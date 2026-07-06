México

Nuevo campus del IPN y 19 CBTIS: el gobierno expande red de planteles tecnológicos a 15 estados

Los planteles se especializarán en robótica, ciberseguridad y aeronáutica, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

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La SICT informó que los planteles contarán con aulas, laboratorios, talleres y cancha multimodal. (SICT/ Gobierno de México)
La SICT informó que los planteles contarán con aulas, laboratorios, talleres y cancha multimodal. (SICT/ Gobierno de México)

El gobierno federal construirá 19 nuevos bachilleratos tecnológicos en 15 estados del país y una nueva unidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Tlaxcala.

Así lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de un boletín informativo publicado este 6 de julio de 2026.

Se prevé que las obras beneficien a más de 22 mil estudiantes con una inversión de mil 306 millones de pesos.

Ilustración de un usuario y un chatbot sonrientes conectados por líneas onduladas que convergen en una pieza de rompecabezas sobre un fondo celeste pastel.
La inversión total para los 19 CBTIS es de mil 306 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos CBTIS ofrecerán carreras en robótica, ciberseguridad y aeronáutica

Los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) forman parte de la red de educación Media superior en México.

Los CBTIS combinan formación académica con capacitación técnica especializada. (SICT/ Gobierno de México)
Los CBTIS combinan formación académica con capacitación técnica especializada. (SICT/ Gobierno de México)

Combinan la formación académica con capacitación técnica y sus egresados obtienen el título de Profesional Técnico Bachiller.

Los 19 nuevos CBTIS estarán distribuidos en 15 entidades, con una inversión de mil 306 millones de pesos.

Según el boletín, cada plantel contará con 12 aulas didácticas, laboratorio multifuncional, talleres, salas de cómputo, área administrativa, sanitarios y una cancha multimodal.

Los CBTIS combinan formación académica con capacitación técnica. (Visuales IA)
Los CBTIS combinan formación académica con capacitación técnica. (Visuales IA)

Las especialidades que ofrecerán incluyen aeronáutica, robótica, inteligencia de negocios, ciberseguridad, electromovilidad, comercio internacional, biotecnología, electrónica y mecatrónica.

El IPN tendrá nueva unidad en Tlaxcala con laboratorios de ingeniería

El IPN es una de las instituciones de educación superior con mayor tradición en ingeniería, ciencia y tecnología en México.

Las obras a cargo de la SICT serán parte de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería (UPIIT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) campus Tlaxcala.

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Se prevé que esta unidad reciba a mil 900 alumnos una vez concluidas las obras.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que el Tren Insurgente comenzará operaciones a principios de 2026. (Presidencia)
Jesús Esteva, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (Presidencia)

La unidad tendrá 24 aulas, laboratorios y talleres equipados con una inversión de 150 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría.

La dependencia a cargo de Jesús Esteva Medina aún no precisa las fechas estimadas de entrega de las obras ni detalló cuáles son las 15 entidades donde se levantarán los nuevos CBTIS.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva unidad del IPN en Tlaxcala tendrá únicamente capacidad para mil 900 alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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