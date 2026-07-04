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Yolanda Andrade reaparece y manda apoyo a la Selección Mexicana antes del duelo con Inglaterra

El Mundial 2026 ha hecho reaccionar a un sinfín de estrellas de la farándula nacional

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En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe.
En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

La reaparición de Yolanda Andrade en redes sociales coincidió con el ánimo mundialista en México, donde la conductora envió un mensaje de apoyo a la selección nacional previo al esperado duelo contra Inglaterra.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y celebraron verla activa y optimista en medio de la conversación digital rumbo al partido.

Expectativa y ánimo por el México vs Inglaterra en el Mundial

La selección mexicana se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final, en un partido que ha generado alta expectativa.

Entre presuntos cambios de horario, los memes y la rivalidad deportiva han dominado las redes en los días previos, mientras aficionados, celebridades y figuras públicas suman mensajes de apoyo y cábalas para el Tri.

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Yolanda Andrade reaparece y manda mensaje de apoyo al Tri

En su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade compartió un breve video donde aparece sonriente, sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo. La conductora saludó a sus seguidores:

“Hola a todos, público conocedor, ¿y si sí?” El mensaje, acompañado de la copa y su característica energía, rápidamente se viralizó entre sus fans, quienes celebraron verla de vuelta en redes y sumándose a la ola de optimismo nacional.

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Una mujer, identificada como Yolanda Andrade, se graba a sí misma dentro de un vehículo. Viste una chaqueta bomber verde militar con parches y gafas de sol oscuras. En el último fotograma, sostiene en su mano derecha una réplica dorada del trofeo de la Copa del Mundo. Este video de formato selfie es una manifestación de apoyo a la selección mexicana de fútbol.

Los comentarios reforzaron el tono positivo: “Y Si Si yo creo que ‘Sí’”, escribió una seguidora. Otra añadió: “Buena vibra y mucha salud”, mientras que otros simplemente festejaron la aparición: “Es un placer verte” y “Te amo Joe, ¡viva México!”. Las muestras de cariño y apoyo no tardaron en llenar la publicación, fortaleciendo la conexión de Yolanda con su público.

Yolanda Andrade y su estado de salud

La reaparición de Yolanda Andrade tiene un significado especial para sus seguidores, pues la conductora ha atravesado un año difícil de salud. En diciembre de 2025 reveló su diagnóstico de Esclerósis Lateral Amiotrófica y habló por primera vez sobre la complejidad del proceso que ha enfrentado: “Ha sido un año muy pesado para mí”, confesó entonces.

Desde que se dio a conocer su situación médica, la presentadora ha recibido constante apoyo en redes, donde sus mensajes, apariciones y muestras de ánimo son vistas como señales de recuperación y fortaleza.

La publicación reciente fue celebrada por seguidores y colegas, quienes le desearon “mucha salud” y “bendiciones” en los comentarios.

La voz y el optimismo de Yolanda Andrade suman a la ola de aliento que rodea a la selección mexicana y reflejan el espíritu solidario de la afición nacional en momentos clave.

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