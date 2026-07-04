Los mejores memes que dejó el estreno de Confessions II de Madonna en México

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Confessions II, el decimoquinto álbum de estudio de Madonna, llegó a las plataformas digitales el 3 de julio de 2026 y convirtió a México en uno de los primeros territorios donde los fans pudieron escucharlo, conforme al horario habitual de disponibilidad en el país. El disco cierra un silencio discográfico de siete años y marca el regreso de la artista a Warner Records.

La publicación supone el lanzamiento de estudio más esperado de su carrera reciente. Madonna anunció en octubre de 2024 que había entrado al estudio en Londres junto al productor Stuart Price, quien ya había estado detrás de Confessions on a Dance Floor (2005) y dirigido musicalmente el Celebration Tour de 2023-2024. El resultado es un disco de 12 canciones en su edición estándar y 16 en las versiones deluxe, construido como una mezcla de DJ continua —igual que su predecesor— con raíces en el house de Detroit y Chicago.

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La campaña de promoción antes del estreno

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La presentación del álbum comenzó el 17 de abril con una aparición sorpresiva de Madonna en el Festival de Coachella, donde interpretó Bring Your Love junto a Sabrina Carpenter ante el público del desierto californiano.

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El 4 de junio, sin anuncio previo, la cantante tomó Times Square en Nueva York para mezclar canciones nuevas con clásicos de su carrera. Un día después llevó al Festival de Cine de Tribeca un cortometraje de 13 minutos que adelantó seis temas del disco, con participaciones de Carpenter, Feid, Benedict Cumberbatch, Kate Moss y la cantante venezolana Arca.

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Read My Lips, grabada con Feid, se publicó tres días antes del lanzamiento oficial como anticipo final del álbum.

Las colaboraciones y el peso biográfico del repertorio

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El disco reúne a Madonna con varios artistas en distintos momentos del repertorio. Bring Your Love la une a Carpenter; The Test suma a su hija mayor, Lourdes León, quien desarrolla su carrera musical bajo el nombre artístico Lolahol.

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Dos canciones concentran el contenido autobiográfico más explícito. Fragile está dedicada a Christopher Ciccone, hermano de la cantante, fallecido en 2024, con quien mantuvo una relación complicada a lo largo de los años. La letra incluye el verso: “Cuando estoy a solas, te veo ahí de pie, y me siento completa”.

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Bizarre, por su parte, contiene líneas que varios medios estadounidenses interpretan como una referencia a su primer marido, Sean Penn: “estrella de cine, ojos azul intenso. En Hollywood éramos el premio perfecto” y “extienden la alfombra para nosotros pero no la compartes”.

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Qué dicen las críticas internacionales

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La recepción inicial en medios británicos y especializados ha sido mayoritariamente favorable. The Guardian describe el trabajo como su disco “más vital” en 20 años, aunque advierte que el álbum corre casi 10 minutos más que su predecesor y que podría prescindir de algunos cortes house menos memorables, como Love Sensation y School. El rotativo reconoce que no hay un himno pop de la magnitud de Hung Up, pero concede que Danceteria —coescrita y coproducida con Andrew Watt— se aproxima a ese territorio.

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La BBC introduce un matiz al consenso: califica los primeros 30 minutos de “impecables” y llenos de ritmos de club, pero señala que el disco pierde fuerza a mitad del recorrido antes de recuperarse con los cortes autobiográficos. Entre ellos destaca I Feel So Free, al que atribuye un aire que remite a Donna Summer.

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Variety lo sitúa directamente como “su mejor álbum en décadas” y subraya que Price construye la producción con subbajos pulsantes y una tensión que avanza sin perderse en detalles. The Telegraph, por su parte, sostiene que Madonna “reclama su corona” con este lanzamiento.

El vínculo con México y el peso del Celebration Tour

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En México, donde la artista mantiene una de sus bases de fans más sólidas en América Latina, el estreno del álbum tiene un antecedente concreto: durante el Celebration Tour, Madonna llenó cinco veces el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, una cifra que pocos artistas internacionales han alcanzado en ese recinto.

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Confessions II llega así como continuación directa del disco de 2005 que devolvió a Madonna al centro de las pistas de baile, y lo hace con la misma dupla creativa que lo hizo posible hace dos décadas.