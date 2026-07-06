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Calendario SEP 2026-2027: qué se sabe sobre el posible retraso en la fecha de regreso a clases

La autoridad educativa aún no publica el cronograma oficial, mientras aumenta la expectativa de la comunidad escolar por conocer las fechas del próximo ciclo

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Balón de fútbol en entrada de escuela pública mexicana vacía. Cartel de la SEP en reja. Aulas con pupitres ordenados al fondo.
La SEP aún no publica el calendario escolar 2026-2027 para educación básica, por lo que no hay información oficial sobre el regreso a clases. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026 una de las principales dudas gira en torno al calendario escolar 2026-2027, documento que cada año emite la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer las fechas que regirán las actividades en las escuelas de educación básica del país. Infobae México consultó a la SEP y, hasta el momento, no existe información oficial ni publicación del calendario correspondiente al próximo ciclo escolar, por lo que cualquier fecha relacionada con el regreso a clases permanece sin confirmación.

Hasta el momento, la institución de gobierno no ha publicado de manera oficial el calendario correspondiente al próximo ciclo escolar, por lo que aún no existe confirmación sobre la fecha de inicio de clases, los periodos vacacionales, las sesiones de Consejo Técnico Escolar, los días festivos ni el resto de las actividades contempladas para alumnos, docentes y personal educativo.

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La falta de este documento también ha dado pie a versiones sobre un posible retraso en el regreso a las aulas. Sin embargo, por ahora todo permanece en especulación.

La SEP aún no confirma el inicio del próximo ciclo escolar

Un aula de escuela primaria con pupitres y sillas alineados, un pizarrón negro, ventanas y una puerta blanca con el logo y el texto de la Secretaría de Educación Pública.
Un aula de escuela primaria mexicana permanece vacía, con pupitres alineados frente a un pizarrón y el logo de la Secretaría de Educación Pública en la puerta, que indica un periodo de pausa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario escolar es uno de los instrumentos más importantes para la organización de las actividades académicas en México. Cada año, la SEP establece mediante este documento el número de días efectivos de clase que deberán cumplir las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, además de definir los periodos destinados a actividades administrativas y de formación docente.

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La publicación del calendario también permite que madres y padres de familia puedan planificar con anticipación aspectos como la compra de útiles escolares, uniformes, transporte y otras necesidades relacionadas con el regreso a clases. Para las instituciones educativas, representa la base para elaborar la planeación del ciclo y coordinar las actividades académicas durante todo el año.

Aunque en redes sociales han comenzado a circular versiones sobre un posible ajuste en la fecha de regreso a las aulas, la SEP no ha emitido ningún comunicado al respecto. Por ello, hasta que el calendario oficial sea publicado, no es posible confirmar si el inicio del ciclo escolar se mantendrá en fechas similares a las de años anteriores o si habrá alguna modificación.

El calendario también define vacaciones, puentes y suspensiones

Pizarrón verde con logo SEP apoyado en pared, frente a patio de escuela pública mexicana vacía con edificios de dos pisos y aro de baloncesto bajo cielo azul.
Un pizarrón verde con el logo de la SEP en primer plano destaca en el patio central vacío de una escuela pública mexicana, con aulas cerradas bajo un cielo azul en un día soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de establecer el primer y el último día de clases, el calendario escolar incluye diversos periodos que forman parte de la vida académica de millones de estudiantes. Entre ellos destacan las vacaciones de invierno, Semana Santa y el receso de verano, así como las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar que, por lo general, se realizan el último viernes de cada mes y representan suspensión de clases para los alumnos.

El documento también contempla los días de descanso obligatorio establecidos en la legislación mexicana, así como las fechas conmemorativas en las que se suspenden actividades escolares. De esta manera, estudiantes, docentes y familias pueden conocer con anticipación los llamados “puentes” y organizar sus actividades personales o laborales.

Otro de los aspectos relevantes son las jornadas de capacitación para maestros, los talleres intensivos para personal docente y directivo, así como los periodos de registro de calificaciones y descarga administrativa. Estas actividades forman parte de la planeación anual y permiten dar seguimiento al desarrollo del ciclo escolar.

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