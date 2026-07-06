¿Cuándo tomará Rafa Márquez el mando de la Selección Mexicana como entrenador y en qué fecha será su primer partido?

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

Javier Aguirre no seguirá al frente de la Selección de México y su lugar como entrenador será tomado por Rafa Márquez, quien fue su auxiliar técnico durante este proceso mundialista.

Después del encuentro en el que México perdió 2 a 3 ante Inglaterra y quedó fuera en los Octavos de Final del Mundial 2026, el Vasco anunció que Rafa Márquez liderará el proyecto deportivo de cara al Mundial 2030.

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Mexican soccer coach Rafa Marquez and Mexico's national soccer team coach Javier Aguirre attend a ceremony held by Mexican President Claudia Sheinbaum for Mexico's national soccer team, which will represent the country at the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, at the Centro de Alto Rendimiento (CAR) in Mexico City, Mexico, June 8, 2026. REUTERS/Luis Cortes

¿Cuándo tomará Rafa Márquez el mando de la Selección?

Aunque no existe una fecha confirmada para el estreno de Márquez como seleccionador principal, todo apunta a que la transición se concretará en la próxima Fecha FIFA, comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En este periodo, las selecciones nacionales tendrán la oportunidad de disputar hasta cuatro partidos, ya sean oficiales o amistosos.

El exdefensa del América destacó su aprendizaje gracias al ex del FC Barcelona. (Ilustración: Jovani Pérez)

La noticia responde a la expectativa generada tras la salida de Aguirre, quien cerró su etapa luego de la reciente eliminación. La Federación Mexicana de Futbol aún no ha hecho oficial el calendario para la nueva gestión, pero Márquez será el encargado de liderar el siguiente ciclo competitivo.

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Rafa Márquez y su trayectoria como entrenador

La etapa formativa del técnico mexicano comenzó en España, donde se hizo cargo del Cadete A del Real Alcalá entre 2020 y 2021. En ese periodo, Márquez compaginó sus responsabilidades en el campo con la obtención de la licencia UEFA Pro, requisito indispensable para dirigir en el máximo nivel europeo.

Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Posteriormente, asumió el mando del FC Barcelona Atlètic, el equipo filial blaugrana en la Primera División RFEF. Durante dos temporadas, el exjugador logró que el conjunto catalán alcanzara los playoffs de ascenso en su primer año, consolidando así su perfil como entrenador emergente y con proyección internacional.

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La trayectoria de Rafa Márquez como entrenador ha estado marcada por una rápida progresión: tras iniciarse en el fútbol base español, dio el salto al fútbol profesional con el filial del Barcelona y, finalmente, fue incorporado al cuerpo técnico de la selección mexicana, primero como auxiliar y luego como responsable absoluto.

Aguirre se despide de la Selección

El ciclo de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana llegó a su fin tras la eliminación en el Mundial de 2026. Este torneo marcó su tercera participación en una Copa del Mundo al frente del equipo nacional, luego de sus experiencias previas en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

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En sus tres etapas mundialistas, Aguirre consiguió llevar al equipo hasta los octavos de final. Sin embargo, en esta última edición, el ambiente en el grupo y la relación con la afición fueron diferentes a las anteriores. A pesar de no superar la barrera de los octavos, el equipo logró una mayor conexión con los hinchas, quienes expresaron tanto su tristeza por la eliminación como su aprecio por el entrenador.