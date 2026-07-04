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Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas

La presidenta de México dio a conocer el avance de las acciones del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha

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Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)

Este 3 de julio de 2026, durante una asamblea para dar seguimiento al Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha en el municipio de Cherán, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que buscará reformar la Constitución para blindar el presupuesto directo a los pueblos indígenas y garantizar que cualquier gobierno futuro esté obligado a incrementarlo.

Señaló que las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 nunca incluyeron en su texto un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, y que fue durante la Cuarta Transformación cuando se modificó la carta magna para incorporarlo, destacó que este año, el presupuesto rondó los 13 mil 500 millones de pesos.

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Presupuesto de pueblos indígenas podría quedar plasmado en la Constitución

Sheinbaum argumentó que en su administración se puso en marcha el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), lo que permitió que los pueblos indígenas reciban un presupuesto de manera directa.

“Ahora ya hay un presupuesto federal, un presupuesto estatal, un presupuesto municipal y un presupuesto de los pueblos“, afirmó la presidenta ante la asamblea. El año pasado el monto casi llegó a 12 mil millones de pesos.

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Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)

La propuesta de reforma constitucional busca que este mecanismo no dependa de la voluntad de cada gobierno. “Que siempre, cualquier gobierno que llegue, tenga la obligación de cada vez dar más presupuesto a los pueblos”, dijo Sheinbaum. El ejercicio de esos recursos, precisó, se decide en asamblea, de acuerdo con los usos y costumbres de cada comunidad.

El Plan de Justicia P’urhépecha: compromisos en salud, seguridad e infraestructura

En Cherán, Sheinbaum también dio a conocer que acordó reunirse en la Ciudad de México con una comisión designada por las comunidades p’urhépechas para dialogar sobre las necesidades de seguridad de la región. “Es nuestro compromiso, hasta donde nos dé el presupuesto, la vida y todo, por cumplir al pueblo p’urhépecha”, sostuvo.

A través del Faispiam, el gobierno federal destina 4 mil millones de pesos en beneficio del pueblo p’urhépecha. La presidenta se comprometió a integrar una unidad de hemodiálisis en el hospital de Cherán, a implementar las carreras de medicina y enfermería, y a fortalecer las empresas comunitarias.

En materia de salud, la subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, informó los avances del Plan de Justicia:

  • Se construye un hospital de 30 camas del ISSSTE en Cherán.
  • IMSS-Bienestar contrató a 646 médicos y más de 1,000 enfermeras y enfermeros para la región.
  • En 2027 inicia la construcción de dos unidades de medicina familiar.
Violeta Vázquez Rojas en la reunión de este 3 de julio. Crédito: Presidencia
Violeta Vázquez Rojas en la reunión de este 3 de julio. Crédito: Presidencia

En seguridad, está en construcción un cuartel de la Guardia Nacional con capacidad para 150 elementos; se han realizado 55 Ferias de Paz y brindado 370,000 servicios a la población.

Inversión en infraestructura, campo y cultura

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, informó que este año inicia la construcción de 27 caminos artesanales que suman 74.3 kilómetros, con una inversión de 485 millones de pesos. Operan además siete servicios de casas y comedores escolares en beneficio de 700 niñas y niños, y 21 casas comunitarias de lenguas indígenas.

La SICT rehabilita 17 tramos carreteros en la región, mientras que la Sener trabaja en la instalación de 7 mil estufas eficientes de leña. El programa Sembrando Vida apoya a 8 mil sembradores; este año concluirán 200 terrazas de cultivo.

Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas. (Foto: Presidencia)

En 2025 se entregaron 4 mil 424 apoyos a artesanos a través del programa Apoyarte, además de 3 mil créditos a la palabra este año. A través del Faispiam, en 2025 se destinaron 231 millones de pesos a 161 comunidades; este año la inversión sube a 234 millones de pesos.

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