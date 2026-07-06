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No solo perdimos el partido: alcohol y frustración por el Mundial disparan alertas de violencia familiar

Estudios confirman que el alcohol y la frustración elevan hasta 38% la violencia familiar en México

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Los reportes de UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA señalan que una derrota en eventos masivos puede detonar agresiones en el hogar, con un alza de hasta 38% frente a días sin partido. (Infobae-Jesúe Abraham)
Los reportes de UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA señalan que una derrota en eventos masivos puede detonar agresiones en el hogar, con un alza de hasta 38% frente a días sin partido. (Infobae-Jesúe Abraham)

La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra (3-2) la madrugada de este domingo enciende las alertas en México: organismos internacionales confirman que la derrota de un equipo puede disparar hasta 38% los casos de violencia familiar, superando incluso el riesgo que representan las victorias o los empates.

El dato que preocupa a las autoridades

De acuerdo con evidencia recopilada por UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, los grandes eventos deportivos como el Mundial no provocan la violencia por sí mismos, pero sí detonan conflictos ya existentes dentro de los hogares.

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Los números son contundentes:

  • Cuando el equipo del agresor gana o empata, la violencia familiar aumenta 26%.
  • Cuando el equipo pierde, el incremento llega a 38%.
  • Los incidentes vinculados al consumo de alcohol suben hasta 47% en día de partido.
  • El pico de violencia no ocurre durante el juego, sino entre 10 y 12 horas después de iniciado el encuentro.

El video que circula en redes muestra a una persona que acciona un arma de fuego contra una pantalla en su casa, luego de que su equipo queda fuera, según el mensaje original

¿Por qué sube el riesgo tras la eliminación de México?

Con la salida del Tricolor del Mundial, los especialistas identifican varios factores que pueden agravar la tensión en los hogares mexicanos en las próximas horas:

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  • Frustración deportiva acumulada tras un resultado adverso.
  • Consumo excesivo de alcohol durante y después del partido.
  • Presión económica derivada de apuestas y gastos del torneo.
  • Normas de masculinidad que asocian la derrota con reacciones agresivas.

El mensaje de los organismos es claro: el resultado del partido nunca debe traducirse en violencia dentro de casa.

Los analistas señalan que el resultado adverso puede detonar irritación en el entorno familiar por el consumo de bebidas, la presión por apuestas y gastos del torneo, además de patrones culturales que normalizan respuestas agresivas

La campaña “En equipo contra la violencia familiar”

Ante este panorama, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, junto con UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, mantiene activa la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, que busca:

  • Enseñar a reconocer señales de alerta en casas vecinas o familiares.
  • Impulsar el reporte oportuno, sin necesidad de tener certeza absoluta.
  • Recordar que ninguna celebración deportiva justifica poner en riesgo la seguridad de mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Un hombre, vistiendo una camiseta de la selección mexicana de fútbol, observa un partido en una pantalla de televisión en una sala. El individuo, con una camiseta verde y blanca, ejecuta una serie de movimientos que incluyen llevarse las manos a la cabeza, arrodillarse en el suelo y gritar con la boca abierta.

Señales de alerta que no debes ignorar

Las autoridades piden estar atentos a:

  • Gritos, golpes o ruidos violentos repetidos, especialmente después de los partidos.
  • Llantos prolongados o silencios sospechosos tras discusiones.
  • Niñas, niños o adolescentes con miedo de que llegue cierta hora.
  • Cambios bruscos de comportamiento: aislamiento, ansiedad o tristeza.
  • Marcas físicas sin explicación clara.

Líneas de ayuda disponibles

Si tú o alguien más está en riesgo, los organismos recuerdan que existen canales de atención inmediata:

  • Línea de las Mujeres: 079
  • Emergencias: 9-1-1

La recomendación de ONU Mujeres y UNICEF es mantener la vigilancia no solo durante el partido, sino en las horas posteriores, cuando el riesgo real de violencia familiar tiende a incrementarse con mayor fuerza.

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