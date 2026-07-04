México

Metrobús CDMX anuncia cierres masivos en las 7 líneas este domingo por el México vs. Inglaterra

El gobierno capitalino nuevamente implementará horarios especiales para el transporte público durante el partido de los Octavos de Final del Mundial 2026

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Un autobús rojo articulado del Metrobús, con el logo "SOY ELÉCTRICO", se detiene en la estación Revolución, con edificios y árboles al fondo bajo cielo nublado
Se espera que la concentración de personas en la zona centro de la ciudad rebase hasta el millón de asistentes. (Gobierno CDMX)

La fiebre mundialista ha alcanzado su punto máximo en la capital del país, pero con la histórica cita futbolística también llegan importantes complicaciones para la movilidad urbana.

Con motivo de las masivas concentraciones sociales esperadas por el trascendental partido de Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Mexicana e Inglaterra, el Sistema de Transporte Metrobús de la Ciudad de México ha anunciado modificaciones críticas en el servicio de sus siete líneas, las cuales entrarán en vigor este domingo 5 de julio.

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La zona de Paseo de la Reforma será la más afectada. (EFE: Mario Guzmán)
La zona de Paseo de la Reforma será la más afectada. (EFE: Mario Guzmán)

¿Cómo se verá afectado el servicio?

Las autoridades capitalinas prevén que cientos de miles de aficionados se reúnan en puntos estratégicos de la ciudad —como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Zócalo y las inmediaciones del Estadio Azteca— tanto para presenciar el encuentro como para los eventuales festejos. Ante este escenario, el organismo de transporte implementará circuitos temporales y cierres de estaciones para garantizar la seguridad de los peatones y usuarios.

A continuación, se detalla el plan de operación especial que tendrán las líneas del Metrobús durante la jornada dominical:

Línea 1: El corredor de Insurgentes, partido a la mitad

La ruta que cruza de norte a sur la CDMX sufrirá afectaciones severas en su tramo central.

  • Sin servicio: No habrá operaciones en el tramo que va desde la estación Manuel González hasta Chilpancingo, quedando también suspendida por completo la estación Buenavista II. Asimismo, la ruta que conecta Indios Verdes con Pueblo Santa Cruz Atoyac quedará totalmente suspendida.
  • En servicio: Operará únicamente en dos circuitos aislados: de Indios Verdes a San Simón (tramo norte) y de Nuevo León a El Caminero (tramo sur).

Línea 2: Suspensión total de ruta clave

  • Sin servicio: Las autoridades confirmaron la suspensión total de la Ruta Rojo Gómez - Doctor Gálvez, una de las conexiones transversales más utilizadas de la red.

Línea 3: Afectación en el Centro Histórico

  • Sin servicio: Estará cerrado el tramo que va de Tolnáhuac a Balderas, además de la estación Buenavista III.
  • En servicio: Se mantendrán operativos los circuitos de Tenayuca a Tlatelolco y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4: Conexión al aeropuerto y Centro se debilita

La línea que conecta el corazón de la ciudad con las terminales aéreas se verá truncada.

  • Sin servicio: Tramo cerrado de Buenavista IV a Bellas Artes, además de la suspensión completa de la Ruta Sur.
  • En servicio: Operarán de manera normal los trayectos de Teatro Blanquita a San Lázaro, la ruta hacia Alameda Oriente, y los accesos a la Terminal 1 y Terminal 2 del AICM.

Línea 5: Cierres en el sur de la capital

  • Sin servicio: Estaciones suspendidas de manera intermitente o total: La Virgen, Tepetlapa, Las Bombas y Vista Hermosa.
  • En servicio: Los circuitos habilitados serán de Río de los Remedios a Manuela Sáenz, y de Calzada del Hueso a Preparatoria 1.

Línea 6: Ajustes en la zona norte

  • Sin servicio: Quedan sin operación las estaciones La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa y Gustavo A. Madero.
  • En servicio: Se mantendrán activos los tramos de El Rosario a Deportivo 18 de Marzo, y de Martín Carrera a Villa de Aragón.

Línea 7: Paseo de la Reforma, la zona cero de los festejos

Por la naturaleza de su ruta sobre una de las avenidas más emblemáticas y propensas a congregaciones masivas, la Línea 7 será una de las más vigiladas.

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  • Sin servicio: Tramo completamente cerrado de Campo Marte a Glorieta Violeta. Adicionalmente, queda sin servicio la Ruta Alameda Tacubaya - París.
  • En servicio: Solo se mantendrá el circuito que va de Garibaldi / Mercado Lagunilla, pasando por Hospital Infantil La Villa, hasta Indios Verdes.
El sistema de transporte público capitalino sufrirá modificaciones durante el domingo 5 de julio.
El sistema de transporte público capitalino sufrirá modificaciones durante el domingo 5 de julio. (TW MB CDMX)

Llamado a la prevención ciudadana

El Gobierno de la Ciudad de México ha enfatizado que toda esta planeación se encuentra sujeta a las condiciones viales y al flujo de personas en tiempo real, por lo que los cierres podrían extenderse o modificarse sin previo aviso conforme avance la tarde y se desarrolle el partido en el Coloso de Santa Úrsula.

Se exhorta a toda la ciudadanía, tanto a los asistentes a las pantallas gigantes en plazas públicas como a los trabajadores que deben trasladarse en su día de descanso, a anticipar sus salidas, buscar vías alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metrobús y del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL CDMX).

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