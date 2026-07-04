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Memo Ochoa lamenta fallecimientos en festejos del Tri y envía mensaje a la afición

Previo al duelo ante Inglaterra, el arquero de México habló sobre la importancia de celebrar con responsabilidad tras lo ocurrido en Reforma

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(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Este sábado, el guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo “Memo” Ochoa, se pronunció sobre los festejos registrados en la capital tras el triunfo del Tricolor ante Ecuador en el Mundial 2026, donde algunas personas perdieron la vida durante las celebraciones en Paseo de la Reforma.

En la antesala del duelo de octavos de final ante Inglaterra, el arquero expresó su solidaridad con las familias afectadas y llamó a la afición a disfrutar los triunfos con mayor precaución.

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“Es una tristeza que suceda esto”: el mensaje de Ochoa

(Gob CDMX)
(Gob CDMX)

Ochoa calificó como lamentable lo ocurrido durante los festejos y envió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas.

“Quiero aprovechar también para ofrecer mis condolencias y pésame por lo que pasó el otro día en Reforma, eso es una pena, es una tristeza que suceda esto”, expresó el guardameta.

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El portero también hizo un llamado a la afición para que las celebraciones se realicen con responsabilidad y respeto, al señalar que el futbol debe ser un motivo de unión y disfrute.

Ochoa y el ambiente previo al duelo ante Inglaterra

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Además de su mensaje sobre los festejos, Memo Ochoa habló sobre el momento que vive la Selección Mexicana en el torneo y la importancia del partido ante Inglaterra, al que el equipo llega con confianza tras su desempeño en la fase previa.

El guardameta destacó el ambiente de concentración dentro del grupo y la forma en la que el equipo ha manejado la presión en el certamen.

“Sabemos la importancia del partido, el grupo está tranquilo, con confianza en lo que hemos venido haciendo y enfocados en el juego”, señaló el arquero mexicano.

Ochoa agregó que el plantel ha trabajado para mantenerse al margen de la euforia externa y concentrarse únicamente en el objetivo deportivo.

“Estamos un poco aislados de la euforia que se vive en el país, así es que estamos concentrados y metidos en el juego”, concluyó.

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