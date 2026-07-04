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Maná confirma espectáculo de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

Ya es oficial, el legendario grupo se encara del show de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

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Maná
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Ya es oficial, Maná regresará este domingo 5 de julio a la cancha del Estadio Ciudad de México para dirigir y protagonizar el show de medio tiempo del partido entre la Selección Mexicana y su similar de Inglaterra.

Después de muchas especulaciones y tras presentarse durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 ante más de una audiencia global estimada en más de 1,100 millones de espectadores. la banda de rock vuelve para ambientar el partido.

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Directo a los libros de historia

El partido entre México e Inglaterra es probablemente uno de los más importantes de la historia de la Selección Mexicana, el encuentro de octavos de final apunta a convertirse en una de las noches más recordadas para la afición nacional.

Tras diversos rumores a lo largo del día en donde se mencionaba que la banda podía ser el acto inaugural antes del partido se confirmó que protagonizará el show de medio tiempo.

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El partido esta programado para las 18:00 horas del domingo, el horario en que Maná podría estar saltando a la cancha rondaría las 19:00 horas, pendientes a los agregados y cambios de horario durante el partido.

Con esta presentación Maná se convierte en el único artista en participar tanto en la ceremonia de inauguración como en el espectáculo de medio tiempo del torneo en este país.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Maná actúa durante la ceremonia de apertura REUTERS/Eloisa Sanchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Maná actúa durante la ceremonia de apertura REUTERS/Eloisa Sanchez

Una de las bandas con mayor proyección

Maná es considerada como una de las bandas mexicanas con mayor proyección internacional, los liderados por Fher interpretaran parte de su reportorio más conocido.

Consolidándose como el gran emblema musical del Mundial en México y se espera que el grupo incluya algunos de los temas que lo han mantenido como uno de los referentes del rock en español.

Este reconocimiento llega mientras la banda celebra cuatro décadas de trayectoria y mientras anuncian la expansión de su Vivir Sin Aire Tour, que cuenta con conciertos internacionales en ciudades como Santiago, Bogotá, Lima y Buenos Aires.

El Vivir Sin Aire Tour culminará con dos únicas presentaciones en México los próximos 16 y 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Con más de 50 millones de discos vendidos, cuatro premios GRAMMY, nueve Latin GRAMMY y una carrera que ha llevado su música a más de 30 países, Maná continúa siendo una de las bandas de rock en español más importantes de todos los tiempos.

Maná
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Maná contra Oasis

La confirmación llega tras un intercambio de declaraciones en redes sociales entre Fher y Liam Gallagher, vocalista de Oasis, Gallagher lanzó un comentario sobre el posible resultado del partido entre la Selección Mexicana y la Selección Inglesa.

El resultado pronosticado por Gallagher aseguraba que la Selección Inglesa ganaría el duelo con un 5-0 a su favor.

Ante estas afirmaciones, Fher, vocalista de Maná respondió al cantante británico con una frase que rápidamente fue retomada por aficionados.

“El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey”, mencionó el vocalista de Maná.

El líder de la banda mexicana pidió al músico inglés que “se ubicara”, en una contestación que alimentó aún más la conversación alrededor del partido.

(Captura de pantalla/Fher de Mana)
(Captura de pantalla/Fher de Mana)

La disputa en redes sociales se volvió parte de la previa de un encuentro que ha despertado interés tanto por el aspecto deportivo como por los elementos que lo rodean.

Con Inglaterra como rival, la afición nacional tendrá una motivación extra para afrontar el partido, convirtiendo así el concierto y el partido como uno de los más tensos en la historia tanto de la Selección Mexicana como de la banda Maná, llevando el orgullo nacional durante todo el encuentro.

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