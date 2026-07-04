Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentan rumores de reconciliación tras coincidir en sus vacaciones

La pareja duro cuatro años juntos en una relación sentimental. (Especial)

Rumores de reconciliación volvieron a rodear a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann después de que ambos compartieron imágenes desde sus vacaciones, en una coincidencia que llamó la atención de sus seguidores.

Las publicaciones muestran que los dos estuvieron en la misma región de Italia durante los últimos días, aunque ninguno difundió fotos junto al otro ni confirmó un viaje en pareja, las especulaciones sobre un acercamiento no se hicieron esperar.

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¿De dónde vienen las dudas sobre una reconciliación?

La nueva ola de especulaciones surgió poco después de que los actores retomaron un proyecto en común con la película Hasta el Fin del Mundo y de que hablaron públicamente sobre la relación que mantienen tras su divorcio. Aunque ambos reconocieron que el cariño y la admiración siguen presentes, hasta ahora no dieron señales de haber reanudado su vínculo sentimental.

Las primeras pistas aparecieron este 30 de junio, cuando la actriz subió a sus historias de Instagram una fotografía de una cena italiana. En la imagen se observaban una pasta y una botella de vino espumoso frente a un paisaje con vista al mar, sin que revelara el lugar exacto.

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Horas después, Mauricio Ochmann compartió en sus redes sociales varios videos de un recorrido por la Costa Amalfitana. En esas publicaciones mostró edificios construidos sobre acantilados frente al Mar Mediterráneo, además de una playa ocupada por turistas a pesar del cielo nublado.

Más tarde, el actor también difundió una fotografía tomada desde el Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, un antiguo monasterio capuchino convertido en hotel. Desde ahí dejó ver panorámicas de la marina de Amalfi.

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Los actores coincidieron de nuevo en un nuevo viaje fuera de México. (IG Aislinn Derbez-Mauricio Ochmann)

¿Coincidencia o un viaje planeado?

La coincidencia tomó más fuerza este 2 de julio, cuando Aislinn publicó la imagen de un gelato. A partir de los detalles del postre y del entorno, usuarios en redes sociales señalaron que la actriz estaba en Baffone Gelateria Artigianale, una heladería ubicada en Ravello, una de las localidades más conocidas de la Costa Amalfitana.

Un día después, Ochmann dejó ver que siguió su viaje por Italia. El actor compartió una fotografía y un video desde el Hotel d’Inghilterra Roma, en la capital italiana, donde apareció sonriente durante sus vacaciones.

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Hasta ahora, lo que muestran sus publicaciones es una presencia coincidente en la misma zona de Italia. Falta cualquier imagen compartida o confirmación directa de que se trate de un viaje hecho en conjunto.

La atención alrededor de este episodio también se explica por el momento que viven como expareja. Semanas antes, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablaron con franqueza sobre la relación que construyeron después de su separación.

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Los actores coincidieron de nuevo en un nuevo viaje fuera de México. (IG Aislinn Derbez-Mauricio Ochmann)

Esa conversación ocurrió en La Magia del Caos, el podcast de Aislinn, donde ambos reflexionaron sobre la transformación de su historia como pareja y como padres. En ese espacio, Ochmann habló del vínculo profundo que todavía conserva con su exesposa.

Ese antecedente, sumado a su reencuentro profesional y a sus publicaciones desde Italia, bastó para reactivar las versiones entre sus seguidores. Por ahora, la historia pública entre ambos sigue marcada por la cercanía, aunque sin una confirmación de regreso sentimental.

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