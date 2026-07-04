Animales influencers se vuelven virales al lanzar su predicción del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026

Las dinámicas compartidas en redes sociales ilusionaron a ambas aficiones antes del duelo eliminatorio. (Captura de pantalla)

Las predicciones realizadas por animales se han convertido nuevamente en una de las curiosidades más compartidas durante una Copa del Mundo. Antes del partido entre México e Inglaterra, tres protagonistas inesperados han llamado la atención en redes sociales al coincidir en un mismo resultado: el triunfo de la Selección Mexicana.

El fenómeno de los animales “adivinos” en el futbol adquirió fama mundial durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En aquella edición, el Pulpo Paul se convirtió en una sensación luego de acertar varios resultados de Alemania y, especialmente, el desenlace de la final entre España y Países Bajos.

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El pulpo Paul predecía una victoria de España en su pecera del acuario Sealife de Oberhausen, Alemania. EFE/ROLAND WEIHRAUCH/Archivo

Desde entonces, cada Mundial ha dado espacio a dinámicas similares. Perros, gatos, aves, delfines y otros animales han sido colocados frente a banderas, recipientes de comida o juegos diseñados para elegir a un supuesto ganador. Aunque se trata de contenidos recreativos, suelen generar miles de reacciones entre aficionados que buscan cualquier señal favorable antes de los partidos decisivos.

Para el encuentro de Octavos de Final entre México e Inglaterra, tres animales populares en plataformas digitales ya emitieron su “veredicto”. En los tres casos, la elección favoreció al Tricolor, situación que despertó ilusión, bromas y comentarios entre seguidores mexicanos.

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Uno de los más conocidos es Hidalgo, un delfín de Dolphin Discovery, parque acuático ubicado en Isla Mujeres. En una actividad difundida por las redes sociales del sitio, el mamífero fue colocado frente a dos opciones relacionadas con el partido entre México e Inglaterra.

La predicción de México vs Inglaterra hecha por el delfín Hidalgo anticipa un triunfo del Tri en los octavos de final del Mundial 2026 y causa furor en redes

Durante la dinámica, Hidalgo eligió la alternativa que representaba a la Selección Mexicana. La acción fue interpretada como una predicción favorable para el conjunto nacional, al señalar que el Tricolor superará a Inglaterra y conseguirá el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

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El video del delfín comenzó a circular con rapidez entre usuarios que recordaron sus pronósticos previos durante el torneo. Para una parte de la afición, Hidalgo se ha transformado en un amuleto virtual de la Selección Mexicana, aunque su participación se mantiene dentro de una dinámica de entretenimiento.

Otro de los animales que se sumó a la conversación fue Paco, un gato que pertenece a la nutrióloga mexicana Brenda Villalobos. La dinámica consistió en colocar dos platos con alimento para gato, cada uno identificado con la bandera de uno de los equipos que se enfrentarán este domingo.

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Paco se acercó al plato marcado con los colores de México, una elección que sus seguidores interpretaron como una victoria del Tricolor sobre Inglaterra. El video también fue compartido por usuarios que celebraron que el felino se inclinara por la selección nacional.

El famoso felino de las redes sociales sorprendió con su predicción para el partido entre México e Inglaterra

La tercera predicción llegó por parte de Aircorg, un perro corgi conocido por sus videos relacionados con partidos de futbol. En su caso, la actividad utiliza una pelota y dos canastas que representan a los equipos participantes. El animal debe encestar en los espacios identificados con las banderas para formar la palabra “win”, que en inglés significa ganador.

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Aircorg realizó la dinámica en tres ocasiones y, al final, México fue el equipo que completó la secuencia de triunfo. El resultado fue suficiente para que el corgi se integrara a la lista de animales que han elegido al Tricolor antes del compromiso mundialista.

Las tres predicciones no influyen en el resultado deportivo, pero han añadido un elemento ligero a la tensión previa al encuentro. México enfrentará a Inglaterra en un partido de alta exigencia, con la oportunidad de avanzar a los Cuartos de Final y prolongar su participación en el torneo.

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Perro corgi hizo su propia predicción para el partido entre México e Inglaterra al lanzar una pelota dentro de uno de dos cestos que representaban a cada selección.

El Tricolor tendrá el respaldo de su afición en el Estadio Ciudad de México, donde buscará imponer condiciones ante un rival que cuenta con figuras de gran experiencia internacional. Mientras tanto, Hidalgo, Paco y Aircorg ya cumplieron con su parte: los tres eligieron a México.

La modificación del encuentro de octavos del Mundial 2026 comenzó a generar controversia y diferentes versiones entre periodistas especializados. (Foto: Santiago Gutiérrez - Composición: Raúl A. González)

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El encuentro podrá verse por los canales 2, 5 y 9 de Televisa, además de Canal 7 de TV Azteca.

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