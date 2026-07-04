Messi como Superman, Cristiano Ronaldo como Batman: Chicharito Hernández pone fin al debate sobre quién es mejor

El delantero mexicano asegura que ambos jugadores son talentosos, pero se han construido de maneras diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a encenderse durante el Mundial 2026, esta vez por una comparación de Javier “Chicharito” Hernández que se volvió viral en redes sociales.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana planteó que la discusión no pasa por decidir quién fue mejor, sino por identificar cuál de las dos trayectorias resulta más inspiradora.

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Las últimas generaciones han generado un debate para determinar qué jugador es el más emblemático. (REUTERS)

La mejor forma de disfrutar de estas dos estrellas

Lejos de ponerse del lado de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo, Hernández recurrió a dos figuras de la cultura popular para explicar su postura. En una publicación en su cuenta de Instagram, el delantero mexicano equiparó al argentino con Superman y al portugués con Batman, como una forma de contrastar talento natural y una grandeza construida a partir del esfuerzo.

“Siempre he dicho que Messi es Superman y Cristiano Ronaldo es Batman. Superman nació con poderes, Batman no. Batman tuvo que construirse a sí mismo con disciplina, valentía y coraje hasta convertirse en extraordinario.”

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Para Hernández, el punto de fondo no está en zanjar una rivalidad histórica con una sola respuesta. Su reflexión apunta a la manera en que cada historia conecta con quienes siguen el futbol y buscan una referencia dentro o fuera de la cancha.

“No se trata de quién es mejor, sino de cuál historia te inspira más. Ambas son dignas de admirarse”, agregó Hernández Balcázar.

El exjugador del Manchester United asegura que ambos son extraordinarios a su forma. (Captura de pantalla)

En su argumento, Messi aparece como la representación de un talento fuera de lo común. Cristiano Ronaldo, en cambio, simboliza una ruta marcada por la disciplina, la constancia y la voluntad para llevar sus propios límites hasta la élite.

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“Admiramos a Messi por lo que es, un ser de otro planeta. Pero muchos admiramos a Cristiano Ronaldo porque es un monstruo de la voluntad que nos obliga a mirarnos al espejo y sentirnos capaces de romper cualquier límite.”

Para el delantero es importante reconocer la inspiración que más sea compatible contigo. (EFE/EDUARDO LIMA)

¿Qué dicen los aficionados de estos jugadores?

Las palabras de Chicharito provocaron reacciones entre seguidores de ambos futbolistas, con opiniones divididas sobre qué trayectoria encarna mejor la excelencia deportiva. La comparación también reapareció en un momento en que los dos siguen activos en la Copa del Mundo 2026 y mantienen vigente una rivalidad que marcó a una generación.

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En el caso de Ronaldo, el portugués fue titular en los cuatro partidos que disputó Portugal. Acumula 351 minutos en la cancha y suma tres goles, incluido uno en la ronda de dieciseisavos de final ante Croacia.

Messi, por su parte, registra seis anotaciones con Argentina en el torneo. Su cuenta incluye un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y otro tanto contra Jordania, números que lo colocan entre los máximos goleadores del campeonato.

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La posibilidad de que ambas figuras se enfrenten en las rondas finales mantiene abierta una rivalidad que, lejos de apagarse, suma nuevos capítulos dentro y fuera de la cancha. Esta vez, la discusión tomó forma de superhéroes y volvió a poner sobre la mesa dos maneras distintas de entender la grandeza.