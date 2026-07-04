Seguridad en México: 911 y 089 recibieron 7.6 millones de llamadas por posibles delitos

Mexicanos realizaron 7.6 millones de llamadas a los números de seguridad 911 y 089 por posibles delitos, evidenciando el uso de líneas de emergencia y denuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia de México procesaron siete millones 676 mil 682 llamadas por posibles delitos, incidentes y emergencias en un periodo de cinco meses. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó esa cifra a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De ese total, siete millones 462 mil 532 llamadas ingresaron al número de emergencias 911. Las 214 mil 150 restantes correspondieron al 089, la línea de denuncia anónima.

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Cómo funcionan los Centros de Comando y Control

Los Centros de Comando y Control son instalaciones de seguridad pública dedicadas al monitoreo de incidentes y emergencias. Operan con cámaras y sistemas de comunicación para identificar urgencias de carácter médico, de seguridad pública y de protección civil.

El gobierno federal destinó 422 millones 169 mil 929.84 pesos en 2025 al fortalecimiento de esas instalaciones. El propósito fue ampliar las capacidades humanas y estructurales de los centros en las 32 entidades federativas.

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Ciudadanos en México realizan llamadas de emergencia o denuncia a los números 911 y 089, en un contexto donde los servicios recibieron 7.6 millones de reportes por posibles delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de militares en el territorio nacional

El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, que cubre del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, registra 45 mil 247 militares desplegados en todo el país. La Comisión Permanente tomó conocimiento del documento en su sesión más reciente.

Sinaloa concentra la mayor presencia castrense con 11 mil 326 elementos. Le siguen Michoacán con tres mil 287, Guanajuato con tres mil 87, Chihuahua con dos mil 724 y Jalisco con dos mil 447.

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Morelos tiene dos mil 58 militares; Guerrero, mil 836; Veracruz, mil 808; Baja California, mil 742; y Sonora, mil 359. Colima, Coahuila y Tamaulipas registran mil 271, mil 270 y mil 247 elementos, respectivamente.

Querétaro suma mil 197 efectivos; Chiapas, mil 169; Estado de México, mil 83; y Oaxaca, exactamente mil. Las entidades con menor presencia son Hidalgo y San Luis Potosí, con 150 militares cada una.

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Personas en diferentes situaciones utilizan sus teléfonos móviles para ilustrar la magnitud de las 7.6 millones de llamadas recibidas por el 911 y 089 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades con más llamadas al 911 y al 089

De acuerdo con las autoridades, la Ciudad de México encabeza el volumen de llamadas con 700 mil 173 en total: 644 mil 957 al 911 y 55 mil 216 al 089. Guanajuato ocupa el segundo lugar con 633 mil 721 llamadas, de las cuales 625 mil 423 fueron al 911 y 8 mil 298 al 089.

Baja California se ubica en el tercer sitio con 556 mil 800 llamadas: 547 mil 506 al 911 y nueve mil 294 al 089. Sonora cierra el grupo de las cuatro entidades con mayor actividad, con 536 mil 643 llamadas en total y 530 mil 401 al 911.

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Recomendaciones para el uso correcto de las líneas de emergencia

El uso adecuado de estas líneas es determinante para que los servicios de emergencia respondan con eficacia. Las autoridades de seguridad establecen las siguientes recomendaciones para la ciudadanía:

(Gemini)

Marcar al 911 exclusivamente ante emergencias reales: accidentes, delitos en curso, incendios o urgencias médicas que requieran atención inmediata. Usar el 089 para denuncias anónimas: esta línea recibe información sobre actividades delictivas sin que el denunciante tenga que identificarse. Proporcionar datos precisos al operador: ubicación exacta, descripción de los hechos y número de personas involucradas agilizan la respuesta. No colgar hasta que el operador lo indique: el personal del centro necesita confirmar los datos y coordinar los recursos disponibles. Evitar llamadas falsas o de broma: cada llamada injustificada ocupa líneas que otra persona puede necesitar con urgencia.

El sistema de emergencias depende tanto de la infraestructura tecnológica como de la colaboración de la ciudadanía. Un reporte oportuno y preciso puede determinar la diferencia entre una intervención a tiempo y una tragedia.

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