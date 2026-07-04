México

Maquillista Sergio Vilchis acusa a Ninel Conde de no pagarle a seis meses de su trabajo: “Yo cumplí”

A través de su cuenta de TikTok el profesional de belleza explicó su caso e hizo un llamado

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maquillista ninel conde
(Tiktok/IG)

El maquillista Sergio Vilchis acusó a Ninel Conde y a su asistente Miguel de haber incumplido el pago por un trabajo realizado para la actriz hace seis meses.

¿Qué dijo el maquillista?

Vilchis relató en un video publicado en TikTok que, a pesar de haber intentado contactar a ambos durante este tiempo, no ha recibido respuesta ni el pago correspondiente.

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Según Vilchis, el asunto comenzó a finales del año pasado, cuando fue contactado por el asistente de Ninel Conde para trabajar en la obra El Tenorio Cómico.

Explicó que, tras enviar su cotización, le pidieron cubrir solo algunas fechas por cuestiones de presupuesto. El maquillista señaló: “Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”.

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Sergio Vilchis denunció a Ninel Conde y su asistente de no pagarle un proyecto en el que participó

Durante la primera fecha de pago, Vilchis notó que el monto entregado no correspondía con lo acordado. Al reclamarle a Miguel, recibió la respuesta:

“El resto te lo va a dar Ninel, porque solo una parte la paga el teatro y otra la paga ella”. Con el paso de los días y tras varias solicitudes de pago, la situación no cambió.

Sergio Vilchis denuncia seis meses sin pago

En su video, Vilchis detalló:

“Después de medio año ya no hay respuestas de su parte. Les escribo, no me contestan. Ya intenté contactar a Ninel, tampoco. Al día de hoy llevan seis meses sin contactarme y sin pagarme”.

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El maquillista aseguró que recurrió a redes sociales tras agotar todas las vías de comunicación directa.

Vilchis pidió a sus seguidores ayuda para etiquetar a Ninel Conde y a su asistente, con el fin de obtener alguna respuesta. “Es una falta de respeto al tiempo, a la experiencia, al dinero, a la persona. Yo cumplí con mi parte del trabajo y no se me ha remunerado”, afirmó.

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