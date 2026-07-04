Sheinbaum realiza entrega de becas a estudiantes de Michoacán: “Son el presente y el futuro que continúa con esperanza”

Claudia Sheinbaum durante un evento de entrega de becas en Michoacán este 4 de julio. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció a través de su cuenta oficial en X la entrega de apoyos económicos para estudiantes, desde primaria hasta la universidad, mediante el sistema universal de becas.

Durante un evento realizado en Michoacán, la mandataria mexicana aseguró que estas acciones forman parte de un “acto de justicia social que permite cambiar historias y garantiza que ninguna niña, ningún niño o joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos”.

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Asimismo, envió un mensaje de apoyo a los alumnos donde expresó que su gobierno mantiene su confianza en cada uno de ellos. “Son el presente y el futuro que continúa con esperanza, haciendo realidad los anhelos de nuestro pueblo”, aseguró.

La jefa de Estado recordó que la educación en el país es un derecho que promueve la igualdad, haciendo posible que los jóvenes mexicanos no determinen su éxito por el lugar donde nacen.

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“Como lo decía Morelos, la educación debe ser la misma para el hijo del hacendado que para el hijo del peón. Ese principio tan profundo es el que nos guía: el acceso a la educación como un derecho, no como un privilegio”, declaró.

Claudia Sheinbaum durante un evento de entrega de becas para estudiantes en Michoacán este 4 de julio. (Presidencia)

Sheinbaum anuncia C2 y reunión de seguridad para la comunidad de Cherán

La líder mexicana anunció el pasado 3 de julio la instalación de un Centro de Control y Comando (C2) en la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, comprometiéndose a organizar una reunión de seguridad en Ciudad de México con representantes del Consejo Mayor purépecha.

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Durante el evento del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, también se informó que el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán presenta un avance del 80% y alojará a unos 150 elementos federales. Esta iniciativa cuenta con una inversión acumulada de 4 mil 111 millones de pesos en poco más de un año y abarca temas como salud, educación, caminos, medio ambiente, lengua, cultura y seguridad.

Sheinbaum reconoció la dificultad de abordar el tema de seguridad en público, pero reiteró su compromiso de discutirlo en privado con autoridades comunitarias. Entre los compromisos adicionales, destacó la mejora del hospital local, la rehabilitación del deportivo municipal y la apertura de carreras de Medicina y Enfermería.

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Por su parte, representantes de Cherán exigieron respeto a la autonomía y el modelo de autogobierno, recordando la lucha de la comunidad frente a la violencia y el saqueo de sus recursos. El gobierno estatal señaló que el pueblo es ejemplo para otras 54 comunidades indígenas de autogobierno en Michoacán.

Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)

Independencia de Estados Unidos

La mandataria mexicana aprovechó su gira en la entidad para enviar una felicitación a Estados Unidos por los 250 años de independencia, la cual se celebra este 4 de julio.

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“Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno”, expresó, agregando que este aniversario es un momento propicio para reflexionar sobre la libertad y el derecho de todos los países a decidir su destino.

“Todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, manifestó destacando la importancia del derecho de las naciones a la libertad y la soberanía.

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