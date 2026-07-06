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Licencia de conducir Edomex 2026: agenda de unidades móviles y documentos para tramitar el permiso rápido

Esta medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso

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Licencia de Conducir Edomex
Esta semana la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará distintas unidades móviles en diferentes puntos para que los ciudadanos mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir. (GEM)

Esta semana la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará distintas unidades móviles en diferentes puntos para que los ciudadanos mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir.

La medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Cuautitlán Izcalli

  • Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte)
  • 06, 07, 08, 09, 10 de Julio

Nezahualcóyotl

  • Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
  • 06, 07, 08, 09, 10 de Julio

Chimalhuacán

  • Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)
  • 06, 07, 08 de Julio
  • Av. Patos, Mz 394, Lt 8, Col. San Pedro, C.P. 56334 Chimalhuacán, Estado de México
  • 10 de Julio
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Chalco

  • Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México
  • 06, 09, 08 de Julio

Metepec

  • Av. Estado de México 1201-Oriente, Col. San Miguel, C.P. 52140, Metepec, Estado de México (edificio Ciudadanos Gobernando Metepec)
  • 07, 08, 09, 10, 11 de Julio

Valle de Chalco

  • Av. del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56600, Valle de Chalco, Estado de México (frente al Palacio Municipal)
  • 07, 08, 09, 10, 11 de julio

Soyaniquilpan

  • Calle Emiliano Zapata Pte. Mz. 004, Col. San Francisco, C.P. 54280, Soyaniquilpan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)
  • 07, 08 de Julio

Chapa de Mota

  • Manzana 002, C.P. 54350, Chapa de Mota, Estado de México (frente al Palacio Municipal)
  • 09, 10, 11 de Julio

Requisitos para solicitar la licencia en las unidades móviles

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Precios de la licencia

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

Certificación motociclista Edomex 3
Certificación motociclista Edomex (Gob. Edomex)

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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