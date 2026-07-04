Murió capitán de Marina al proteger a madres buscadoras en fosas clandestinas de Mazatlán, Sinaloa

La agresión ocurrió en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros donde pisó accidentalmente una mina explosiva mientras acompañaba para proteger a madres buscadoras

Un ataque con explosivos mató a Christian Tello, capitán de la Semar, e hirió a dos marinos que resguardaban a un colectivo de madres buscadoras en la zona rural de Mazatlán, un hecho que además confirmó la repetición de agresiones con minas o artefactos similares en el sur de Sinaloa.

Horas después del ataque, corporaciones de seguridad que reforzaron la ruta El Vainillo-El Recodo localizaron los cuerpos de tres presuntos agresores civiles en una zona de monte cercana al poblado de Veranos. Peritos ministeriales acudieron al sitio para levantar los cadáveres y realizar las diligencias correspondientes.

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La agresión ocurrió en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros, donde fuerzas armadas realizaban recorridos de seguridad y vigilancia preventiva. El operativo formaba parte del resguardo a un grupo de madres buscadoras que efectuaba excavaciones en un predio.

De acuerdo con la información disponible, civiles armados irrumpieron en la zona mientras el personal militar protegía el perímetro. El mando a cargo del dispositivo era el Capitán de Infantería de Marina Christian Tello, quien sufrió heridas graves durante el estallido.

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Fue trasladado aún con vida a este hospital, sin embargo por la gravedad de sus heridas murió en el camino Foto: Maps

De acuerdo con personas que lo conocieron, era recordado como un hombre alegre, un buen esposo, hijo y padre de tres menores, por lo que su fallecimiento ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de la corporación.

En el mismo hecho, otros dos elementos de la Marina, identificados como Jesús Alberto y Jesús Adrián, permanecen hospitalizados recibiendo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre su estado de salud.

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Compañeros escribieron palabras de apoyo a su familia:

“Su sacrificio es un recordatorio del precio que muchos elementos de la Secretaría de Marina pagan para proteger a millones de mexicanos. Su nombre quedará grabado en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y en el corazón de un país que honra a quienes sirven con valor, lealtad y honor.

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El Capitán Cristian Tello partió en el cumplimiento de su deber, entregando lo más valioso que tenía: su vida al servicio de la nación. Detrás del uniforme quedó un hombre alegre, un esposo amoroso, un hijo ejemplar y un gran padre.

Descansa en paz, Capitán Cristian Tello. Que Dios reciba tu alma y conceda fortaleza a tu familia, amigos y compañeros de armas.

Tu misión en esta tierra terminó, pero tu legado de servicio y entrega vivirá para siempre.

Honor eterno a un marino caído en cumplimiento de su deber"

El capitán murió camino al Hospital Naval Militar de Mazatlán

El mando naval perdió la vida a bordo de una unidad de emergencias durante el trayecto hacia el Hospital Naval Militar de Mazatlán. La víctima también fue identificada en otra versión de los hechos como Christian “N”.

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Los otros dos lesionados fueron los oficiales Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”. Ambos recibieron atención inicial en el Hospital Rural del IMSS en Villa Unión y después fueron trasladados bajo resguardo militar a clínicas del puerto.

NOVOLATO, SINALOA, 09MARZO2019.- Por lo menos 20 cuerpos enterrados han sido localizados en los últimos cuatro días en fosas clandestinas descubiertas en Navolato, Mazatlán y Los Mochis, por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Los hallazgos iniciaron el miércoles y jueves pasado en Mazatlán, cuando otro de los colectivos de familiares localizaron una fosa en donde hallaron 13 cuerpos; mientras que el jueves y viernes en Los Mochis el colectivo Las Rastreadoras localizó otros cinco cuerpos. El viernes y hoy sábado, en Navolato, el colectivo Sabuesos Guerreras localizó los restos de dos personas que estaban enterrados en un paraje ubicado en límites de Culiacán y Navolato. Las investigaciones que realizan dichas mujeres en busca de sus familiares las llevaron hasta un predio ubicado en las inmediaciones del ejido El Pinole, en Culiacancito, y La Platanera, en Navolato.Hasta el momento suman dos cuerpos los que han sido localizados, pero sospechan que puede haber más cuerpos por lo que continúa la búsqueda apoyados por una retroexcavadora. Al lugar se trasladaron peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. Los restos serán llevados al Servicio Médico Forense en espera de que sean identificados. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

En una relación adicional sobre el estado de los heridos, Jesús Adrián “N” fue reportado como policontundido. También circuló una versión preliminar sobre un tercer elemento lesionado, aunque ese dato no quedó confirmado por la vía oficial.

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El hecho fue descrito en otra versión como la explosión de un artefacto tipo mina antipersonal en la comunidad de El Recodo, al norte de Mazatlán. Esa misma versión indicó que los tres marinos recibieron atención de emergencia y fueron llevados a un hospital, pero Christian “N” murió por las lesiones sufridas.

El colectivo dijo que se resguardó durante la emergencia

Tras la explosión, el colectivo Por las Voces sin Justicia difundió un pronunciamiento en redes sociales sobre lo ocurrido durante la jornada de búsqueda. Las integrantes expresaron miedo e incertidumbre por el ataque registrado mientras buscaban a sus familiares desaparecidos.

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NOVOLATO, SINALOA, 09MARZO2019.- Por lo menos 20 cuerpos enterrados han sido localizados en los últimos cuatro días en fosas clandestinas descubiertas en Navolato, Mazatlán y Los Mochis, por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Los hallazgos iniciaron el miércoles y jueves pasado en Mazatlán, cuando otro de los colectivos de familiares localizaron una fosa en donde hallaron 13 cuerpos; mientras que el jueves y viernes en Los Mochis el colectivo Las Rastreadoras localizó otros cinco cuerpos. El viernes y hoy sábado, en Navolato, el colectivo Sabuesos Guerreras localizó los restos de dos personas que estaban enterrados en un paraje ubicado en límites de Culiacán y Navolato. Las investigaciones que realizan dichas mujeres en busca de sus familiares las llevaron hasta un predio ubicado en las inmediaciones del ejido El Pinole, en Culiacancito, y La Platanera, en Navolato.Hasta el momento suman dos cuerpos los que han sido localizados, pero sospechan que puede haber más cuerpos por lo que continúa la búsqueda apoyados por una retroexcavadora. Al lugar se trasladaron peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. Los restos serán llevados al Servicio Médico Forense en espera de que sean identificados. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

“Jamás imaginamos vivir una situación como esta mientras buscábamos a nuestros seres queridos”, señalaron las madres buscadoras. También relataron que tuvieron que resguardarse mientras se atendía la emergencia.

En el mismo mensaje, las integrantes agradecieron a los elementos de la Secretaría de Marina por la protección brindada durante la búsqueda. Además, expresaron oraciones por la recuperación de los militares que resultaron heridos.

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Ese mismo ambiente llevó a madres buscadoras de Durango a viajar en grupo a Mazatlán y unirse a una manifestación de colectivos de Sinaloa frente al Servicio Médico Forense. La protesta buscó que no se ocultara lo que, según sus reclamos, en realidad se estaba encontrando en fosas clandestinas.

El ataque fue el segundo incidente de este tipo en la región

La Secretaría de Marina mantuvo después un despliegue operativo terrestre con apoyo de helicópteros sobrevolando las inmediaciones del sur de Mazatlán para asegurar el perímetro. El movimiento de fuerzas se concentró tras la agresión y la localización posterior de los presuntos agresores muertos.

El caso representó el segundo incidente de este tipo en la región. El antecedente inmediato ocurrió el 18 de marzo en Pánuco, municipio de Concordia, donde la activación de una mina antipersonal lesionó a un integrante de las fuerzas armadas.

Otra mención incluida en la información disponible sostuvo que la Secretaría de Marina confirmó la muerte de uno de sus elementos y que otros tres resultaron heridos cerca de la Presa Picachos, al norte de Mazatlán. Esa referencia coexistió con la versión principal, que reportó a dos lesionados confirmados y un tercer caso sin confirmación oficial.

ARCHIVO - Soldados del ejército mexicano demuestran una búsqueda de minas antipersonales durante una presentación ante los medios cerca de Naranjo de Chila en el municipio de Aguililla, estado de Michoacán, México, el 18 de febrero de 2022. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

La coincidencia entre ambas versiones fue el punto central del ataque: personal naval participaba en un operativo de protección para madres buscadoras cuando ocurrió la explosión. El saldo confirmado fue la muerte del capitán Christian Tello y las lesiones a dos efectivos más que integraban el dispositivo de seguridad.

La agresión se registró en un contexto de presión creciente de colectivos de búsqueda en la región. En el texto también se mencionó que 14 familias de Durango supieron por denuncias anónimas que sus desaparecidos estuvieron por última vez en El Verde, y que crecía la exigencia para que se informara la verdad sobre la cantidad de cuerpos encontrados en esa zona de Concordia.

Un capitán de la Semar murió en un ataque con explosivos mientras resguardaba a madres buscadoras en Mazatlán .

Los marinos heridos fueron Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N” ; ambos fueron atendidos primero en Villa Unión y luego trasladados a Mazatlán.

El hecho fue el segundo incidente de este tipo en la región tras la explosión de una mina antipersonal ocurrida el 18 de marzo en Concordia.