entre Granollers y Les Angles, dejó una exhibición del UAE Team Emirates, que controló el ritmo en la montaña y terminó consolidando el dominio de sus líderes en la clasificación general.

PUBLICIDAD

El mejor latinoamericano de la jornada fue Richard Carapaz, quien cruzó la meta junto a Jonas Vingegaard, ambos a dos segundos del esloveno que comanda la tabla.

Por su parte, Sergio Higuita se colocó como el colombiano mejor ubicado al terminar en la posición 15, reafirmando la presencia latinoamericana en el pelotón principal del Tour.

PUBLICIDAD

Durante el tramo decisivo de la etapa, Del Toro fue fundamental al lanzar el ataque final que permitió a Pogacar despegarse del grupo de favoritos en los últimos metros.

El esloveno aprovechó el trabajo de su compañero mexicano para imponer su potencia en el cierre y cruzar la meta en primer lugar, resultado que además le permitió vestir el maillot amarillo como nuevo líder del Tour.

PUBLICIDAD

Así se encuentran las posiciones al momento:

1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates - Tiempo: 8:46:55

2. Jonas Vingegaard - Team Visma | Lease a Bike - Tiempo: “

3. Remco Evenepoel - Red Bull – BORA- hansgrohe - Tiempo: 0:23

4. Isaac del Toro - UAE Team Emirates - Tiempo: 0:24

Con este triunfo, Tadej Pogacar reafirmó su condición de favorito al título, sumando su victoria número 22 en la historia del Tour de Francia.

El corredor del UAE aprovechó el trabajo colectivo del equipo para superar a Jonas Vingegaard en la clasificación general, en una etapa marcada por la exigencia del recorrido montañoso y el alto desgaste del pelotón.

PUBLICIDAD

Triunfo histórico de Isaac del Toro en la Etapa 2

Isaac del Toro se lleva la Etapa 2 del Tour de Francia. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac Del Toro logró este domingo un hecho histórico para el deporte mexicano al adjudicarse la segunda etapa del Tour de Francia 2026.

El ciclista originario de Ensenada conquistó la victoria en un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, rematando con fuerza en la exigente subida a Montjuic y dejando su nombre grabado en los anales del ciclismo nacional.

PUBLICIDAD

Este triunfo tiene un valor especial para México, ya que Del Toro se convierte en el primer mexicano en cruzar la meta como ganador de etapa en el Tour de Francia en 37 años. La última vez que un ciclista nacional consiguió una hazaña similar fue Raúl Alcalá, quien sumó dos victorias parciales en las ediciones de 1989 y 1990. La espera terminó de manera espectacular gracias a la actuación del joven corredor.

El logro de Del Toro cobra aún mayor relevancia porque llega en su debut absoluto en la ronda francesa, la competencia más reconocida y exigente del ciclismo mundial.

PUBLICIDAD

Desde el arranque de la etapa, el mexicano se mostró atento a los movimientos del pelotón y supo responder en los momentos clave. Su ataque en los últimos kilómetros lo colocó en posición de victoria frente a rivales de talla internacional.

La gesta de Del Toro no solo representa un motivo de orgullo para el ciclismo mexicano, sino que también inspira a una nueva generación de atletas nacionales. Su desempeño en el Tour de Francia abre un nuevo capítulo y renueva la esperanza de ver a más mexicanos compitiendo al más alto nivel en las grandes vueltas europeas.

PUBLICIDAD